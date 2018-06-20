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    Иран создал гадкие условия. И только помог Косте


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    Голосов: 5
    20.06.2018 23:40
    Диего сделал результат.

    Коста наступал на ноги

    Кейруш приказал команде испортить футбол. Все логично: при ресурсах Ирана это единственный вариант против Испании. Тем более, победа над Марокко позволяла с чистой совестью стоять на ничью хоть все полтора часа. Другое дело – как именно издеваться над зрелищем. Иранцы не пожалели грязи.

    За первые полчаса на газоне повалялись почти все парни Кейруша. Лежали до врачей, потом уползали с поля и резко выскакивали назад. Испания ожидаемо выходила из себя. Но когда Резаян нелепо захромал и несколько раз садился исключительно перед аутами соперника, психанул даже арбитр. Андрес Кунья подбежал к защитнику и четко обозначил недоверие. Под угрозой карточки псевдотравма испарилась в никуда.

    В середине первого тайма испанцы выбили мяч к вратарю Ирана в рамках фэйр-плей. Бейранванд остановил его грудью и не пасовал вперед, будто до конца матча остались секунды. Команда Йерро вскинула руки и забилась в истерике. Но не Диего: нападающий вырос перед кипером и отдавил ему палец. Незаметно и без желтой – как настоящий мастер в мерзостях исподтишка. Еще на арбитров наорал.

    Коста резко отличается в ментальности от партнеров. Со стороны казалось, что он психует и не контролирует себя. На деле Диего поместили в родную среду с высоким допуском в гадостях. Форвард подолгу ходил без мяча из-за плотной опеки, но не выключался, а лишь набирал в желании благодаря поведению Ирана.

    Коста забил гол

    В итоге Диего сделал результат. Кейруш не заметил важного нюанса после перерыва: Йерро (или кто там определяет тактику) прицепил форварда строго к чужой штрафной. Смещения Косты в глубину все равно не обостряли атаки плюс грозили лишним подкатом и карточкой для взвинченного негодяя. Новой задачей Диего было не тратить силы, сфокусироваться на линии офсайда и выгрызть тот самый мяч.

    Весь мир включая иранцев уже списал Косту и ждал его замены, пока работал хитрейший план. Вот что получилось.

    Коста задавил судью

    Другое дело, что после пропущенного гола у Ирана обнаружилась вполне поставленная игра. Испания владела мячом и приходила на чужую половину просто потому, что не может иначе. Но в отличие от первого тайма парни в красном вылетали в контратаки при каждом отборе, и получалось весьма волнительно. За вторую половину иранцы создали 4 голевых шанса (за первую – 0).

    Штука в том, что разъяренного Косту уже не остановить. Дважды прыгнул в подкаты, пытаясь сорвать быстрые выпады. Естественно звучали свистки, после которых неясными остались два момента. Почему у Диего до сих пор нет карточки и как так случилось, что арбитр до сих пор жив. Видимо, еще после эпизода с пальцем вопрос по авторитету на поле закрылся.

    Кейруш выбрал оптимальную тактику. Но завязывая скользкий моральный сюжет, он явно забыл об одном человеке. Наказание – есть. И не заслужили его разве что иранские фаны, которые устроили в России еще одну красоту.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Иван Якушкин, Global
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 июня 2018, 09:18

      Судейство было поганое!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 21 июня 2018, 09:06

      С такой игрой, лучше бы иранцы победили

      1
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    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 21 июня 2018, 00:57

      Жаль иран

      1
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