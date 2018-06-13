Роналду останется в «Реале», если клуб будет платить ему 30 миллионов в год

Перес согласится продлит контракт
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов пойти на снижение своих требований по новому контракту
Ранее сообщалось, что португалец хочет получать гораздо больше своей нынешней зарплаты, которая составляет 21 миллион евро. В СМИ назывались суммы 50 миллионов и 75 миллионов в год. Но теперь португалец готов пойти на компромисс.
«Криштиану нужно остаться в «Реале». Это решается путем оплаты. В его окружении говорят о 30 миллионах в год плюс бонусы. В этом случае дело будет решено.
Он не пьет, он не курит, он не принимает наркотики. У него очень долгая спортивная жизнь впереди. Тот факт, что с ним не хотят продлевать контракт, возмущает», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.
Как стало известно сегодня, президент «Реала» Флорентино Перес готов продать Роналду в другой клуб за 120 миллионов евро.