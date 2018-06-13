Черчесов: «Песню Слепакова не видел. Мне нечего комментировать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не слышал песню резидента юмористического шоу Comedy Club Семена Слепакова, посвященную национальной команде и чемпионату мира.
Ранее комик опубликовал видео песни, в которой предложил назначить главным тренером россиян главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.
«Видел ли песню Семена Слепакова? Врать не буду, не видел. Поэтому мне нечего комментировать», – сказал Черчесов.
«Я тоже не видел. После турнира посмотрю», – добавил полузащитник Александр Самедов.
Источник: «Спорт-Экспресс»