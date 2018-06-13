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    Роналду останется в «Реале», если клуб будет платить ему 30 миллионов в год

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов пойти на снижение своих требований по новому контракту

    Ранее сообщалось, что португалец хочет получать гораздо больше своей нынешней зарплаты, которая составляет 21 миллион евро. В СМИ назывались суммы 50 миллионов и 75 миллионов в год. Но теперь португалец готов пойти на компромисс.

    «Криштиану нужно остаться в «Реале». Это решается путем оплаты. В его окружении говорят о 30 миллионах в год плюс бонусы. В этом случае дело будет решено.

    Он не пьет, он не курит, он не принимает наркотики. У него очень долгая спортивная жизнь впереди. Тот факт, что с ним не хотят продлевать контракт, возмущает», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

    Как стало известно сегодня, президент «Реала» Флорентино Перес готов продать Роналду в другой клуб за 120 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    13.06.2018 17:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 16 июня 2018, 00:47

      Перес согласится продлит контракт

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 13 июня 2018, 22:31

      Да с таким здоровьем и рвением, он до 40 лет смело может играть, а как бы не больше!

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 июня 2018, 21:31

      "Он не пьет, он не курит, он не принимает наркотики..." С девченками не балуется...Играть будет вечно.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 20:59

      Для Переса удерживать Роналду, будет головной болью.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 июня 2018, 18:53

      Разгубастился

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 июня 2018, 18:27

      Продавайте уже. нечего цепляться. создавайте новую молодую команду!

      1
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      Рейтинг: +1819

      gor77 13 июня 2018, 17:51

      Бомбардир!
      Ваши заголовки просто рай для филологов!)))))))))
      "Роналду останется в «Реале», если ему??? клуб будет платить ему??? 30 миллионов в год"

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