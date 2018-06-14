Мутко – о бойкоте ЧМ-2018: «Эти попытки изначально были обречены на провал»

Вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко считает, что бойкот ЧМ-2018 со стороны зарубежных политиков провалился.

Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Попытки бойкота ЧМ-2018 изначально были обречены на провал. Это говорит о том, что иностранные политики иногда бывают оторваны от реальной жизни. Такие крупные турниры всегда дают огромные медийные возможности, и многие пытаются воспользоваться ими в своих целях. Но футбол не имеет границ, и его любят во всех странах. Тысячи болельщиков готовы преодолевать огромные расстояния, чтобы поддержать свои сборные, и они не обращают внимания ни на какие разговоры. На сегодня к нам приехало уже более 200 тыс. иностранных болельщиков, и я уверен, что с каждым матчем эта цифра будет расти. На улицах нашей страны потрясающая атмосфера: люди танцуют, поют, бьют в барабаны, фотографируются. Наступил действительно большой праздник.

– Одновременно с этим накануне чемпионата сборную России довольно много критиковали…

– Я в спорте уже очень давно и неоднократно через это проходил. Вспомните тот же 2008 год. Мы с большим трудом пробились через отбор на чемпионат Европы. Многие помнят, что помимо победы над Англией (2:1) было и поражение от Израиля (1:2). Перед самим турниром мы тоже проигрывали товарищеские матчи, но в итоге команда дала результат. Но что поделаешь... Народ у нас очень эмоциональный. С другой стороны, на то футбол и является народным видом спорта, что все его смотрят, любят, разбираются и пытаются высказать свое мнение. У каждого свое представление о нем. Наверное, испытывать такое давление перед домашним чемпионатом мира не очень приятно, но ребята должны справиться. Перед Кубком конфедераций в прошлом году тоже было много критики, и тогда мы не смогли выйти из группы, но болельщики все равно остались довольны командой. Потому что они видели, как ребята бились в каждой игре, и равнодушных на поле не было.