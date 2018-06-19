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  • Лебедев: «Регионы и так не могут решить многие свои проблемы, а с футболом вообще денег ни на что не хватит»

Лебедев: «Регионы и так не могут решить многие свои проблемы, а с футболом вообще денег ни на что не хватит»

19 июня 2018, 14:59
18

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев отреагировал на высказывание главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева. Ранее специалист заявил, что нельзя допустить того, чтобы футбол в регионах умер.

«Футбол – это деньги. Чтобы клуб участвовал в Премьер-лиге, развивался, покупал игроков, попадал в европейские турниры ему нужно финансирование. То есть спонсоры. Мы всегда выступали против того, чтобы вешать финансирование команд на бюджеты субъектов. Там имеются другие социальные задачи – стипендии, пенсии, зарплаты. Есть много проблем, которые и без футбола не в состоянии решить, а с ним вообще ни на что денег не хватит.

Может быть, сложится ситуация, что участников РФПЛ станет меньше. Но в перспективе мы ожидаем развитие футбола. По крайней мере в тех городах, где остается наследие чемпионата мира. У команд появятся спонсоры, болельщики придут на стадионы. Потому что прийти на новую комфортабельную арену куда приятнее, чем на те, где раньше выступали «Рубин» и «Ростов». Сейчас у них будет больше болельщиков, значит, потянутся и спонсоры. Потихоньку мы придем к тому, что есть во всем мире: футбол – коммерческое предприятие. Типичный пример – «Краснодар». У клуба есть хозяин, который построил прекрасный стадион, и детскую школу развивает, и «быки» всегда находятся в пятерке.

А такие команды как «Амкар»... Конечно, жалко болельщиков пермского края, но не может губернатор содержать футбольную команду. Так же, как и «Тосно». Спонсор свои обязательства выполнил, а губернатор говорит: «У меня денег нет». Зачем, спрашивается, ты в эту историю лез, если у тебя нет средств. Мы все равно придем к тому, что футбол будет развиваться на частные деньги. Ничего удивительного в этом нет, процесс болезненный, но мы придем к этому», – сказал Лебедев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лебедев Игорь
Комментарии (18)
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insider_retro
1529410712
Обычно, взбалмошный и болтливый Лебедев, нынче, прав!..
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Viper for CSKA
1529410868
Футбол в России будет получать государственное финансирование, пока на нем можно будет заработать всяким чиновникам-проходимцам. Там, где клубы умирают, значит, банально появилась возможность у этих "руководителей" заработать больше на чём-то ином.
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triton004
1529412576
Расстрелять всю Госдуму и тех кто придёт к ним на похороны,и тогда денег всем хватит, студентам,пенсионерам,бюджетникам и даже нашему многострадальному футболу
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Валерий2705
1529413366
По факту то он дело говорит. И пример Краснодара прям в тему. И школа и стадион, при том в пятерке всегда, без баснословных трат, потому что селекция работает и все это на деньги не из бюджета. А Амкар мучается из года в год в чемпионате, при том потребляя гос бюджет. Да болельщиков, которые души вкладывали в клуб, жаль, но такая уж у нас страна. В той же Турции футбол давно прибыльный бизнес. Вот только все его слова, только звучат красиво, пенсии, образование и т.д. А по факту те деньги которые не пойдут на Амкар, просто сп...ят наглые чинуши. В этом главная боль.
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Тазит
1529414712
Почему в богатейшей стране мира, обладающей четвертью мировых природных ресурсов и безостановочно эти ресурсы экспортирующей, в регионах нет денег на футбол? А также на медицину, образование, дороги, жильё и прочее? Куда уходят деньги? Почему люди, эксплуатирующие население и недра России спонсируют Челси и Монако, а не Амкар и Ротор? По какому праву?
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Гуус
1529415303
Ты бы Лебедь свои карманы меньше набивал деньгами может быть и были бы деньги.. и не только тебя это касается жулик, а таких как СРУТКО, Ху*дкин, и остальная вся их гшарашкина ко\нтора под название рфс и РФ!
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neveldomha
1529416432
Ну тогда переведите нашу профессиональную лигу в полупрофессиональную. Уберите этих никому не нужных чиновников, эти сжирающие тысячами долларов футбольные союзы, судейские союзы, союзы союзов, кдк. Да и в конце то концов министерство спорта. Пущай этим всем занимается общественная организация за интерес. Берите пример с Исландии. 323000 жителей, а каков результат. А вы уже детские футбольные школы превратили в предприятие по выкачианию с родителей денег. На уме кроме денег ничего не осталось.
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Smithy
1529420417
Если нет денег в самой богатой на ресурсы стране мира, то вы тогда х*ёвые управленцы, абсолютно не компетентные. И не надо тут лечит людей. Не все такие тупые, как вам, м*дакам, хотелось бы
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OfaZavr
1529426201
в этот раз все по делу сказал, но на словах все всё знают и советуют как правильно вот бы и на деле так же.
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Мары
1529438715
Власти наконец то начинают признаваться, что деньги все спёрли и основной спонсор у нас мы сами.
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