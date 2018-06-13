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    Черчесов: «Песню Слепакова не видел. Мне нечего комментировать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не слышал песню резидента юмористического шоу Comedy Club Семена Слепакова, посвященную национальной команде и чемпионату мира.

    Ранее комик опубликовал видео песни, в которой предложил назначить главным тренером россиян главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.

    «Видел ли песню Семена Слепакова? Врать не буду, не видел. Поэтому мне нечего комментировать», – сказал Черчесов.

    «Я тоже не видел. После турнира посмотрю», – добавил полузащитник Александр Самедов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2018 14:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 13 июня 2018, 22:45

      прикольная песня....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 июня 2018, 18:37

      Как в песне: "ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу...ча-ча-ча!"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 18:21

      не хотят видимо еще негатива себе добавлять, поэтому новости не читают, песни с намеком не слушают и тд)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июня 2018, 17:30

      он уже выучил везде себе поднос напевать будет

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 17:12

      Послушать бы ему эту песню не мешало. В ней с юмором отображены наши сегодняшние реалии.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 13 июня 2018, 16:21

      Зря не слушал! Очень поучительный юмор, - к тому же ответственность не снимает!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 13 июня 2018, 15:48

      Пока больше верится Слепакову.
      Или они не таковы?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июня 2018, 15:41

      Черчес может и не видел,а Самедов с остальными- поглядели,пофыркали ,пообсуждали мать Слепакова.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 13 июня 2018, 15:40

      А ведь не в бровь, а в глаз. Молодец!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 13 июня 2018, 15:22

      Слепаков и в редакцию бомбардира заслал что ли? хорош пиарить то! итак везде уже

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