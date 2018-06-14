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  • Аршавин: «Иностранцы до сих пор думают, что в России по улицам гуляют медведи, но все это неправда»

Аршавин: «Иностранцы до сих пор думают, что в России по улицам гуляют медведи, но все это неправда»

14 июня 2018, 11:42
13

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал об отношении к иностранцам в России.

«В России любят иностранцев, особенно когда они тратят здесь деньги (смеется). Тем, кто приезжает в нашу страну, мы можем предложить очень многое.

Алкоголь? Я вообще не пью. Почему вы меня спрашиваете? Россияне любят выпить со всеми. Добро пожаловать, но только водка. Знаю, вы до сих пор думаете, что у нас по улицам гуляют медведи, но все это неправда.

Чем можно заняться в Москве? Я бы позвал Фабрегаса в ночной клуб. Сеск, я люблю тебя и хотел бы с тобой увидеться», – сказал Аршавин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: BBC
Чемпионат мира Россия Аршавин Андрей Фабрегас Сеск
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1528966655
столько времени прожить в англии и умудриться так позорно, на уровне Мутко, говорить на английском ...надо быть либо полным дегенератом, либо настолько должно быть на все пох... что отпадает всякое желание сопереживать этим б.л.я.т.омажорам.)))
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alex1951
1528966780
Не скажи ...есть в России один Медведь,который правда не гуляет,но на ,,кортеж-е,, ездить))) А насчет Сеск-а ,ты только буковку одну переставь в этом имени..... и мы тебя в европейца запишем.... ps Но.....сторонись Казака Олега,у него на этот счет свои мысли))))
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triton004
1528968694
Чё говорить-то у нас некоторые неадекватные из России,тоже думают,что в сибири медведи по улицам ходят
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кошмарик
1528969137
а в музей слабо пригласить??? Огромное количество всевозможных музеев и галерей, ан нет, в ночной клуб! и не пить,не пить...
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mihail200606
1528971146
да пусть думают.. ушанки, водка, балалайки ... че ходить каждого переубеждать..
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cska-62
1528973335
Да, "медведи" по улицам больше не ходят! Да они и раньше особо не ходили, больше на лимузинах ездили! Пока не поменяли название партии и не стали называться "единоросами"... :-)))
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zigbert
1528973462
Нашел куда пригласить.
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richi
1528977450
Конечно, это не правда. Уже давным давно ни кто не думает, что в Москве по улицам гуляют медведи.
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subbotaspartak
1528977886
Сеск, я люблю тебя и хотел бы с тобой увидеться», – сказал Аршавин. Опечатка, верно читать: Секс, я люблю тебя...
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OfaZavr
1528997363
это во всех странах так, про другую думают стереотипами, ну а кто приезжал то знает правду.
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