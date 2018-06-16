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    Каррера: «Пашалич и Максимович покинут «Спартак». Глушаков и Комбаров начнут сбор вместе с командой»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кто из игроков красно-белых начнет подготовку к новому сезону вместе с командой.

    – Промес останется в «Спартаке» или все-таки покинет клуб?

    – На сегодняшний день у меня нет информации о том, что он уходит. Но ведь впереди еще почти все лето: как сейчас можно предсказать все нюансы трансферных сделок на европейском рынке?

    – Чем вас привлек Жиго?

    – Это качественный защитник, который готов усилить центральную зону нашей обороны.

    – Пашалич и Максимович покидают «Спартак»?

    – Да.

    – Глушаков и Комбаров начнут сбор вместе с командой?

    – Да, конечно.

    – Джикия?

    – Он, кажется, и не переставал тренироваться! Будет готовиться к сезону вместе со всеми.

    – Тигиев, Джано?

    – Надеюсь, что и эти ребята восстановились после травм.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.06.2018 17:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 июня 2018, 11:35

      Джикии здоровья, Массимо - удачи!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 17 июня 2018, 20:50

      Удачи, Массимо!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 16 июня 2018, 23:09

      Так себе поиграли, особенно Максимка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 16 июня 2018, 22:52

      Пашалич и Максимович могли бы заиграть в любом клубе ФНЛ.
      Не самые плохие игроки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 22:27

      Ну теперь состав потихоньку начинает вырисовываться.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 июня 2018, 19:49

      спасибо за четкие ответы. Удачи, тренер!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8757

      tesch 16 июня 2018, 19:25

      Удачи!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 19:10

      четкие и грамотные ответы, без всяких туманных неопределенностей. качественной подготовки и точечных, нужных приобретений! ну и главное без травм конечно же!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июня 2018, 18:20

      в новый сезон с новой командой . Товарняки обязательно смотреть будем

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 июня 2018, 17:38

      До чего же качественно Массимо ведёт трансферную компанию.
      Как хреново вели в прошлом году, так же здорово проявляют себя в этом.
      Удачи Спартак !!!

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