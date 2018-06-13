«Рома» рассматривает Куртуа на замену Алисону

«Рома» рассматривает кандидатуры на случай возможного ухода голкипера Алисона.

Если бразилец покинет «волков», клуб попытается приобрести вратаря «Челси» Тибо Куртуа.

При этом римляне хотят выручить от продажи своего голкипера 80 миллионов евро, чего может не хватить, чтобы убедить лондонцев продать бельгийца.

В то время, как в Алисоне заинтересованы «Ливерпуль» и «Реал», его агенты также провели переговоры с «Челси» о переезде в Лондон.

В свою очередь, Куртуа хотел бы перейти в мадридский клуб, чтобы быть ближе к дочери, проживающей в столице Испании.