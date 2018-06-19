Колодин: «Жду 43-летнего Игнашевича на ЧМ-2022 в Катаре»

Бывший защитник сборной России Денис Колодин, завершивший игровую карьеру в конце прошлого года, сравнил состав нынешней команды с образцом коллектива 2008 года, когда были выиграны бронзовые медали чемпионата Европы.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляциюэтой встречи.

– Чем нынешняя сборная России отличается от команды десятилетней давности, которая преуспела на Евро-2008?

– У нас был индивидуально сильный Аршавин. А в остальном половина сборной осталась той же. Остались Жирков, Акинфеев, Игнашевич. По игре – я не знаю, чем нынешняя национальная команда отличается от той. Просто тогда были индивидуально яркие футболисты. Сейчас таких ребят, как Аршавин, просто нет. Может быть, только Головин дойдет до его уровня.

– Это связано с тем, что Игнашевич, Жирков и Акинфеев так хороши и в своем возрасте? Или им просто нет достойной замены?

– Не знаю. Может быть, и есть замена, но никто из клубов не разглядывает таланты. Прошло 10 лет, а новых людей такого уровня, по сути, нет. Особенно – на позиции центрального защитника.

– Значит, в 2022 году на чемпионате мира в Катаре стоит ждать 43-летнего Игнашевича?

– Да, конечно (смеется). Жду Игнашевича на следующем чемпионате.

– Вас не удивляет, что в 38 лет он по-прежнему выступает за сборную на чемпионате мира?

– Если ты проходишь всю карьеру без травм, то, конечно, у тебя вагон сил. Я тоже думал, что буду играть до 50 лет. Но один раз сломался – и силенок уже меньше. Поэтому дай бог Игнашевичу пройти еще дальше без травм. И чтобы тренеры ему по-прежнему доверяли.