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    Салах забил с пенальти. Россия пропустила первый мяч на ЧМ

    Защитник сборной Египта Ахмед Фатхи открыл счет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ против России (0:1, первый тайм). Фатхи забил в свои ворота на 47-й минуте матча.

    На 59-й минуте встречи второй гол россиян забил хавбек Денис Черышев. На 63-й – форвард россиян Артем Дзюба.

    На 75-й минуте матча нападающий Египта Мохамед Салах реализовал пенальти.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 22:31
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 13:45

      Не забил бы и Салах, если бы не этот сомнительный пенальти.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 09:21

      Салах вообще ничего не показал, был один неплохой удар от него в первом тайме да гол с пенальти вот и все, а опасений перед игрой было много, хорошо что они не оправдались)

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 июня 2018, 05:28

      Надо было Салаху с Уругваем выходить, тут ловить нечего было.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 19 июня 2018, 23:39

      А вы заметили , что пока нет нулевых ничьих ?!

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 19 июня 2018, 23:14

      Черчесов, ты молодец, адекват, ты сделал верные выводы и физику команде наладил. Еще раз - Черчесов молодец. Дзюба, Черышев, Фернандес, да что там - все молодцы, включая Кутепова. Не посрамили Родину. Праздновать!

      2
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      Рейтинг: +309

      Ден71 19 июня 2018, 23:12

      Всех с победой. Если ни критиковать наших то глядишь и не зашивались бы)) Конечно первый автогол поломал игру Туркам, но видно было как боялись Египтяне, от сюда и ошибки, но и как и в первой игре после этого хорошая продолжение. Отлично отыграл Фернандес , да и вся команда показала игру.

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 19 июня 2018, 22:57

      где там крендель который говорил салаху поставить нас на место,ку ку ***!Мрак рассеялся!Молодцы!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 июня 2018, 22:56

      Как шутил в одном из комментов про сборную после товарняков. Это наши шифруются и туман напускают. Кто бы мог подумать, что так результативно сыграем, будет командная движуха, без позиционной возни с мячом и пасами поперёк и назад. Молодцы, порадовали игрой, самоотдачей и настроем !

      4
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 19 июня 2018, 22:47

      где те кто не верил в команду...в топку вас

      3
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 19 июня 2018, 22:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Че сучки радуетесь купили все игры расстрелять Путина

      -12
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      Рейтинг: +886

      xColaz > VVM1964 19 июня 2018, 23:12

      Это вам урок как тащиться от врагов-варваров))) (см. ник убл*дка)

      0
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA > BARCLAYS_APL 19 июня 2018, 23:22

      Кнопочный герой....

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