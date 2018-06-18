Посольство Великобритании: «Мы абсолютно уверены в безопасности своих болельщиков на ЧМ-2018»

Заместитель посла Великобритании в Москве Линдси Сколл заявила, что власти страны не беспокоятся о безопасности своих болельщиков на чемпионате мира-2018.

Ранее издание Daily Mail опубликовало информацию, согласно которой российские фанаты готовятся устроить англичанам «праздник насилия» во время матча первого тура группового раунда ЧМ-2018 между их командой и Тунисом.

«Российское руководство и ФИФА сделали все нужное для того, чтобы фанаты из разных стран, в том числе Великобритании, чувствовали себя комфортно и безопасно.

Мы абсолютно уверены в безопасности болельщиков», – сказала Сколл.

Поединок Тунис – Англия состоится сегодня, 18 июня, в Волгограде и начнется в 21:00 по московскому времени.