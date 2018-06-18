Daily Star: Российские фанаты обещают устроить англичанам праздник насилия на ЧМ и уничтожить их

Как сообщает британское издание Daily Star, российские фанаты угрожают английским болельщикам накануне первого матча «трех львов» на чемпионате мира-2018.

Сегодня, 18 июня, сборная Англии в Волгограде встретится с Тунисом в поединке первого тура группового раунда ЧМ.

Источник опубликовал видео, на котором русские хулиганы готовятся в тренировочных лагерях, чтобы испортить веселье. По утверждению Daily Star, российская банда будет в Волгограде с 14 по 18 июня – в дни, когда в городе будут находиться сторонники английской команды.

Как заявляет издание, на YouTube был выложен ролик с шокирующими угрозами в адрес британских болельщиков, однако видео быстро было удалено.

Газета приводит высказывания некоторых фанатов из этого ролика: «Эти глупые англичане будут уничтожены», «это будет праздник насилия», «я искренне надеюсь, что на улицах будет хаос, и английские болельщики попадут в больницу», «смерть англичанам».

Матч Тунис – Англия состоится в понедельник, 18 июня в Волгограде, и начнется в 21:00 по московскому времени.