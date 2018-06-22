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    Моуринью: «Бразилия легко выиграет у Коста-Рики»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил стабильную игру сборной Коста-Рики, но заявил, что не верит в их победу над Бразилией.

    «Коста-Рика не только достойно выступила на прошлом чемпионате, но и в целом играет стабильно хорошо. Я наблюдал за ее товарищеским матчем с Шотландией и знаю, насколько организованно они играют.

    Но на стороне Бразилии много талантливых игроков, динамика, изобретательность. Думаю, бразильцы легко выиграют», – считает Моуринью.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Бразилия – Коста-Рика состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 22 июня, в 15:00 по московскому времени.

    Источник: RT

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    22.06.2018 10:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 16:00

      Случается всякое, недооценил соперника и получай баранку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 22 июня 2018, 12:00

      даже если и проиграют бразильцы, никто не удивится уже)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 июня 2018, 11:42

      Да

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. > Александр ЗА 22 июня 2018, 11:49

      да от куда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 июня 2018, 10:23

      Я бы поспорил с особенным,лапшеобразный ведет себя как девочка,да и остальные явно себя переоценивают...

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