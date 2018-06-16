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    Моуринью: «Роналду часами отрабатывает штрафные удары»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, как атакующий игрок сборной Португалии Криштиану Роналду тренирует штрафные удары. Футболист отличился в матче первого тура группы В чемпионата мира-2018.

    «Криштиану Роналду часами отрабатывает штрафные удары с одной точки, он долго готовился к этому. Важно теперь, с каким чувством он подойдeт к следующим двум играм.

    Стенка испанцев была качественной, но мяч от Роналду пролетел так, что его невозможно было поймать», – сказал португалец.

    Футболист в матче против испанцев оформил хет-трик.

    Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

    Источник: RT

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    16.06.2018 01:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 16 июня 2018, 01:53

      На матч тв Моурунью, что то только его и слышно , в эксперты заделался походу ))))

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      Рейтинг: +18

      tema.milevskiy > Vladimir93rus 16 июня 2018, 09:06

      Ну как бы да,он сейчас экспертом работает на чм

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