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    «Реал» готов продать Роналду за 120 миллионов и надеется на интерес «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»

    Президент «Реала» Флорентино Перес готов быть реалистом в отношении стоимости нападающего Криштиану Роналду.

    Несмотря на то, что ранее в прессе называлась сумма 200-400 миллионов евро, глава мадридского клуба готов рассмотреть предложения с более доступной ценой за португальца.

    Сливочные не против продать своего лидера за 120 миллионов евро, и европейские клубы уже осведомлены об этом. Тем не менее на данный момент ни один из них не выступил с готовностью обсудить условия возможной сделки.

    Перес рассчитывает, что в услугах Роналду по-прежнему заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», поскольку хочет побыстрее провести переговоры о продаже форварда.

    Источник: Tribalfootball

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    13.06.2018 17:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 16 июня 2018, 00:46

      не верю что Перес продаст Роналду

      0
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 14 июня 2018, 23:54

      Не стоит 32 летний игрок 120 лямов, пусть и Рон.

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 13 июня 2018, 18:11

      Долго так будут искать дураков))) Лучше сразу сейчас отдавайте хоть за 30-40 лям, иначе потом бесплатно уйдет (а еще + зп ему платить)

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 июня 2018, 17:49

      Нормально!!!

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 июня 2018, 17:29

      Так и до обмена с ЦСКА на Головина дойдут.

      0
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      Рейтинг: +63

      tulala1977 13 июня 2018, 17:28

      Перес - дер*мо

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