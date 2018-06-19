Иско: «Неймар в «Реале»? Не знаю, готов ли Перес платить за него столько»

Полузащитник «Реала» Иско поделился мнением о возможных трансферах в мадридский клуб в межсезонье.

«Нужны ли команде перемены в следующем сезоне? Я не знаю. Я не спортивный директор. Мы многого добились и с теми игроками, что уже есть в команде. Сейчас у нас новый тренер. Я думаю, он знает, как управлять командой, что ей нужно и какой он видит ее игру.

Неймар? Не знаю, готов ли Перес запалить столько денег за Неймара. Но в Мадриде находятся лучшие игроки. А это один из лучших футболистов мира, и ему будут рады», – сказал Иско.

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