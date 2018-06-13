Главные новости дня. Сборная Испании уволила Лопетеги, Головин перейдет в «Ювентус»

«Амкар» официально закрылся.

США, Мексика и Канада примут чемпионат мира в 2026 году.

Черчесов: «Песню Слепакова не видел. Мне нечего комментировать».

Головин перейдет в «Ювентус» за 20 миллионов. Клубы согласовали сумму сделки.

«Челси» договорился с Сарри о контракте.

Роналду останется в «Реале», если клуб будет платить ему 30 миллионов в год.

«Рома» рассматривает Куртуа на замену Алисону.

Сборная Испании уволила Лопетеги перед чемпионатом мира.