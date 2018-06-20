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    Газинский: «Не могу сказать, что победа над Египтом была уверенной»

    Полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Египта (3:1).

    «Не могу сказать, что это была уверенная победа. Первый тайм получился очень сложным, мы понимали, что Египту нужно было забивать, идти в атаку. Но у них появились зоны, и нам удалось забить быстрый гол во втором тайме.

    Все и так прекрасно понимают, кто такой Салах. Было представление о нем. Человек провел такой шикарный сезон. Мы прекрасно понимали, что он из себя представляет.

    Эмоции зашкаливают! Добыли историческую победу. Сейчас нужно это пережить. Первое место в группе? Всегда хочется большего. Понятно, что Уругвай будет на порядок сильнее, чем эти две команды», – сказал Газинский.

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2018 01:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 20 июня 2018, 08:02

      Пощекотали нервишки))
      Хоть бегали, а не пешком ходили

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 06:56

      Главное, что на домашнем чемпионате не "обзырянились" и вышли из группы, показывая достойную игру. Это придаёт уверенность и веру в свои силы. Так держать и готовиться к каждому конкретному сопернику, разбирая и анализируя его игру, готовя сюрпризы.

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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:03

      Дальше больше) будем болеть , желаю поддерки трибун )))

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