Газинский: «Не могу сказать, что победа над Египтом была уверенной»

Полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Египта (3:1).

«Не могу сказать, что это была уверенная победа. Первый тайм получился очень сложным, мы понимали, что Египту нужно было забивать, идти в атаку. Но у них появились зоны, и нам удалось забить быстрый гол во втором тайме.

Все и так прекрасно понимают, кто такой Салах. Было представление о нем. Человек провел такой шикарный сезон. Мы прекрасно понимали, что он из себя представляет.

Эмоции зашкаливают! Добыли историческую победу. Сейчас нужно это пережить. Первое место в группе? Всегда хочется большего. Понятно, что Уругвай будет на порядок сильнее, чем эти две команды», – сказал Газинский.

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!