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    Главные новости дня. Сборная Испании уволила Лопетеги, Головин перейдет в «Ювентус»

    «Амкар» официально закрылся.

    США, Мексика и Канада примут чемпионат мира в 2026 году.

    Черчесов: «Песню Слепакова не видел. Мне нечего комментировать».

    Головин перейдет в «Ювентус» за 20 миллионов. Клубы согласовали сумму сделки.

    «Челси» договорился с Сарри о контракте.

    Роналду останется в «Реале», если клуб будет платить ему 30 миллионов в год.

    «Рома» рассматривает Куртуа на замену Алисону.

    Сборная Испании уволила Лопетеги перед чемпионатом мира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 20:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 14 июня 2018, 05:38

      это всё происки разведчика,если мы выходим из группы,а мы выйдем об этом говорил выше. Почему,то попадаем на Испанию,а она со своим тренером нацелена была на выход в полуфинал,но вдруг ни с того,ни с сего убирают тренера,в команде паника,тут уж не до игры и наши побеждают Испанию и выходят в следующий раунд!Как то так!

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      Рейтинг: +7

      psv7272 14 июня 2018, 00:26

      Если про Головина не утка то только рад за него

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 июня 2018, 00:18

      Да

      0
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    • ...
      Рейтинг: +165

      ElninoO 13 июня 2018, 22:16

      Насыщенный день..

      -1
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