Сборная Испании при Лопетеги не проиграла ни разу. Тренера уволили перед ЧМ-2018

Ранее «Бомбардир» писал, что сборная Испании за день до чемпионата мира-2018 пошла на смену тренера. Вместо Хулена Лопетеги пост занял бывший игрок команды Фернандо Йерро. Обратим внимание на статистику ушедшего специалиста.

При нем испанцы провели 20 матчей, не проиграв ни в одном из них. Лопетеги занимает третье место в списке всех тренеров сборной Испании по проценту побед.

Испания в России сыграет в одной группе с Португалией, Ираном и Марокко.

«Он предатель». Лопетеги выгнали по делу

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»