«Реал» готов продать Роналду за 120 миллионов и надеется на интерес «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»

Президент «Реала» Флорентино Перес готов быть реалистом в отношении стоимости нападающего Криштиану Роналду.

Несмотря на то, что ранее в прессе называлась сумма 200-400 миллионов евро, глава мадридского клуба готов рассмотреть предложения с более доступной ценой за португальца.

Сливочные не против продать своего лидера за 120 миллионов евро, и европейские клубы уже осведомлены об этом. Тем не менее на данный момент ни один из них не выступил с готовностью обсудить условия возможной сделки.

Перес рассчитывает, что в услугах Роналду по-прежнему заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», поскольку хочет побыстрее провести переговоры о продаже форварда.