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    Сборная Испании при Лопетеги не проиграла ни разу. Тренера уволили перед ЧМ-2018

    Ранее «Бомбардир» писал, что сборная Испании за день до чемпионата мира-2018 пошла на смену тренера. Вместо Хулена Лопетеги пост занял бывший игрок команды Фернандо Йерро. Обратим внимание на статистику ушедшего специалиста.

    При нем испанцы провели 20 матчей, не проиграв ни в одном из них. Лопетеги занимает третье место в списке всех тренеров сборной Испании по проценту побед.

    Испания в России сыграет в одной группе с Португалией, Ираном и Марокко.

    «Он предатель». Лопетеги выгнали по делу

    Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 14:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 июня 2018, 17:16

      Испанцев бы и я смог "тренировать"..

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 июня 2018, 15:37

      Тоже мне "тренеришка"... Вот, бери пример с Черчесова - 0 побед в этом году... Вот это результат!!! Смогёшь??!! А вот хрен!! Это же Черчесище!!!

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