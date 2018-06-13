Главные новости дня. Сборная Испании уволила Лопетеги, Головин перейдет в «Ювентус»

это всё происки разведчика,если мы выходим из группы,а мы выйдем об этом говорил выше. Почему,то попадаем на Испанию,а она со своим тренером нацелена была на выход в полуфинал,но вдруг ни с того,ни с сего убирают тренера,в команде паника,тут уж не до игры и наши побеждают Испанию и выходят в следующий раунд!Как то так!
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