Коутиньо, Жезуз и Неймар – в составе сборной Бразилии на матч с Коста-Рикой

Сборные Бразилии и Коста-Рики объявили стартовые составы на матч 3-го тура группового раунда чемпионата мира.

Бразилия: Алиссон, Силва, Миранда, Марсело, Вагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллан, Жезуз, Неймар.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа, Боргес, Руис, Гузман, Венегас, Уренья.

Матч на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 15:00 по московскому времени. За событиями матча группы Е можно будет следить по ссылке.

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