Коутиньо, Жезуз и Неймар – в составе сборной Бразилии на матч с Коста-Рикой

Сборные Бразилии и Коста-Рики объявили стартовые составы на матч 3-го тура группового раунда чемпионата мира.
Бразилия: Алиссон, Силва, Миранда, Марсело, Вагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллан, Жезуз, Неймар.
Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа, Боргес, Руис, Гузман, Венегас, Уренья.
Матч на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 15:00 по московскому времени. За событиями матча группы Е можно будет следить по ссылке.
Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!
Источник: ФИФА