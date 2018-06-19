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    Лебедев: «Регионы и так не могут решить многие свои проблемы, а с футболом вообще денег ни на что не хватит»

    Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев отреагировал на высказывание главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева. Ранее специалист заявил, что нельзя допустить того, чтобы футбол в регионах умер.

    «Футбол – это деньги. Чтобы клуб участвовал в Премьер-лиге, развивался, покупал игроков, попадал в европейские турниры ему нужно финансирование. То есть спонсоры. Мы всегда выступали против того, чтобы вешать финансирование команд на бюджеты субъектов. Там имеются другие социальные задачи – стипендии, пенсии, зарплаты. Есть много проблем, которые и без футбола не в состоянии решить, а с ним вообще ни на что денег не хватит.

    Может быть, сложится ситуация, что участников РФПЛ станет меньше. Но в перспективе мы ожидаем развитие футбола. По крайней мере в тех городах, где остается наследие чемпионата мира. У команд появятся спонсоры, болельщики придут на стадионы. Потому что прийти на новую комфортабельную арену куда приятнее, чем на те, где раньше выступали «Рубин» и «Ростов». Сейчас у них будет больше болельщиков, значит, потянутся и спонсоры. Потихоньку мы придем к тому, что есть во всем мире: футбол – коммерческое предприятие. Типичный пример – «Краснодар». У клуба есть хозяин, который построил прекрасный стадион, и детскую школу развивает, и «быки» всегда находятся в пятерке.

    А такие команды как «Амкар»... Конечно, жалко болельщиков пермского края, но не может губернатор содержать футбольную команду. Так же, как и «Тосно». Спонсор свои обязательства выполнил, а губернатор говорит: «У меня денег нет». Зачем, спрашивается, ты в эту историю лез, если у тебя нет средств. Мы все равно придем к тому, что футбол будет развиваться на частные деньги. Ничего удивительного в этом нет, процесс болезненный, но мы придем к этому», – сказал Лебедев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.06.2018 14:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 11:59

      Развитие футбола на частные деньги - это хорошо.Но надо еще найти этого доброго дядю, который не равнодушен к футболу и ратует за его развитие. Да и кому интересно вкладывать деньги в сомнительный проект, гораздо проще положить свой капитал в западные банки с твердой прибылью и ничем не рискуя.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 июня 2018, 23:05

      Власти наконец то начинают признаваться, что деньги все спёрли и основной спонсор у нас мы сами.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 19:36

      в этот раз все по делу сказал, но на словах все всё знают и советуют как правильно вот бы и на деле так же.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 июня 2018, 19:03

      Пусть играют лучше, тогда народ пойдет. А то ходят как дохлые мухи, смотреть противно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Smithy 19 июня 2018, 18:00

      Если нет денег в самой богатой на ресурсы стране мира, то вы тогда х*ёвые управленцы, абсолютно не компетентные. И не надо тут лечит людей. Не все такие тупые, как вам, м*дакам, хотелось бы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Smithy 19 июня 2018, 19:11

      Ой как же ты прав...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 19 июня 2018, 17:12

      Так в России 200 миллиардеров пускай скинутся на отечественный футбол жлобьё долбаное.

      1
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду > Сержтир 19 июня 2018, 18:45

      Не нужно благотворительности, просто когда не будет миллиардеров вообще, хватит всем и на все.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 19 июня 2018, 16:53

      Ну тогда переведите нашу профессиональную лигу в полупрофессиональную. Уберите этих никому не нужных чиновников, эти сжирающие тысячами долларов футбольные союзы, судейские союзы, союзы союзов, кдк. Да и в конце то концов министерство спорта. Пущай этим всем занимается общественная организация за интерес. Берите пример с Исландии. 323000 жителей, а каков результат. А вы уже детские футбольные школы превратили в предприятие по выкачианию с родителей денег. На уме кроме денег ничего не осталось.

      5
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      Рейтинг: +380

      Гуус 19 июня 2018, 16:35

      Ты бы Лебедь свои карманы меньше набивал деньгами может быть и были бы деньги.. и не только тебя это касается жулик, а таких как СРУТКО, Ху*дкин, и остальная вся их гшарашкина контора под название рфс и РФ!

      2
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      Рейтинг: +2051

      almanev 19 июня 2018, 16:31

      Лебедев, возьми своего папу за руку, и идите отстаивать сохранение нынешнего пенсионного возраста.
      А про футбол мы в комментариях и без тебя порассуждаем.

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 19 июня 2018, 16:25

      Почему в богатейшей стране мира, обладающей четвертью мировых природных ресурсов и безостановочно эти ресурсы экспортирующей, в регионах нет денег на футбол? А также на медицину, образование, дороги, жильё и прочее? Куда уходят деньги? Почему люди, эксплуатирующие население и недра России спонсируют Челси и Монако, а не Амкар и Ротор? По какому праву?

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