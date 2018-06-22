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    Тренер Коста-Рики: «Мы играли против второй команды мира, гениальных футболистов»

    Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес подвел итог поражению от бразильцев в матче групповой стадии ЧМ-2018.

    – Идея заключалась в том, чтобы контролировать игру соперника. В первом тайме наша команда создавала хорошие моменты, комбинировала, пыталась устранить преимущества противника.

    Мы знаем, что бразильцы играют в футбол прекрасно. Но наши игроки делали все возможное, хорошо защищались. Как только появлялась возможность подойти к чужим воротам, мы это делали.

    Давайте не забывать, что сборная Коста-Рики играла против второй команды мира. Нам противостояли гениальные футболисты, давайте говорить открыто. Мне кажется, мы разумно построили игру и выложились по максимуму.

    – Почему четыре года назад Коста-Рике удалось дойти до четвертьфинала, а сейчас у вас два поражения в двух матчах?

    – Различия в том, что мы не завершали моменты, которые создавали. Пара-тройка моментов была, но мы не реализовали их.

    – После просмотра повтора судья принял решение в вашу пользу. Вы все еще настаиваете на критике этого нововведения?

    – VAR – это интересная вещь. Видеоарбитры иногда нарушают динамику игры, но мы уделяем этому слишком много внимания. Судья принял решение в нашу пользу, это хорошо. Но надо еще проверять VAR. Нужно смотреть, как это будет влиять на темп игры.

    По итогам встречи костариканцы лишились шансов на выход в плей-офф.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2018 18:05
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