Салах забил с пенальти. Россия пропустила первый мяч на ЧМ

Защитник сборной Египта Ахмед Фатхи открыл счет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ против России (0:1, первый тайм). Фатхи забил в свои ворота на 47-й минуте матча.

На 59-й минуте встречи второй гол россиян забил хавбек Денис Черышев. На 63-й – форвард россиян Артем Дзюба.

На 75-й минуте матча нападающий Египта Мохамед Салах реализовал пенальти.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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