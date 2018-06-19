Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Колодин: «Жду 43-летнего Игнашевича на ЧМ-2022 в Катаре»

19 июня 2018, 06:32
11

Бывший защитник сборной России Денис Колодин, завершивший игровую карьеру в конце прошлого года, сравнил состав нынешней команды с образцом коллектива 2008 года, когда были выиграны бронзовые медали чемпионата Европы.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляциюэтой встречи.

– Чем нынешняя сборная России отличается от команды десятилетней давности, которая преуспела на Евро-2008?

– У нас был индивидуально сильный Аршавин. А в остальном половина сборной осталась той же. Остались Жирков, Акинфеев, Игнашевич. По игре – я не знаю, чем нынешняя национальная команда отличается от той. Просто тогда были индивидуально яркие футболисты. Сейчас таких ребят, как Аршавин, просто нет. Может быть, только Головин дойдет до его уровня.

– Это связано с тем, что Игнашевич, Жирков и Акинфеев так хороши и в своем возрасте? Или им просто нет достойной замены?

– Не знаю. Может быть, и есть замена, но никто из клубов не разглядывает таланты. Прошло 10 лет, а новых людей такого уровня, по сути, нет. Особенно – на позиции центрального защитника.

– Значит, в 2022 году на чемпионате мира в Катаре стоит ждать 43-летнего Игнашевича?

– Да, конечно (смеется). Жду Игнашевича на следующем чемпионате.

– Вас не удивляет, что в 38 лет он по-прежнему выступает за сборную на чемпионате мира?

– Если ты проходишь всю карьеру без травм, то, конечно, у тебя вагон сил. Я тоже думал, что буду играть до 50 лет. Но один раз сломался – и силенок уже меньше. Поэтому дай бог Игнашевичу пройти еще дальше без травм. И чтобы тренеры ему по-прежнему доверяли.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Аршавин Андрей Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Жирков Юрий Колодин Денис
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
absent32
1529380454
если будет Черчес, то так оно и будет
Ответить
Аэратор
1529382960
ещё и тебя вернут
Ответить
bset
1529385525
Колодин: "3 игрока из 23-х - это половина"
Ответить
Юрий Б.
1529386481
Явно плохо учил математику. 3 футболиста - это полкоманды???
Ответить
Lev Aleks
1529389856
С юмором у наших игроков, никогда не было проблем)))
Ответить
VikNMar
1529391229
Тренируйся и тебя возьмут ....
Ответить
спанчес
1529392394
и 47-летнего ингашевича в марокко
Ответить
АЛЕКС 58
1529409532
Чтобы попасть в Катар,черчеса выгнать нужно!
Ответить
zigbert
1529479456
Пригодился и Игнашевич.
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
2
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+