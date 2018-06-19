Эден Азар – о брате: «Надеюсь, мы сможем сыграть еще больше матчей вместе»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар не стал называть победу над сборной Панамы легкой.

«Это была тяжелая игра, панамцы предприняли очень много усилий, но во втором тайме сбавили обороты. Во втором тайме мы собрались и сделали все, чтобы выиграть, под конец мы тоже немного устали, так что нам есть над чем работать в будущих играх.

Редко получается так, что два брата играют на одном чемпионате. Надеюсь, мы сможем сыграть еще больше матчей вместе», – сказал Азар.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Бельгия – Панама завершился со счетом 3:0.