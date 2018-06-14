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    Аршавин: «Иностранцы до сих пор думают, что в России по улицам гуляют медведи, но все это неправда»

    Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал об отношении к иностранцам в России.

    «В России любят иностранцев, особенно когда они тратят здесь деньги (смеется). Тем, кто приезжает в нашу страну, мы можем предложить очень многое.

    Алкоголь? Я вообще не пью. Почему вы меня спрашиваете? Россияне любят выпить со всеми. Добро пожаловать, но только водка. Знаю, вы до сих пор думаете, что у нас по улицам гуляют медведи, но все это неправда.

    Чем можно заняться в Москве? Я бы позвал Фабрегаса в ночной клуб. Сеск, я люблю тебя и хотел бы с тобой увидеться», – сказал Аршавин.

    Источник: BBC

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    14.06.2018 11:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 20:29

      это во всех странах так, про другую думают стереотипами, ну а кто приезжал то знает правду.

      1
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 14 июня 2018, 15:04

      Сеск, я люблю тебя и хотел бы с тобой увидеться», – сказал Аршавин.
      Опечатка, верно читать: Секс, я люблю тебя...

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 14 июня 2018, 14:57

      Конечно, это не правда. Уже давным давно ни кто не думает, что в Москве по улицам гуляют медведи.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 13:51

      Нашел куда пригласить.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 июня 2018, 13:48

      Да, "медведи" по улицам больше не ходят! Да они и раньше особо не ходили, больше на лимузинах ездили! Пока не поменяли название партии и не стали называться "единоросами"... :-)))

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 июня 2018, 13:12

      да пусть думают.. ушанки, водка, балалайки ... че ходить каждого переубеждать..

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 июня 2018, 12:38

      а в музей слабо пригласить??? Огромное количество всевозможных музеев и галерей, ан нет, в ночной клуб! и не пить,не пить...

      3
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      Рейтинг: +508

      triton004 14 июня 2018, 12:31

      Чё говорить-то у нас некоторые неадекватные из России,тоже думают,что в сибири медведи по улицам ходят

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 14 июня 2018, 11:59

      Не скажи ...есть в России один Медведь,который правда не гуляет,но на ,,кортеж-е,, ездить)))
      А насчет Сеск-а ,ты только буковку одну переставь в этом имени.....
      и мы тебя в европейца запишем....
      ps Но.....сторонись Казака Олега,у него на этот счет свои мысли))))

      6
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июня 2018, 11:57

      столько времени прожить в англии и умудриться так позорно, на уровне Мутко, говорить на английском ...надо быть либо полным дегенератом, либо настолько должно быть на все пох... что отпадает всякое желание сопереживать этим б.л.я.т.омажорам.)))

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Боцман59rus 14 июня 2018, 12:02

      )))))ты бы лучше ответил ему в унисон:
      вынь х. со рта , а то не разобрать)))

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      Рейтинг: +307

      ivansoccerfan > Боцман59rus 14 июня 2018, 12:37

      Не утрируйте)) Говорит он ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛА В ЯЗЫКЕ вполне добротно! Его ЦЕЛИ В ЯЗЫКЕ И уровень знания языка - СОСТОЯВШАЯСЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПОНИМАНИЕ. Он - не переводчик-референт. Он - футболист!)))
      Им (футболистам) ...ВООБЩЕ РАЗГОВАРВАТЬ НИ К ЧЕМУ!)))
      Кстати, есть у нас тут в Перми суперизвестный (а теперь - и во всём мире) дирижёр. Грек. Теодор КУРЕНТЗИС. Он очень часто даёт интервью по всему миру и у нас НА РУССКОМ. Говорит крайне интересные, умные и нестандартные вещи (найдите в ю-тьюбе, хотя бы его беседу с Познером)...НАСТОЛЬКО УМЁН И НЕТРИВИАЛЕН, ЧТО ИНОГДА ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ИСКУССТВЕ ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ ТОГО,ЧТО ОН ИМЕЕТ В ВИДУ!)))
      ТАК ВОТ....ГОВОРИТ НА ОТВРАТИТЕЛЬНОМ РУССКОМ...С ДИКИМ АКЦЕНТОМ...ПУТАЕТ И ЗАБЫВАЕТ СЛОВА...НЕПРАВИЛЬНО УПОТРЕБЛЯЕТ СКЛОНЕНИЯ И СПРЯЖЕНИЯ))))
      Но, в его и в подобных случаях важно не КАК, А ЧТО говорит!)))+

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Боцман59rus 14 июня 2018, 12:45

      ну эти мажоры смогли один раз удивить и показать, что МОГУТ.
      Но, эти то мажоры родились в СССР, а вот сегодня будут уже другие мажоры, они еще пока ничего не показали.
      Смолов, Головин, Миранчуки, Зобнин, да что там и Дзюба туда же. Вот и посмотрим смогут ли они до "старых" мажоров дотянуться.

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