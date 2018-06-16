Каррера: «Пашалич и Максимович покинут «Спартак». Глушаков и Комбаров начнут сбор вместе с командой»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кто из игроков красно-белых начнет подготовку к новому сезону вместе с командой.

– Промес останется в «Спартаке» или все-таки покинет клуб?

– На сегодняшний день у меня нет информации о том, что он уходит. Но ведь впереди еще почти все лето: как сейчас можно предсказать все нюансы трансферных сделок на европейском рынке?

– Чем вас привлек Жиго?

– Это качественный защитник, который готов усилить центральную зону нашей обороны.

– Пашалич и Максимович покидают «Спартак»?

– Да.

– Глушаков и Комбаров начнут сбор вместе с командой?

– Да, конечно.

– Джикия?

– Он, кажется, и не переставал тренироваться! Будет готовиться к сезону вместе со всеми.

– Тигиев, Джано?

– Надеюсь, что и эти ребята восстановились после травм.