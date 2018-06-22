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    Коутиньо, Жезуз и Неймар – в составе сборной Бразилии на матч с Коста-Рикой

    Сборные Бразилии и Коста-Рики объявили стартовые составы на матч 3-го тура группового раунда чемпионата мира.

    Бразилия: Алиссон, Силва, Миранда, Марсело, Вагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллан, Жезуз, Неймар.

    Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа, Боргес, Руис, Гузман, Венегас, Уренья.

    Матч на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 15:00 по московскому времени. За событиями матча группы Е можно будет следить по ссылке.

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    Источник: ФИФА

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    22.06.2018 13:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -4

      dugniks63 22 июня 2018, 14:05

      Еcли делаете ставки -> stavki.webtalk.ru

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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 22 июня 2018, 14:00

      Будет разгром.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 июня 2018, 13:54

      Сегодня Неймар может показать что он не далеко от Диего Косты, но я в этом сомневаюсь, жду неоправданного дриблинга в центре поля и выпрашивание за фолы жк...

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