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  • «Урал» требует за Емельянова у «Спартака» около 4 миллионов

«Урал» требует за Емельянова у «Спартака» около 4 миллионов

16 июня 2018, 16:14
16

«Урал» готов отпустить полузащитника Романа Емельянова в «Спартак».

Екатеринбургский клуб просит за 26-летнего футболиста 300 миллионов рублей (4,1 миллион евро). Эта сумма не устраивает красно-белых, они пытаются сбить цену.

В качестве альтернативного варианта «Спартак» рассматривает хавбека «Ахмата» Антона Швеца. Однако этот трансфер видится еще менее вероятным, поскольку в общей сложности обойдется москвичам в 8 миллионов.

В прошлом сезоне Емельянов провел в РФПЛ 25 матчей, записав в свой актив одну голевую передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Емельянов Роман
Комментарии (16)
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Shogun
1529155109
Хотят нормального игрока и не хотят платить, тогда берите парней с молодежки или со Спартака-2 и нах...й тогда вы их кормите и содержите, если они даже на скамью не рассматриваются и не планируются вообще их использовать в качестве игроков, подписывайте тогда свободных
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Боцман59rus
1529155219
Швец и за 8 деревянных не нужен, качайте с Ромой ситуацию - горе селекционеры...
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Рубик Докоян
1529155379
Приемлемая цена и даже очень. Вы Рошу купили за 12 млн. евро, и он сидит на лавке. А Емельянов может закрыть две позиции, сыграть в опорной зоне и ЦЗ и не болит голова за лимит.
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Александ1982
1529156266
за одну голевую передачу столько бабок???
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Полная Канистра
1529156579
оба не нужны деньги только на ветер
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Мары
1529159429
Да здравствует лимит и российский паспорт. А ещё подводный строитель Мутко, Медведев с пенсиями животворящими и их хозяин Вова.
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movie
1529161673
сейчас и Смолов столько не стоит
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кузнецов артем
1529161834
Емельянов лучше Швеца, даже за 4 думаю довольно хороший трансфер
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Leon_ARS
1529163243
Губу закатайте - красная цена 1.5 ляма.
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OfaZavr
1529164675
неплохой игрок, несколько позиций закрыть может, но думаю требуемая сумма перебор.
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