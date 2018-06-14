Смолов: «В 21 год я говорил отцу: «Может, пора закончить с футболом?»

Федя, докажи, что отец был прав. По КК и первой игре ЧМ, ты был недалеко от правильного выбора! Вершина карьеры спортсмена, игра за сборную. Ты не впечатляешь!
Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что на одном из этапов карьеры хотел ее завершить. Было это по возвращении из аренды в «Фейеноорд».
«Когда в 20-21 год я вернулся из Голландии, в «Динамо» меня не ставили в основу. На тренировках все получалось, но на поле не выходил. Видел, что шансов пробиться у меня нет. Говорил отцу: «Можешь, пора заканчивать с футболом»?
Лег спать, а потом проснулся с мыслью, что должен доказать себе и всем: я действительно чего-то стою», – написал игрок The Players Tribune.
В 18:00 по Москве форвард стартует на домашнем чемпионате мира.
Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную