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  • Хомуха: «Всем молодым футболистам надо брать пример с Головина»

Хомуха: «Всем молодым футболистам надо брать пример с Головина»

18 июня 2018, 06:32
9

Старший тренер юношеской сборной России 2002 года рождения Дмитрий Хомуха назвал сильные стороны полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

«У Головина были все предпосылки для того, чтобы выйти на высочайший уровень. Александр серьезно относится к делу. Его отличительные черты — сильный характер и работоспособность.

Он очень много работал над собой, часто оставался после тренировок, совершенствуя те навыки, над которыми ему советовали работать тренеры. За счет этого он не только смог пробиться в состав ЦСКА, когда на его позиции выступал Роман Еременко, а затем Роман Широков, но и ярко проявить себя на международной арене.

Всем молодым футболистам надо брать пример с Саши и в первую очередь думать о футболе, а потом обо всем остальном», – заявил Хомуха.

Ранее сообщалось, что в услугах Головина заинтересованы «Ювентус», «Милан» и «Барселона».

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Хомуха Дмитрий
Комментарии (9)
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Ruryu
1529295657
Началось.... сейчас,"зазвездите" парня,а потом будете говорить,что он,"звездун ",избаловался,и тд...
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Ricco76""
1529296615
Эталонная игра у Головина
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bset
1529298297
Самый показательный пример - Куарежма и Роналду. Первый талантливый, а второй работяга. А как у них сложилась карьера, мы все прекрасно знаем.
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Рубик Докоян
1529298544
В школе тоже ставят отличника в пример неуспевающим. Только у всех разные способности, возможности, талант и мастерство, если говорить о спортсменах. Один тренируется, много работает, режимит, а другой разминается в буфете, но выйдет на поле и всем видно кто есть кто как футболист.
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Добрый Бобер
1529302911
Ой, как бы не зазвездился!
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zigbert
1529304480
Сейчас главное для него совершенствоваться и не останавливаться в росте.
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САДЫЧОК
1529306969
на данный момент Головин чемпион НО только в одно матче с Аравией...я например помню его плохие предыдущие матчи!
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тщмек 19
1529309107
Ха-Муха-цокотуха
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