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Фанаты Аргентины обматерили и закидали бутылками Сампаоли

22 июня 2018, 06:44
27

Накануне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Аргентины и Хорватии. Игра завершилась со счетом 0:3.

Во время матча и после финального свистка главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли подвергался атакам болельщиков своей команды, сообщает Diario26. В адрес 58-летнего специалиста слышны были с трибун оскорбления. Некоторые фанаты даже плевали в сторону Сампаоли, кидали в него пластиковые бутылки с водой и стаканы с напитками.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Сампаоли Хорхе
Комментарии (27)
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CMRDSA7
1529641551
Класс... То есть виноват только тренер, который под Месси весь состав сделал...
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KOLBIS
1529643279
Обматерили...Интересно наши научили?...
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kella
1529644401
По делу обматерили! На этом ЧМ основные фавориты больше не рулят!
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Рубик Докоян
1529645035
Болельщики с большим стажем помнят слова одной давней песни :" Если радость на всех одна, на всех и беда одна". В жизни так редко бывает. У победы много отцов, друзей и соавторов, а поражение круглая сирота...
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Jimmy7
1529647344
Ну сорян, если ты выпускаешь такой слабый состав на главный турнир, чего то другого стоит ждать?
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Blossiya
1529647379
Еще аргентинцы напали на хорватского болельщика прямо во время матча на стадионе Нижнего Новгорода. Толпой напали. Избивали лежащего парня...
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Gorasul
1529649659
Аргентосы дикие. Они похожи на тиффози из 90ых. Видимо в Аргентине было больше выходцев из Италии.
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orech
1529657136
проигрывать тоже надо достойно.
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Max Bobr
1529658772
Дикие нравы...
Ответить
zigbert
1529668187
Для Аргентины это болезненное поражение, но надо себя держать в руках.
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