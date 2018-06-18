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  • Daily Star: Российские фанаты обещают устроить англичанам праздник насилия на ЧМ и уничтожить их

Daily Star: Российские фанаты обещают устроить англичанам праздник насилия на ЧМ и уничтожить их

18 июня 2018, 12:26
32

Как сообщает британское издание Daily Star, российские фанаты угрожают английским болельщикам накануне первого матча «трех львов» на чемпионате мира-2018.

Сегодня, 18 июня, сборная Англии в Волгограде встретится с Тунисом в поединке первого тура группового раунда ЧМ.

Источник опубликовал видео, на котором русские хулиганы готовятся в тренировочных лагерях, чтобы испортить веселье. По утверждению Daily Star, российская банда будет в Волгограде с 14 по 18 июня – в дни, когда в городе будут находиться сторонники английской команды.

Как заявляет издание, на YouTube был выложен ролик с шокирующими угрозами в адрес британских болельщиков, однако видео быстро было удалено.

Газета приводит высказывания некоторых фанатов из этого ролика: «Эти глупые англичане будут уничтожены», «это будет праздник насилия», «я искренне надеюсь, что на улицах будет хаос, и английские болельщики попадут в больницу», «смерть англичанам».

Матч Тунис – Англия состоится в понедельник, 18 июня в Волгограде, и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: Daily Star
Чемпионат мира Англия Тунис
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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_Kesh_Suntar_
1529314471
Да я подготовился! Я лично должен 10 англичан отправить в больницу! Ее мае целых 2 года ждал после ЕВРО! ) Сук,,,,,,,
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Gek Dement
1529315570
"Эти глупые англичане."(с) можно просто оставить вот так.
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somn
1529316866
Идёт ЧМ по футболу, а "бомбардиру" писать не о чем?
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Grindcore
1529317820
Глупые и недалёкие - это "братья" наши меньшие с украины. XD Тупые и откровенно безмозглые - это англосаксы (британия + сша). Шароварники, кастрюлеголовые, свидомые, рагули, вуйки галичанские, укропитеки, пожиратели сала и цыбули, вышиватники, угро-гуцулы, майдауны и бандерлоги. Мы всё равно продолжаем вас любить. ЛНР и ДНР держитесь, Путин В.В. шлёт вам новые батальоны бурятов и чеченов.
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Gorasul
1529318569
Нашли кого цитировать... Daily Start это желтуха из желтух. Как наши ОРТ и РТР, Россия 24. Новости просто придумываются ради тиражей и рейтинга....
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Обер-КанцлерЪ
1529319828
Бомбардир, хватит репостить всякую херню! Удивительно, что во время Чемпионата Мира у вас нет желания писать именно о футболе!
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m40
1529319981
Наверное в ролике так и говорится с жутким акцентом: ,,Эти глюпые-глюпые зе англичане вилл будут уничьтожьены...,,
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alp
1529333617
.. наши бы сказали - ****@ вам бриты **@nye... а то "глупые англичане" "праздник насилия" ... детский сад какой то
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prezent2017
1529338080
Надеюсь, бриттов уничтожит Тунис, а наши порадуются.
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zigbert
1529344191
К чему нести такую чушь во время ЧМ.
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