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  • Каррера: «Пашалич и Максимович покинут «Спартак». Глушаков и Комбаров начнут сбор вместе с командой»

Каррера: «Пашалич и Максимович покинут «Спартак». Глушаков и Комбаров начнут сбор вместе с командой»

16 июня 2018, 17:02
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кто из игроков красно-белых начнет подготовку к новому сезону вместе с командой.

– Промес останется в «Спартаке» или все-таки покинет клуб?

– На сегодняшний день у меня нет информации о том, что он уходит. Но ведь впереди еще почти все лето: как сейчас можно предсказать все нюансы трансферных сделок на европейском рынке?

– Чем вас привлек Жиго?

– Это качественный защитник, который готов усилить центральную зону нашей обороны.

– Пашалич и Максимович покидают «Спартак»?

– Да.

– Глушаков и Комбаров начнут сбор вместе с командой?

– Да, конечно.

– Джикия?

– Он, кажется, и не переставал тренироваться! Будет готовиться к сезону вместе со всеми.

– Тигиев, Джано?

– Надеюсь, что и эти ребята восстановились после травм.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Джано Джикия Георгий Максимович Никола Тигиев Георгий Пашалич Марио Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1529158162
...отдайте этого близнеца, понадобится -доплатите.)))
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spartakuz
1529158377
Удачи, Спартак!
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Мары
1529159885
До чего же качественно Массимо ведёт трансферную компанию. Как хреново вели в прошлом году, так же здорово проявляют себя в этом. Удачи Спартак !!!
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Полная Канистра
1529162426
в новый сезон с новой командой . Товарняки обязательно смотреть будем
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OfaZavr
1529165428
четкие и грамотные ответы, без всяких туманных неопределенностей. качественной подготовки и точечных, нужных приобретений! ну и главное без травм конечно же!
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tesch
1529166353
Удачи!
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Blossiya
1529167782
спасибо за четкие ответы. Удачи, тренер!
Ответить
zigbert
1529177266
Ну теперь состав потихоньку начинает вырисовываться.
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батог
1529257840
Удачи, Массимо!!!
Ответить
momwig_
1529310929
Джикии здоровья, Массимо - удачи!
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