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    «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен с участием пятерых игроков

    «Манчестер Юнайтед» вступил в трансферные переговоры с «Ювентусом» по нескольким игрокам.

    Манкунианцы хотят заполучить защитника туринцев Алекса Сандро, полузащитника Сами Хедиру и нападающего Марио Манджукича.

    В свою очередь, «старая синьора» заинтересована в услугах защитника англичан Маттео Дармиана, а также надеется заманить в Турин форварда Антони Марсьяля.

    Дармиан оценивается «красными дьяволами» в 20 миллионов евро, однако «Ювентус» хочет снизить цену на футболиста, который не входит в планы главного тренера Жозе Моуринью, до 13 миллионов.

    Будущее Марсьяля пока находится в подвешенном состоянии. По ходу прошлого сезона француз неоднократно заявлял, что недоволен количеством игрового времени.

    Источник: Tribalfootball

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    16.06.2018 12:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 16 июня 2018, 22:42

      Что курит автор? вот как прет человека))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 16 июня 2018, 21:18

      Никто из мю нам не нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 июня 2018, 13:03

      манджукича? во насмешили !

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > dinar7777dinar 16 июня 2018, 14:32

      Я и про хедиру посмеялся

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > EsKamilio 16 июня 2018, 14:40

      и дармиан тоже смешно )))

      -1
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