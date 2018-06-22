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    Фанаты Аргентины обматерили и закидали бутылками Сампаоли

    Накануне состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Аргентины и Хорватии. Игра завершилась со счетом 0:3.

    Во время матча и после финального свистка главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли подвергался атакам болельщиков своей команды, сообщает Diario26. В адрес 58-летнего специалиста слышны были с трибун оскорбления. Некоторые фанаты даже плевали в сторону Сампаоли, кидали в него пластиковые бутылки с водой и стаканы с напитками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 06:44
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 14:49

      Для Аргентины это болезненное поражение, но надо себя держать в руках.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 22 июня 2018, 12:12

      Дикие нравы...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 22 июня 2018, 11:45

      проигрывать тоже надо достойно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 июня 2018, 09:56

      То-ли еще будет, ой-ой-ой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 22 июня 2018, 09:40

      Аргентосы дикие. Они похожи на тиффози из 90ых. Видимо в Аргентине было больше выходцев из Италии.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Gorasul 23 июня 2018, 03:27

      так в аргентине до сих пор как в 90-х в плане болельщиков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 22 июня 2018, 09:02

      Еще аргентинцы напали на хорватского болельщика прямо во время матча на стадионе Нижнего Новгорода.

      Толпой напали. Избивали лежащего парня...

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4681

      Викос > Blossiya 22 июня 2018, 13:35

      вот в таких ситуациях и проявляются худшие черты характера. Толпой все смелые.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      Jimmy7 22 июня 2018, 09:02

      Ну сорян, если ты выпускаешь такой слабый состав на главный турнир, чего то другого стоит ждать?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Jimmy7 22 июня 2018, 09:21

      да там, скорее, не в составе дело, а в отсутствии тактики и мотивации у игроков. Арги уже который год в сборной играют так, будто это их собственные похороны. Это было и до Сампаоли, а при нём только всё стало хуже.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 08:23

      Болельщики с большим стажем помнят слова одной давней песни :" Если радость на всех одна, на всех и беда одна". В жизни так редко бывает. У победы много отцов, друзей и соавторов, а поражение круглая сирота...

      5
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      Рейтинг: +399

      kella 22 июня 2018, 08:13

      По делу обматерили! На этом ЧМ основные фавориты больше не рулят!

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > kella 22 июня 2018, 09:01

      Аргентина не была фаворитом. Так, на бумаге, по старой памяти, не более.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > kella 22 июня 2018, 11:42

      Этот основной фаворит преде самым ЧМ менее основному проигрла 1:6 причем не сказать, чтобы спецом сливали. Просто команда у них слабая, раз они всерьез рассматривали возможность приглашения на ЧМ никакущего Паредеса и огорчались травме Маманы. Ну а Месси не лидер, он командный игрок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 июня 2018, 07:54

      Обматерили...Интересно наши научили?...

      1
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