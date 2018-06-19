Бердыев – о матче с Египтом: «Шансы примерно 60 на 40 в пользу России»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев считает, что в матче России с Египтом все решит первый гол.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Каковы шансы России в игре с Египтом?

– Кто первый забьет, тот и выиграет. Шансы примерно 60 на 40 в пользу россиян.

– Способна ли Россия побеждать Уругвай?

– С Уругваем можно играть. Нет ничего невозможного. Нужна четкая организация в обороне и реализация своих моментов. Если нас будет устраивать ничья в матче с ними, будет хорошо. Египет показал, что даже в четыре защитника с ними можно играть, но первая игра на турнире, это всегда волнение – нельзя делать глобальные выводы.

Уругвай в игре с Египтом понравился тем, что знает, где выжидать свои моменты. Но по общей компактности мне команда не понравилась и с ней можно играть, даже нужно. В растянутой зоне между хавбеками и нападающими уругвайцев, контроль мяча у нас может быть большим. Потому что если Кавани бежит назад, то Суарес – нет. Эту зону могут использовать Головин и Газинский.

Но вообще многое определит, справимся ли мы с Салахом. Если мы решим, как его закрыть и закроем – выйдем из группы. Потому что он и со своей незалеченной ключицей все равно выйдет. В ситуациях, когда у штрафной с Уругваем египтяне искали кого-то пасом, Салах никого искать не будет и сам все исполнит. Поэтому я очень боюсь, если мы будем играть в четыре защитника.