Фанаты Аргентины обматерили и закидали бутылками Сампаоли

Накануне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Аргентины и Хорватии. Игра завершилась со счетом 0:3.

Во время матча и после финального свистка главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли подвергался атакам болельщиков своей команды, сообщает Diario26. В адрес 58-летнего специалиста слышны были с трибун оскорбления. Некоторые фанаты даже плевали в сторону Сампаоли, кидали в него пластиковые бутылки с водой и стаканы с напитками.