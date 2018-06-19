Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эден Азар – о брате: «Надеюсь, мы сможем сыграть еще больше матчей вместе»

    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар не стал называть победу над сборной Панамы легкой.

    «Это была тяжелая игра, панамцы предприняли очень много усилий, но во втором тайме сбавили обороты. Во втором тайме мы собрались и сделали все, чтобы выиграть, под конец мы тоже немного устали, так что нам есть над чем работать в будущих играх.

    Редко получается так, что два брата играют на одном чемпионате. Надеюсь, мы сможем сыграть еще больше матчей вместе», – сказал Азар.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Бельгия – Панама завершился со счетом 3:0.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2018 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11