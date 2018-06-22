Лунин перешел из «Зари» в «Реал»

Голкипер луганской «Зари» Андрей Лунин официально перешел в мадридский «Реал».

Стороны подписали контракт, который рассчитан на шесть лет. На данный момент подробности сделки не указываются.

Ранее сообщалось, что «Реал» отдаст 19-летнего голкипера в первый его сезон в Испании в аренду. По оценке испанских СМИ сумма трансфера составила 13 миллионов евро, четыре из которых украинский клуб получит в качестве дополнительных бонусов. В контракте прописана сумма отступных, которая составляет 8,5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне вратарь провел в составе «Зари» 36 матчей во всех турнирах, пропустил 54 гола, десять раз он отыграл «на ноль».