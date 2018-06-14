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    Смолов: «В 21 год я говорил отцу: «Может, пора закончить с футболом?»

    Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что на одном из этапов карьеры хотел ее завершить. Было это по возвращении из аренды в «Фейеноорд».

    «Когда в 20-21 год я вернулся из Голландии, в «Динамо» меня не ставили в основу. На тренировках все получалось, но на поле не выходил. Видел, что шансов пробиться у меня нет. Говорил отцу: «Можешь, пора заканчивать с футболом»?

    Лег спать, а потом проснулся с мыслью, что должен доказать себе и всем: я действительно чего-то стою», – написал игрок The Players Tribune.

    В 18:00 по Москве форвард стартует на домашнем чемпионате мира.

    Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 12:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 19 июня 2018, 17:02

      Федя, докажи, что отец был прав. По КК и первой игре ЧМ, ты был недалеко от правильного выбора! Вершина карьеры спортсмена, игра за сборную. Ты не впечатляешь!

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 14 июня 2018, 16:41

      надо было прислушаться и закончить карьеру в 21 год

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 13:58

      Не совсем гладко начиналась его карьера.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июня 2018, 13:20

      это у нас футбол заканчивается, раз такие как ты, в возрасте под 30, ходят в лучших и все еще подающих надежды ...а мы 8лет назад материли Кержа, Пашу и Ромку -гиганта спящего, думали хуже быть не может - вот получайте господа болельщики, картина маслом...

      2
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Боцман59rus 14 июня 2018, 14:17

      согласен) керж и все остальные) сейчас бы были нашей палочкой выручалочкой)))

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 14 июня 2018, 12:59

      Ну и как доказал?

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 июня 2018, 12:26

      Видимо, переломным моментом в карьере Федора стало открытое письмо Дудя.

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