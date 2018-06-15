Бышовец – о победе сборной России: «Не стоит обольщаться. Саудовская Аравия была плоха»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу национальной команды над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018.

По словам специалиста, не стоит обольщаться по поводу такого результата, поскольку соперник был откровенно слаб.

«Больше всего порадовал результат, он был необходим, и счет получился достаточно комфортным для продолжения борьбы за выход из группы. Но надо учесть, что конкуренты также будут обыгрывать команду Саудовской Аравии. Надо критично оценить итог игры и не обольщаться. Соперник выглядел плохо подготовленным, это результат Рамадана. Игроков не удалось подвести к встрече, и мы имели полное преимущество: они не были готовы к активной игре наших футболистов.

Сборная Саудовской Аравии грешила ошибками в обороне и средней линии, предоставляя нам очень хорошие шансы для контратак. Жаль, конечно, что получил травму Дзагоев, но вышедший Черышев сыграл хорошо в завершающих стадиях атак. И выход на замену Дзюбы был своевременным. Результат вселяет определенный оптимизм, потому что он придаст игрокам уверенности. Это хорошая адаптация к турниру.

Сборная России хорошо подготовлена в функциональном плане. Это было заметно до последней минуты матча. Что касается сбалансированности по ходу встречи, мне кажется, что появились хорошие возможности для усиления и атаки, и игры в средней линии. Говоря о шансах, думаю, что победа над сборной Египта и ничейный результат с командой Уругвая даст нам возможность выйти из группы», – сказал Бышовец.

Следующий матч россияне проведет против Египта 19 июня. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.