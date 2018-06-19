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Салах забил с пенальти. Россия пропустила первый мяч на ЧМ

19 июня 2018, 22:31
25

Защитник сборной Египта Ахмед Фатхи открыл счет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ против России (0:1, первый тайм). Фатхи забил в свои ворота на 47-й минуте матча.

На 59-й минуте встречи второй гол россиян забил хавбек Денис Черышев. На 63-й – форвард россиян Артем Дзюба.

На 75-й минуте матча нападающий Египта Мохамед Салах реализовал пенальти.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Египет Россия Фатхи Ахмед
Комментарии (25)
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Ragnar Viking
1529435631
Просто фарт,фарт,как у чертей!
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slavа0508
1529435840
ГОООООООЛ ЧЕРЫШЕВВВВВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Давай давите парни!!!!!!!!!!!
Ответить
slavа0508
1529435927
ГОООООООООООООООЛ!!!!!!!!!!!!!!!!АРТЁМ ДЗЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮБА,,,,,,
Ответить
xColaz
1529436059
Внимание, акция! Только сегодня! Все прощаю Дзюбе!)))
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dinar7777dinar
1529436211
ну че кто там говорил что то про черчеса? если бы были всякие семак и так далее то уже и саудовской аравии бы просрали !
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insider_retro
1529436374
Наши забивают и это - благо!! Игроки обрастают приятной статистикой голов!!..
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Berikosha
1529436489
Браво Россия!!!
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Nariman27
1529436951
Кутепов - топ! голевые раздает)
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BARCLAYS_APL
1529437558
Че сучки радуетесь купили все игры расстрелять Путина
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BANNIKOV1970
1529438224
где там крендель который говорил салаху поставить нас на место,ку ку ***!Мрак рассеялся!Молодцы!
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