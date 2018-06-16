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    «Урал» требует за Емельянова у «Спартака» около 4 миллионов

    «Урал» готов отпустить полузащитника Романа Емельянова в «Спартак».

    Екатеринбургский клуб просит за 26-летнего футболиста 300 миллионов рублей (4,1 миллион евро). Эта сумма не устраивает красно-белых, они пытаются сбить цену.

    В качестве альтернативного варианта «Спартак» рассматривает хавбека «Ахмата» Антона Швеца. Однако этот трансфер видится еще менее вероятным, поскольку в общей сложности обойдется москвичам в 8 миллионов.

    В прошлом сезоне Емельянов провел в РФПЛ 25 матчей, записав в свой актив одну голевую передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2018 16:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 22:06

      Про Емельянова слухи ходят давно, видимо не могут согласовать с суммой трансфера.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 18:57

      неплохой игрок, несколько позиций закрыть может, но думаю требуемая сумма перебор.

      4
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 16 июня 2018, 18:34

      Губу закатайте - красная цена 1.5 ляма.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 16 июня 2018, 18:10

      Емельянов лучше Швеца, даже за 4 думаю довольно хороший трансфер

      1
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      Рейтинг: +876

      movie 16 июня 2018, 18:07

      сейчас и Смолов столько не стоит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 июня 2018, 17:30

      Да здравствует лимит и российский паспорт.
      А ещё подводный строитель Мутко, Медведев с пенсиями животворящими и их хозяин Вова.

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июня 2018, 16:42

      оба не нужны деньги только на ветер

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 16 июня 2018, 16:37

      за одну голевую передачу столько бабок???

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июня 2018, 16:22

      Приемлемая цена и даже очень. Вы Рошу купили за 12 млн. евро, и он сидит на лавке. А Емельянов может закрыть две позиции, сыграть в опорной зоне и ЦЗ и не болит голова за лимит.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Рубик Докоян 16 июня 2018, 16:40

      У Роши на скамейке 1 гол и две голевых)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Eddyson 16 июня 2018, 17:02

      ))) Можно посчитать стоимость скамейки, гола и передачи. Оооочень удачная покупка...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > KLIM777 16 июня 2018, 17:07

      Именно так. Рошу, Фернандо "Спартак купил за 12 лямов в своё время.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 июня 2018, 16:20

      Швец и за 8 деревянных не нужен,
      качайте с Ромой ситуацию - горе селекционеры...

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