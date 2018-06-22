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    Лунин перешел из «Зари» в «Реал»

    Голкипер луганской «Зари» Андрей Лунин официально перешел в мадридский «Реал».

    Стороны подписали контракт, который рассчитан на шесть лет. На данный момент подробности сделки не указываются.

    Ранее сообщалось, что «Реал» отдаст 19-летнего голкипера в первый его сезон в Испании в аренду. По оценке испанских СМИ сумма трансфера составила 13 миллионов евро, четыре из которых украинский клуб получит в качестве дополнительных бонусов. В контракте прописана сумма отступных, которая составляет 8,5 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне вратарь провел в составе «Зари» 36 матчей во всех турнирах, пропустил 54 гола, десять раз он отыграл «на ноль».

    Источник: ФК «Реал»

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    22.06.2018 21:41
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 июля 2018, 01:32

      Успехов Андрею Лунину! Хорошего продолжение карьеры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 21:12

      Реал разглядел в нем что то особенное.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 11:12

      надо же все таки перешел, не верил до конца в ходившие на этот счет слухи. ну молодец, удачи!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 23 июня 2018, 05:14

      Молодец, рискнул, выбрал развитие.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 23:40

      Теперь понятно у кого наш Зенит научился коллекционировать игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 22 июня 2018, 23:24

      Лунін красава

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 июня 2018, 23:21

      Странный трансфер. Купили только потому, что вратарь молодой и в своём возрасте выступает за основную команду, а на показатели плевать. За 36 матчей пропустил 54 гола, это ровно 1,5 гола за матч. А если сухие матчи убрать, то будет по 2,07 гола за матч.

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 22 июня 2018, 23:00

      Раба купили, пусть отработает

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 июня 2018, 22:57

      Остаётся только пожелать удачи Андрею и творческих успехов.

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 22 июня 2018, 22:36

      Молодец Лунин! Успехов!

      10
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