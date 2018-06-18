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    Daily Star: Российские фанаты обещают устроить англичанам праздник насилия на ЧМ и уничтожить их

    Как сообщает британское издание Daily Star, российские фанаты угрожают английским болельщикам накануне первого матча «трех львов» на чемпионате мира-2018.

    Сегодня, 18 июня, сборная Англии в Волгограде встретится с Тунисом в поединке первого тура группового раунда ЧМ.

    Источник опубликовал видео, на котором русские хулиганы готовятся в тренировочных лагерях, чтобы испортить веселье. По утверждению Daily Star, российская банда будет в Волгограде с 14 по 18 июня – в дни, когда в городе будут находиться сторонники английской команды.

    Как заявляет издание, на YouTube был выложен ролик с шокирующими угрозами в адрес британских болельщиков, однако видео быстро было удалено.

    Газета приводит высказывания некоторых фанатов из этого ролика: «Эти глупые англичане будут уничтожены», «это будет праздник насилия», «я искренне надеюсь, что на улицах будет хаос, и английские болельщики попадут в больницу», «смерть англичанам».

    Матч Тунис – Англия состоится в понедельник, 18 июня в Волгограде, и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Daily Star

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    18.06.2018 12:26
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    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 20:49

      К чему нести такую чушь во время ЧМ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 19:08

      Надеюсь, бриттов уничтожит Тунис, а наши порадуются.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 июня 2018, 17:53

      Ты представитель "угнетенных" англичанами в прошлом народов Африки?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp 18 июня 2018, 17:53

      .. наши бы сказали - ****@ вам бриты **@nye... а то "глупые англичане" "праздник насилия" ... детский сад какой то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 июня 2018, 17:41

      своих фанатов дебилов агрессивных придержали бы..твари англосакские ..

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 июня 2018, 17:24

      Сказочные Англицкие долб..бы!

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 июня 2018, 17:15

      Долбанебов у нас на Руси, хоть попкой ешь, но они к счастью только на словах агрессивные, а так покажи им кнут, сразу к ноге припадают и сапог целовать готовы.
      России не выгодно позориться на мировом уровне. Долбанебам покажут кнут с известным результатом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +440

      Yarrom89 18 июня 2018, 16:08

      Мне кажется скоро Daily Star сами будут пи***ть своих же фанатов, они прям так ждут этого, все уже забыли про все ссоры - наслаждаются футболом, у них же одна тема - как их болельщиков будут убивать в России. Вместо болельщиков всю бы вашу редакцию отму**хать как следуют, может успокоитесь потом.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 июня 2018, 14:06

      Наверное в ролике так и говорится с жутким акцентом: ,,Эти глюпые-глюпые зе англичане вилл будут уничьтожьены...,,

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > m40 18 июня 2018, 19:09

      С хохляцким акцентом - уточнение.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июня 2018, 14:03

      Бомбардир, хватит репостить всякую херню!
      Удивительно, что во время Чемпионата Мира у вас нет желания писать именно о футболе!

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