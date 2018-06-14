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    Мутко – о бойкоте ЧМ-2018: «Эти попытки изначально были обречены на провал»

    Вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко считает, что бойкот ЧМ-2018 со стороны зарубежных политиков провалился.

    Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Попытки бойкота ЧМ-2018 изначально были обречены на провал. Это говорит о том, что иностранные политики иногда бывают оторваны от реальной жизни. Такие крупные турниры всегда дают огромные медийные возможности, и многие пытаются воспользоваться ими в своих целях. Но футбол не имеет границ, и его любят во всех странах. Тысячи болельщиков готовы преодолевать огромные расстояния, чтобы поддержать свои сборные, и они не обращают внимания ни на какие разговоры. На сегодня к нам приехало уже более 200 тыс. иностранных болельщиков, и я уверен, что с каждым матчем эта цифра будет расти. На улицах нашей страны потрясающая атмосфера: люди танцуют, поют, бьют в барабаны, фотографируются. Наступил действительно большой праздник.

    – Одновременно с этим накануне чемпионата сборную России довольно много критиковали…

    – Я в спорте уже очень давно и неоднократно через это проходил. Вспомните тот же 2008 год. Мы с большим трудом пробились через отбор на чемпионат Европы. Многие помнят, что помимо победы над Англией (2:1) было и поражение от Израиля (1:2). Перед самим турниром мы тоже проигрывали товарищеские матчи, но в итоге команда дала результат. Но что поделаешь... Народ у нас очень эмоциональный. С другой стороны, на то футбол и является народным видом спорта, что все его смотрят, любят, разбираются и пытаются высказать свое мнение. У каждого свое представление о нем. Наверное, испытывать такое давление перед домашним чемпионатом мира не очень приятно, но ребята должны справиться. Перед Кубком конфедераций в прошлом году тоже было много критики, и тогда мы не смогли выйти из группы, но болельщики все равно остались довольны командой. Потому что они видели, как ребята бились в каждой игре, и равнодушных на поле не было.

    Источник: Известия

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    14.06.2018 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 июня 2018, 14:53

      Появился соловей, а где ты был во время олимпиады, зима была...

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 июня 2018, 11:32

      Неправильно сравнивать расклад по сборной на Кубке Конфедераций и на ЧМ.
      Тогда ещё у болельщиков была надежда, что команда строится и всё будет хорошо в будущем. Потому и достаточно было того, что игроки бились на поле и старались, хоть ничего и не получилось в итоге.
      В этот раз такое уже не прокатит, нужен результат! А откуда ему взяться?

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