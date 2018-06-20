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    Первая сборная, которая вылетает с ЧМ-2018. Мы так и не узнаем вот эти истории


    3.3
    Голосов: 9
    20.06.2018 17:34
    Эх.

    Марокко – все. Два подряд поражения не оставляет вообще никаких шансов, как бы ни закончился матч Ирана и Испании. Марокканцы оба раза проиграли очень обидно: они крепко играли и не были сильно хуже соперника, но противнейший автогол на последней минуте первого матча и слишком ранняя казнь от Роналду во втором все испортили.

    Страна ждала этого чемпионата мира 20 лет. Возможно, следующий крупный турнир там увидят очень нескоро.

    Вдвойне грустно, что в составе марокканцев играют звезды из «Ювентуса», «Аякса», «Шальке» и даже «Реала». А еще – там в составе полно героев с яркими историями. Историями, для которых не будет инфоповода, чтобы рассказать их полноценно. Поэтому ниже – краткий пересказ по самым колоритным персонажам Марокко.

    Набиль Дирар. Жил в бедном многодетной семье из 11 детей в спальном районе Касабланки. Лихое детство создало ему непростой характер: Дирар неоднократно скандалил, спорил и бунтовал. Например, однажды он поссорился с партнером по клубу о том, кому из них бить штрафной. Трибуны освистали Набиля, а тот ответил неприличным жестом.

    Мубарак Буссуфа. Вы помните этого парня по «Анжи» и «Локо», но вряд ли знаете, что он правоверный мусульманин, который не употребляет алкоголь и вообще не ест мясо.

    Нордин Амрабат. В 13 лет его убрали из школы «Аякса» с диагнозом «болезнь Шляттера» – это проблемы коленного сустава. Отец посоветовал играть в футбол на любительском уровне, но освоить другую профессию. Поэтому Нордин подрабатывал мойщиком посуды, изготовителем десертов и играл за мелкий клуб из города Алмере. В 17 лет он собирался идти в университет и изучать экономику, но перешел в «Омниворлд» – клуб из 2 дивизиона Голландии. Дальше, через «Венло», случился «ПСВ». В школе «Аякса» ошиблись.

    Хаким Зиеш. У него был конфликт с тренером Эрве Ренаром, из-за чего коуч не взял его на КАН-2017. Но сейчас между ними все нормально. Зиеш вообще мог играть за Голландию, но выбрал Марокко в память об умершем отце.

    Халид Бутаиб. Чтобы выжить, он продавал пончики, работал в супермаркете и гонял по низшим клубам Франции, веря в свою мечту о топ-футболе.

    Азиз Бухаддуз. Его семья переехала в Европу, когда мальчику исполнился год. В 13 лет родители Азиза умерли. До 18 лет юный Бухаддуз торговал газетами и подрабатывал в «Бургер Кинге».

    На следующей неделе все эти парни точно уедут домой.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 9
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +232

      Sterh 20 июня 2018, 21:07

      Прямо - первая? Раньше Египта?

      1
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      ...
      Рейтинг: +151

      rerih > Sterh 20 июня 2018, 23:19

      Согласен. Египет раньше вылетел

      2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 20 июня 2018, 18:54

      Начнем с того, что болезнь Осгуда-Шлаттера это первое, во вторых сам сустав при ней не затрагивается , а в третьих в подростковом возрасте у детей занимающихся спортом данная проблема встречается чуть ли не в 1/3 случаев и легко решается...
      Так что тут никакого геройства нет...
      А бомбардиру надо бы покампетентней текст писать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Дъмитръ 20 июня 2018, 18:24

      ...Москва слезам не верит!
      Всё будет. И будет хорошо!

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 июня 2018, 18:08

      хотя маракасы показали, что португальцы не страшные

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 июня 2018, 17:59

      На Чемпионате Мира все достойные. Просто кто-то чуть сильнее, кому-то чуть больше повезет. Все в это упирается.

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 20 июня 2018, 17:59

      *****, как же Бомабрдир любит отжигать)) вроде маленькая опечатка, одного слова, одной частицы НЕ хватает - но уже смысл совсем другой и смешной)))

      Мубарак Буссуфа. Вы помните этого парня по «Анжи» и «Локо», но вряд ли знаете, что он правоверный мусульманин, КОТОРЫЙ УПОТРЕБЛЯЕТ АЛКОГОЛЬ и вообще не ест мясо.


      ахахах)) какой красава, употребляет алкоголь!!!

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 20 июня 2018, 17:52

      Да, очень жаль. А первый игре играли лучше соперника и во второй не хуже. Могли рассчитывать на 4 очка, а в итоге 0

      0
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      Рейтинг: +401

      Ollegator 20 июня 2018, 17:39

      Ну уж очень поскудно (впрочем, как и всегда) португальцы симулировали при каждом удобном случае.. Жаль Марокканцев

      1
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      Рейтинг: +12

      Saryagaw > Ollegator 20 июня 2018, 19:43

      Судья свистел в пользу португальцев.

      2
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