«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен с участием пятерых игроков

«Манчестер Юнайтед» вступил в трансферные переговоры с «Ювентусом» по нескольким игрокам.

Манкунианцы хотят заполучить защитника туринцев Алекса Сандро, полузащитника Сами Хедиру и нападающего Марио Манджукича.

В свою очередь, «старая синьора» заинтересована в услугах защитника англичан Маттео Дармиана, а также надеется заманить в Турин форварда Антони Марсьяля.

Дармиан оценивается «красными дьяволами» в 20 миллионов евро, однако «Ювентус» хочет снизить цену на футболиста, который не входит в планы главного тренера Жозе Моуринью, до 13 миллионов.

Будущее Марсьяля пока находится в подвешенном состоянии. По ходу прошлого сезона француз неоднократно заявлял, что недоволен количеством игрового времени.