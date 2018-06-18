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    Посольство Великобритании: «Мы абсолютно уверены в безопасности своих болельщиков на ЧМ-2018»

    Заместитель посла Великобритании в Москве Линдси Сколл заявила, что власти страны не беспокоятся о безопасности своих болельщиков на чемпионате мира-2018.

    Ранее издание Daily Mail опубликовало информацию, согласно которой российские фанаты готовятся устроить англичанам «праздник насилия» во время матча первого тура группового раунда ЧМ-2018 между их командой и Тунисом.

    «Российское руководство и ФИФА сделали все нужное для того, чтобы фанаты из разных стран, в том числе Великобритании, чувствовали себя комфортно и безопасно.

    Мы абсолютно уверены в безопасности болельщиков», – сказала Сколл.

    Поединок Тунис – Англия состоится сегодня, 18 июня, в Волгограде и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФАН

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    18.06.2018 13:13
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 21:00

      Риторика сменилась.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 19:03

      надо же, непохоже на них)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 июня 2018, 13:41

      от вас только одна вонь. Чтоб вы вылетели из групповой стадии

      6
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