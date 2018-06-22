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    «Наполи» готов отдать 55 миллионов и двух игроков за Кьезу, которым интересовался «Зенит»

    Ресурс Tuttonapolo сообщил об интересе «Наполи» к полузащитнику «Фиорентины» Федерико Кьезе.

    Согласно источнику, президент клуба Аурелио Де Лаурентис заинтересован в покупке и готов отдать за хавбека 55 миллионов евро, защитника Лоренцо Тонелли и хавбека Адама Уна. Фактическая стоимость трансфера в таком случае составит 75 миллионов.

    Воспитанник «фиалок» Кьеза подписал взрослый контракт в июле 2016 года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился шестью голами и девятью результативными передачами.

    Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего итальянца в 45 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту со сторону «Ливерпуля» и «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 16:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 22 июня 2018, 16:40

      Достойный преемник своего отца. Только в Парму бы ему, да у них денег нет совсем.

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