Первая сборная, которая вылетает с ЧМ-2018. Мы так и не узнаем вот эти истории

Эх.

Марокко – все. Два подряд поражения не оставляет вообще никаких шансов, как бы ни закончился матч Ирана и Испании. Марокканцы оба раза проиграли очень обидно: они крепко играли и не были сильно хуже соперника, но противнейший автогол на последней минуте первого матча и слишком ранняя казнь от Роналду во втором все испортили.

Страна ждала этого чемпионата мира 20 лет. Возможно, следующий крупный турнир там увидят очень нескоро.

Вдвойне грустно, что в составе марокканцев играют звезды из «Ювентуса», «Аякса», «Шальке» и даже «Реала». А еще – там в составе полно героев с яркими историями. Историями, для которых не будет инфоповода, чтобы рассказать их полноценно. Поэтому ниже – краткий пересказ по самым колоритным персонажам Марокко.

Набиль Дирар. Жил в бедном многодетной семье из 11 детей в спальном районе Касабланки. Лихое детство создало ему непростой характер: Дирар неоднократно скандалил, спорил и бунтовал. Например, однажды он поссорился с партнером по клубу о том, кому из них бить штрафной. Трибуны освистали Набиля, а тот ответил неприличным жестом.

Мубарак Буссуфа. Вы помните этого парня по «Анжи» и «Локо», но вряд ли знаете, что он правоверный мусульманин, который не употребляет алкоголь и вообще не ест мясо.

Нордин Амрабат. В 13 лет его убрали из школы «Аякса» с диагнозом «болезнь Шляттера» – это проблемы коленного сустава. Отец посоветовал играть в футбол на любительском уровне, но освоить другую профессию. Поэтому Нордин подрабатывал мойщиком посуды, изготовителем десертов и играл за мелкий клуб из города Алмере. В 17 лет он собирался идти в университет и изучать экономику, но перешел в «Омниворлд» – клуб из 2 дивизиона Голландии. Дальше, через «Венло», случился «ПСВ». В школе «Аякса» ошиблись.

Хаким Зиеш. У него был конфликт с тренером Эрве Ренаром, из-за чего коуч не взял его на КАН-2017. Но сейчас между ними все нормально. Зиеш вообще мог играть за Голландию, но выбрал Марокко в память об умершем отце.

Халид Бутаиб. Чтобы выжить, он продавал пончики, работал в супермаркете и гонял по низшим клубам Франции, веря в свою мечту о топ-футболе.

Азиз Бухаддуз. Его семья переехала в Европу, когда мальчику исполнился год. В 13 лет родители Азиза умерли. До 18 лет юный Бухаддуз торговал газетами и подрабатывал в «Бургер Кинге».

На следующей неделе все эти парни точно уедут домой.