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Муса: «Если было бы можно вернуться в ЦСКА, я бы вернулся»

22 июня 2018, 21:32
20

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса рассчитывает вернуться в ЦСКА, в котором он провел вторую половину чемпионата в минувшем сезоне на правах аренды.

«Я не играл полгода перед тем, как вернуться в ЦСКА. Большое спасибо армейцам за то, что помогли мне вновь обрести себя.

Мне необходимо вернуться в «Лестер», но пока мое будущее не определено. В ближайшие две недели определимся с тем, останусь ли я в «Лестере».

Если было бы можно вернуться в ЦСКА, я бы этого очень хотел. Эта команда сильно мне помогла. Если бы не армейцы, то меня бы не было на чемпионате мира. Большое спасибо тренерам, игрокам, руководству», – сказал Муса на пресс-конференции.

Нигериец выступал в составе ЦСКА с 2012 по 2016 год. Затем он перешел в «Лестер Сити». В 2018 году форвард вернулся в столичный клуб на правах аренды.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Нигерия ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (20)
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swot1205
1529692757
красавчик, наш парень
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Алекc
1529693759
молоток!!!
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кран
1529694094
Такой Муса нам нужен! )))
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Dominator777
1529695011
Муса дал объективную оценку обстоятельствам, которые позволили ему принять участие в ЧМ 2018.
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giluxa1963
1529695057
ЦСКА это твой клуб
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m40
1529695290
Ну так продадут Головина и выкупят назад Мусу. Игрок притертый уже, адаптироваться не придется, всех знает. После неудачи в Лестере, его цена меньше. А на сдачу от Головина ещё какого-нибудь талантливого парнишку можно урвать
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Вомбат
1529699061
Да, Ахмед давай обратно в ЦСКА, в России тебя очень любят.
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shurik45
1529700463
Не плохо было бы ,если Ахмед вернулся обратно к нам в ЦСКА . Даже и в аренду можно,и в ЛЧ бы помог.
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vovan55
1529703878
не помешал бы...рядовой муса - встать в строй цска....
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Krossmen73
1529721833
Для каждого игрока важно найти СВОЙ клуб. Ахмед после некоторых метаний наконец осознал что лучше чем в ЦСКА ему нигде не будет.Такие игроки нужны нашему чемпионату.Болельщикам армейцев и не только Муса пришёлся по душе. Обидно будет если Гиннер не выкупит его обратно.
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