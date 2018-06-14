Смолов: «В 21 год я говорил отцу: «Может, пора закончить с футболом?»

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что на одном из этапов карьеры хотел ее завершить. Было это по возвращении из аренды в «Фейеноорд».

«Когда в 20-21 год я вернулся из Голландии, в «Динамо» меня не ставили в основу. На тренировках все получалось, но на поле не выходил. Видел, что шансов пробиться у меня нет. Говорил отцу: «Можешь, пора заканчивать с футболом»?

Лег спать, а потом проснулся с мыслью, что должен доказать себе и всем: я действительно чего-то стою», – написал игрок The Players Tribune.

В 18:00 по Москве форвард стартует на домашнем чемпионате мира.

Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную