Роналду останется в «Реале», если клуб будет платить ему 30 миллионов в год

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов пойти на снижение своих требований по новому контракту

Ранее сообщалось, что португалец хочет получать гораздо больше своей нынешней зарплаты, которая составляет 21 миллион евро. В СМИ назывались суммы 50 миллионов и 75 миллионов в год. Но теперь португалец готов пойти на компромисс.

«Криштиану нужно остаться в «Реале». Это решается путем оплаты. В его окружении говорят о 30 миллионах в год плюс бонусы. В этом случае дело будет решено.

Он не пьет, он не курит, он не принимает наркотики. У него очень долгая спортивная жизнь впереди. Тот факт, что с ним не хотят продлевать контракт, возмущает», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

Как стало известно сегодня, президент «Реала» Флорентино Перес готов продать Роналду в другой клуб за 120 миллионов евро.