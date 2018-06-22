«Наполи» готов отдать 55 миллионов и двух игроков за Кьезу, которым интересовался «Зенит»

Ресурс Tuttonapolo сообщил об интересе «Наполи» к полузащитнику «Фиорентины» Федерико Кьезе.

Согласно источнику, президент клуба Аурелио Де Лаурентис заинтересован в покупке и готов отдать за хавбека 55 миллионов евро, защитника Лоренцо Тонелли и хавбека Адама Уна. Фактическая стоимость трансфера в таком случае составит 75 миллионов.

Воспитанник «фиалок» Кьеза подписал взрослый контракт в июле 2016 года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился шестью голами и девятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего итальянца в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со сторону «Ливерпуля» и «Зенита».