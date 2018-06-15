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    Бышовец – о победе сборной России: «Не стоит обольщаться. Саудовская Аравия была плоха»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу национальной команды над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018.

    По словам специалиста, не стоит обольщаться по поводу такого результата, поскольку соперник был откровенно слаб.

    «Больше всего порадовал результат, он был необходим, и счет получился достаточно комфортным для продолжения борьбы за выход из группы. Но надо учесть, что конкуренты также будут обыгрывать команду Саудовской Аравии. Надо критично оценить итог игры и не обольщаться. Соперник выглядел плохо подготовленным, это результат Рамадана. Игроков не удалось подвести к встрече, и мы имели полное преимущество: они не были готовы к активной игре наших футболистов.

    Сборная Саудовской Аравии грешила ошибками в обороне и средней линии, предоставляя нам очень хорошие шансы для контратак. Жаль, конечно, что получил травму Дзагоев, но вышедший Черышев сыграл хорошо в завершающих стадиях атак. И выход на замену Дзюбы был своевременным. Результат вселяет определенный оптимизм, потому что он придаст игрокам уверенности. Это хорошая адаптация к турниру.

    Сборная России хорошо подготовлена в функциональном плане. Это было заметно до последней минуты матча. Что касается сбалансированности по ходу встречи, мне кажется, что появились хорошие возможности для усиления и атаки, и игры в средней линии. Говоря о шансах, думаю, что победа над сборной Египта и ничейный результат с командой Уругвая даст нам возможность выйти из группы», – сказал Бышовец.

    Следующий матч россияне проведет против Египта 19 июня. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2018 13:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:51

      Загадывать о будущих играх рано но и обольщаться этой победе нельзя.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 июня 2018, 17:10

      один адекватный человек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 15 июня 2018, 15:33

      Цыплят по осени считают...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июня 2018, 13:47

      ))) Будем обольщаться по мере поступления обольщения. Пока до 19 июня, а там уж...

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