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    Хомуха: «Всем молодым футболистам надо брать пример с Головина»

    Старший тренер юношеской сборной России 2002 года рождения Дмитрий Хомуха назвал сильные стороны полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

    «У Головина были все предпосылки для того, чтобы выйти на высочайший уровень. Александр серьезно относится к делу. Его отличительные черты — сильный характер и работоспособность.

    Он очень много работал над собой, часто оставался после тренировок, совершенствуя те навыки, над которыми ему советовали работать тренеры. За счет этого он не только смог пробиться в состав ЦСКА, когда на его позиции выступал Роман Еременко, а затем Роман Широков, но и ярко проявить себя на международной арене.

    Всем молодым футболистам надо брать пример с Саши и в первую очередь думать о футболе, а потом обо всем остальном», – заявил Хомуха.

    Ранее сообщалось, что в услугах Головина заинтересованы «Ювентус», «Милан» и «Барселона».

    Источник: Известия

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    18.06.2018 06:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 18 июня 2018, 11:05

      Ха-Муха-цокотуха

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 июня 2018, 10:29

      на данный момент Головин чемпион НО только в одно матче с Аравией...я например помню его плохие предыдущие матчи!

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 09:48

      Сейчас главное для него совершенствоваться и не останавливаться в росте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 18 июня 2018, 09:21

      Ой, как бы не зазвездился!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июня 2018, 08:09

      В школе тоже ставят отличника в пример неуспевающим. Только у всех разные способности, возможности, талант и мастерство, если говорить о спортсменах. Один тренируется, много работает, режимит, а другой разминается в буфете, но выйдет на поле и всем видно кто есть кто как футболист.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 июня 2018, 08:04

      Самый показательный пример - Куарежма и Роналду. Первый талантливый, а второй работяга. А как у них сложилась карьера, мы все прекрасно знаем.

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > bset 18 июня 2018, 11:15

      Как будто Роналду не работяга!!!!
      Роналду сочетание обоих качеств на 100%, тв посмотри на его физическую форму в 32

      0
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 18 июня 2018, 07:36

      Эталонная игра у Головина

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 18 июня 2018, 07:20

      Началось.... сейчас,"зазвездите" парня,а потом будете говорить,что он,"звездун ",избаловался,и тд...

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