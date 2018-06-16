«Урал» требует за Емельянова у «Спартака» около 4 миллионов

«Урал» готов отпустить полузащитника Романа Емельянова в «Спартак».

Екатеринбургский клуб просит за 26-летнего футболиста 300 миллионов рублей (4,1 миллион евро). Эта сумма не устраивает красно-белых, они пытаются сбить цену.

В качестве альтернативного варианта «Спартак» рассматривает хавбека «Ахмата» Антона Швеца. Однако этот трансфер видится еще менее вероятным, поскольку в общей сложности обойдется москвичам в 8 миллионов.

В прошлом сезоне Емельянов провел в РФПЛ 25 матчей, записав в свой актив одну голевую передачу.