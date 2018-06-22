Моуринью: «Бразилия легко выиграет у Коста-Рики»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил стабильную игру сборной Коста-Рики, но заявил, что не верит в их победу над Бразилией.

«Коста-Рика не только достойно выступила на прошлом чемпионате, но и в целом играет стабильно хорошо. Я наблюдал за ее товарищеским матчем с Шотландией и знаю, насколько организованно они играют.

Но на стороне Бразилии много талантливых игроков, динамика, изобретательность. Думаю, бразильцы легко выиграют», – считает Моуринью.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Бразилия – Коста-Рика состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 22 июня, в 15:00 по московскому времени.