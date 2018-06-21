Коста – иранскому журналисту: «Какую игру ты смотрел?»

Нападающий сборной Испании Диего Коста вступил в конфликт с иранским журналистом после победного матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Ираном.

«Зачем я провоцировал соперников? Какую игру ты смотрел? Это было в первом тайме. Они нас провоцировали, они лежали на поле.

Смотри за игрой внимательнее, ты не можешь такое говорить только из-за того, что это сборная из твоей страны», – ответил Коста.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Испания завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Иран создал гадкие условия. И только помог Косте