Хомуха: «Всем молодым футболистам надо брать пример с Головина»

Старший тренер юношеской сборной России 2002 года рождения Дмитрий Хомуха назвал сильные стороны полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

«У Головина были все предпосылки для того, чтобы выйти на высочайший уровень. Александр серьезно относится к делу. Его отличительные черты — сильный характер и работоспособность.

Он очень много работал над собой, часто оставался после тренировок, совершенствуя те навыки, над которыми ему советовали работать тренеры. За счет этого он не только смог пробиться в состав ЦСКА, когда на его позиции выступал Роман Еременко, а затем Роман Широков, но и ярко проявить себя на международной арене.

Всем молодым футболистам надо брать пример с Саши и в первую очередь думать о футболе, а потом обо всем остальном», – заявил Хомуха.

Ранее сообщалось, что в услугах Головина заинтересованы «Ювентус», «Милан» и «Барселона».