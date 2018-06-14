Аршавин: «Иностранцы до сих пор думают, что в России по улицам гуляют медведи, но все это неправда»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал об отношении к иностранцам в России.

«В России любят иностранцев, особенно когда они тратят здесь деньги (смеется). Тем, кто приезжает в нашу страну, мы можем предложить очень многое.

Алкоголь? Я вообще не пью. Почему вы меня спрашиваете? Россияне любят выпить со всеми. Добро пожаловать, но только водка. Знаю, вы до сих пор думаете, что у нас по улицам гуляют медведи, но все это неправда.

Чем можно заняться в Москве? Я бы позвал Фабрегаса в ночной клуб. Сеск, я люблю тебя и хотел бы с тобой увидеться», – сказал Аршавин.