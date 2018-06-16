Моуринью: «Роналду часами отрабатывает штрафные удары»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, как атакующий игрок сборной Португалии Криштиану Роналду тренирует штрафные удары. Футболист отличился в матче первого тура группы В чемпионата мира-2018.
«Криштиану Роналду часами отрабатывает штрафные удары с одной точки, он долго готовился к этому. Важно теперь, с каким чувством он подойдeт к следующим двум играм.
Стенка испанцев была качественной, но мяч от Роналду пролетел так, что его невозможно было поймать», – сказал португалец.
Футболист в матче против испанцев оформил хет-трик.
Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу
Источник: RT