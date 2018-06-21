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    Коста – иранскому журналисту: «Какую игру ты смотрел?»

    Нападающий сборной Испании Диего Коста вступил в конфликт с иранским журналистом после победного матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Ираном.

    «Зачем я провоцировал соперников? Какую игру ты смотрел? Это было в первом тайме. Они нас провоцировали, они лежали на поле.

    Смотри за игрой внимательнее, ты не можешь такое говорить только из-за того, что это сборная из твоей страны», – ответил Коста.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Испания завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Иран создал гадкие условия. И только помог Косте

    Источник: БИЗНЕС Online

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    21.06.2018 06:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 21 июня 2018, 13:28

      Лапоухий с длинными языком и вредными характером

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 21 июня 2018, 09:54

      Влепят штраф и поделом. У всех этих игрочишек вечная беда - язык за зубами не могут удержать. Не нравится вопрос - промолчи.

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