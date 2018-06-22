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Лунин перешел из «Зари» в «Реал»

22 июня 2018, 21:41
15

Голкипер луганской «Зари» Андрей Лунин официально перешел в мадридский «Реал».

Стороны подписали контракт, который рассчитан на шесть лет. На данный момент подробности сделки не указываются.

Ранее сообщалось, что «Реал» отдаст 19-летнего голкипера в первый его сезон в Испании в аренду. По оценке испанских СМИ сумма трансфера составила 13 миллионов евро, четыре из которых украинский клуб получит в качестве дополнительных бонусов. В контракте прописана сумма отступных, которая составляет 8,5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне вратарь провел в составе «Зари» 36 матчей во всех турнирах, пропустил 54 гола, десять раз он отыграл «на ноль».

Источник: ФК «Реал»
Украина. Плей-офф Испания. Примера Трансферы Заря Реал Лунин Андрей
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Tsigan
1529693457
Молодец парень. Теперь нужна удача.
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Army_Fan
1529693800
Что за? Купили за 14, отступные 8,5 вы с голой хоть немного дружите и про сумму там ни одного слова, кто у вас информатор интересно, что за дурик и для вас специально поясню, отступные в раз 5, или иное количество раз, больше самой суммы трансфера и вот вам оригинал сделки: Переход 19-летнего голкипера сборной Украины в мадридский клуб был оформлен 19 июня после того, как «Реал» форсировал сделку. «Заря» получит за Лунина 8,5 миллиона евро и еще 4 миллиона — в виде бонусов. Ожидается, что вратарь прибудет в расположение «Реала» к началу первого предсезонного сбора. Откуда 14, даже перевести не можете, один спам идет и только, то Манчини про себя фигню несет, теперь это
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Almazovich
1529696201
Молодец Лунин! Успехов!
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Мары
1529697442
Остаётся только пожелать удачи Андрею и творческих успехов.
Ответить
САНЁК17
1529697639
Раба купили, пусть отработает
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BRO_football
1529698880
Странный трансфер. Купили только потому, что вратарь молодой и в своём возрасте выступает за основную команду, а на показатели плевать. За 36 матчей пропустил 54 гола, это ровно 1,5 гола за матч. А если сухие матчи убрать, то будет по 2,07 гола за матч.
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isco2307
1529699063
Лунін красава
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Hala Madrid
1529720054
Молодец, рискнул, выбрал развитие.
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OfaZavr
1529741527
надо же все таки перешел, не верил до конца в ходившие на этот счет слухи. ну молодец, удачи!
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zigbert
1529863932
Реал разглядел в нем что то особенное.
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