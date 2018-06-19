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    Бердыев – о матче с Египтом: «Шансы примерно 60 на 40 в пользу России»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев считает, что в матче России с Египтом все решит первый гол.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Каковы шансы России в игре с Египтом?

    – Кто первый забьет, тот и выиграет. Шансы примерно 60 на 40 в пользу россиян.

    – Способна ли Россия побеждать Уругвай?

    – С Уругваем можно играть. Нет ничего невозможного. Нужна четкая организация в обороне и реализация своих моментов. Если нас будет устраивать ничья в матче с ними, будет хорошо. Египет показал, что даже в четыре защитника с ними можно играть, но первая игра на турнире, это всегда волнение – нельзя делать глобальные выводы.

    Уругвай в игре с Египтом понравился тем, что знает, где выжидать свои моменты. Но по общей компактности мне команда не понравилась и с ней можно играть, даже нужно. В растянутой зоне между хавбеками и нападающими уругвайцев, контроль мяча у нас может быть большим. Потому что если Кавани бежит назад, то Суарес – нет. Эту зону могут использовать Головин и Газинский.

    Но вообще многое определит, справимся ли мы с Салахом. Если мы решим, как его закрыть и закроем – выйдем из группы. Потому что он и со своей незалеченной ключицей все равно выйдет. В ситуациях, когда у штрафной с Уругваем египтяне искали кого-то пасом, Салах никого искать не будет и сам все исполнит. Поэтому я очень боюсь, если мы будем играть в четыре защитника.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    19.06.2018 09:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:47

      К словам Бердыева всегда стоит прислушаться.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 19 июня 2018, 14:29

      слукавил Курбан..шансы с таким составом 40 на 60 в пользу Египта и 25 на 75 с таким тренером в пользу Египта

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 19 июня 2018, 13:27

      Египет выйдет как на последний бой терять им нечего будет, так что 60% в пользу Египта я почему то уверен. Нашим задача не проиграть и сыграть в контратаку повезёт не повезёт. Будут увлекаться Салах не простит и наши могут поплыть. Всмпомните прошлые чемпионаты чехов 4-1 и думали наши могут всё. Из логики так выглядит оптимистично.

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      Рейтинг: -45

      stream15 19 июня 2018, 11:20

      Завысил шансы нашей сборной.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 11:17

      весьма оптимистичный прогноз, будем верить что так и будет, ведь Курбан Бекиевич знает что говорит.

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