Муса: «Если было бы можно вернуться в ЦСКА, я бы вернулся»

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса рассчитывает вернуться в ЦСКА, в котором он провел вторую половину чемпионата в минувшем сезоне на правах аренды.

«Я не играл полгода перед тем, как вернуться в ЦСКА. Большое спасибо армейцам за то, что помогли мне вновь обрести себя.

Мне необходимо вернуться в «Лестер», но пока мое будущее не определено. В ближайшие две недели определимся с тем, останусь ли я в «Лестере».

Если было бы можно вернуться в ЦСКА, я бы этого очень хотел. Эта команда сильно мне помогла. Если бы не армейцы, то меня бы не было на чемпионате мира. Большое спасибо тренерам, игрокам, руководству», – сказал Муса на пресс-конференции.

Нигериец выступал в составе ЦСКА с 2012 по 2016 год. Затем он перешел в «Лестер Сити». В 2018 году форвард вернулся в столичный клуб на правах аренды.