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    Иско: «Неймар в «Реале»? Не знаю, готов ли Перес платить за него столько»

    Полузащитник «Реала» Иско поделился мнением о возможных трансферах в мадридский клуб в межсезонье.

    «Нужны ли команде перемены в следующем сезоне? Я не знаю. Я не спортивный директор. Мы многого добились и с теми игроками, что уже есть в команде. Сейчас у нас новый тренер. Я думаю, он знает, как управлять командой, что ей нужно и какой он видит ее игру.

    Неймар? Не знаю, готов ли Перес запалить столько денег за Неймара. Но в Мадриде находятся лучшие игроки. А это один из лучших футболистов мира, и ему будут рады», – сказал Иско.

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    Источник: AS

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    19.06.2018 01:21
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