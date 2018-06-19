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    Колодин: «Жду 43-летнего Игнашевича на ЧМ-2022 в Катаре»

    Бывший защитник сборной России Денис Колодин, завершивший игровую карьеру в конце прошлого года, сравнил состав нынешней команды с образцом коллектива 2008 года, когда были выиграны бронзовые медали чемпионата Европы.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляциюэтой встречи.

    – Чем нынешняя сборная России отличается от команды десятилетней давности, которая преуспела на Евро-2008?

    – У нас был индивидуально сильный Аршавин. А в остальном половина сборной осталась той же. Остались Жирков, Акинфеев, Игнашевич. По игре – я не знаю, чем нынешняя национальная команда отличается от той. Просто тогда были индивидуально яркие футболисты. Сейчас таких ребят, как Аршавин, просто нет. Может быть, только Головин дойдет до его уровня.

    – Это связано с тем, что Игнашевич, Жирков и Акинфеев так хороши и в своем возрасте? Или им просто нет достойной замены?

    – Не знаю. Может быть, и есть замена, но никто из клубов не разглядывает таланты. Прошло 10 лет, а новых людей такого уровня, по сути, нет. Особенно – на позиции центрального защитника.

    – Значит, в 2022 году на чемпионате мира в Катаре стоит ждать 43-летнего Игнашевича?

    – Да, конечно (смеется). Жду Игнашевича на следующем чемпионате.

    – Вас не удивляет, что в 38 лет он по-прежнему выступает за сборную на чемпионате мира?

    – Если ты проходишь всю карьеру без травм, то, конечно, у тебя вагон сил. Я тоже думал, что буду играть до 50 лет. Но один раз сломался – и силенок уже меньше. Поэтому дай бог Игнашевичу пройти еще дальше без травм. И чтобы тренеры ему по-прежнему доверяли.

    Источник: Известия

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    19.06.2018 06:32
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:24

      Пригодился и Игнашевич.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 19 июня 2018, 14:58

      Чтобы попасть в Катар,черчеса выгнать нужно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 19 июня 2018, 10:13

      и 47-летнего ингашевича в марокко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 июня 2018, 09:53

      Тренируйся и тебя возьмут ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 июня 2018, 09:30

      С юмором у наших игроков, никогда не было проблем)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 19 июня 2018, 08:34

      Явно плохо учил математику. 3 футболиста - это полкоманды???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 июня 2018, 08:18

      Колодин: "3 игрока из 23-х - это половина"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 19 июня 2018, 07:36

      ещё и тебя вернут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 19 июня 2018, 06:54

      если будет Черчес, то так оно и будет

      2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > absent32 19 июня 2018, 08:12

      На ЧМ 2022 надо еще попасть))

      5
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      Рейтинг: +709

      VAD07 > ALeX-161-rus 19 июня 2018, 09:37

      Он думает, что Россия теперь будет автоматически квалифицироваться на все ЧМ:)

      2
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