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    Муса: «Если было бы можно вернуться в ЦСКА, я бы вернулся»

    Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса рассчитывает вернуться в ЦСКА, в котором он провел вторую половину чемпионата в минувшем сезоне на правах аренды.

    «Я не играл полгода перед тем, как вернуться в ЦСКА. Большое спасибо армейцам за то, что помогли мне вновь обрести себя.

    Мне необходимо вернуться в «Лестер», но пока мое будущее не определено. В ближайшие две недели определимся с тем, останусь ли я в «Лестере».

    Если было бы можно вернуться в ЦСКА, я бы этого очень хотел. Эта команда сильно мне помогла. Если бы не армейцы, то меня бы не было на чемпионате мира. Большое спасибо тренерам, игрокам, руководству», – сказал Муса на пресс-конференции.

    Нигериец выступал в составе ЦСКА с 2012 по 2016 год. Затем он перешел в «Лестер Сити». В 2018 году форвард вернулся в столичный клуб на правах аренды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 21:32
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 21:08

      Сам бог ему велел играть за ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 24 июня 2018, 10:42

      Нигерийский журналист и бывший пресс-атташе сборной Нигерии Колин Юдо прокомментировал запись в официальном «твиттере» «Лестера», в которой английский клуб отметил, что форвард Ахмед Муса стал первым представителем «лис», сделавшим дубль в матче чемпионата мира.

      «Прекратите, он даже не был бы в России, не говоря уже о том, чтобы забить здесь. Это полностью заслуга московского ЦСКА. Не пытайтесь претендовать на славу, которая не ваша!»

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      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 июня 2018, 06:25

      Хотелось бы... Удачи ЦСКА в трансферах!!!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 июня 2018, 05:43

      Для каждого игрока важно найти СВОЙ клуб. Ахмед после некоторых метаний наконец осознал что лучше чем в ЦСКА ему нигде не будет.Такие игроки нужны нашему чемпионату.Болельщикам армейцев и не только Муса пришёлся по душе. Обидно будет если Гиннер не выкупит его обратно.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Krossmen73 23 июня 2018, 09:12

      Неизвестно, когда у Мусы кончается контракт с Лестером.
      Если Лестер захочет продать Мусу и не заломит цену, то
      ЦСКА его выкупит и это будет очень хороший вариант и
      для ЦСКА, и для Мусы

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 > vladimir-7 23 июня 2018, 09:27

      нет бабосов у ЦСКА, вообще нет. поэтому думаю будет сложно его купить

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > swot1205 23 июня 2018, 09:44

      Во-первых, не думаю, что в клубе совсем нет денег.
      Во-вторых, от продажи игрока можно выкупить
      Мусу, если цена будет соответствовать возможностям

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 23 июня 2018, 00:44

      не помешал бы...рядовой муса - встать в строй цска....

      5
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 июня 2018, 23:47

      Не плохо было бы ,если Ахмед вернулся обратно к нам в ЦСКА . Даже и в аренду можно,и в ЛЧ бы помог.

      4
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 23:34

      А я думал, что вопрос уже решён. Во время той памятной замены Гончаренко с Мусой как раз условия контракта обсуждали, разве не так?

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 22 июня 2018, 23:24

      Да, Ахмед давай обратно в ЦСКА, в России тебя очень любят.

      6
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      Рейтинг: +3136

      m40 22 июня 2018, 22:21

      Ну так продадут Головина и выкупят назад Мусу. Игрок притертый уже, адаптироваться не придется, всех знает. После неудачи в Лестере, его цена меньше. А на сдачу от Головина ещё какого-нибудь талантливого парнишку можно урвать

      4
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > m40 22 июня 2018, 23:31

      Думаю после этого дубля, да и матча с Аргентинцами его цена вырастит..ЦСКА нужно было решать вопрос до ЧМ..сейчас он уже недосягаем будет..учитывая тр. политику Гинера..хотя очень жаль..армейцам он необходим просто..

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 23 июня 2018, 09:18

      Ты, весь в минусах сидишь как обосранный
      ребёнок, который ничего не соображает, ни
      в жизни, ни в футболе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 июня 2018, 22:17

      ЦСКА это твой клуб

      4
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