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  • Черчесов: «Песню Слепакова не видел. Мне нечего комментировать»

Черчесов: «Песню Слепакова не видел. Мне нечего комментировать»

13 июня 2018, 14:10
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не слышал песню резидента юмористического шоу Comedy Club Семена Слепакова, посвященную национальной команде и чемпионату мира.

Ранее комик опубликовал видео песни, в которой предложил назначить главным тренером россиян главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.

«Видел ли песню Семена Слепакова? Врать не буду, не видел. Поэтому мне нечего комментировать», – сказал Черчесов.

«Я тоже не видел. После турнира посмотрю», – добавил полузащитник Александр Самедов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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vladik12
1528888576
Врет.
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mihail200606
1528888997
Брешут..
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sevsor
1528889785
Слепаков идёт след в след с хорошей компанией, всякими макаревичами, дюжевыми и прочими ахеджаковыми. В той "творческой" среде принято быть всем недовольным, всё обсирать, так у них заведено, но от этих "деятелей" никогда ничего не дождёшься кроме голого критиканства. Его дело, как и других ему подобных нас развлекать, мы за это им деньги платим, а не "изрекать "умные мысли"....короче, мудак он. Будем болеть за наших, ругаться будем после.
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subbotaspartak
1528894111
Пока больше верится Слепакову. Или они не таковы?
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kella
1528896102
Зря не слушал! Очень поучительный юмор, - к тому же ответственность не снимает!
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zigbert
1528899145
Послушать бы ему эту песню не мешало. В ней с юмором отображены наши сегодняшние реалии.
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Полная Канистра
1528900257
он уже выучил везде себе поднос напевать будет
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OfaZavr
1528903267
не хотят видимо еще негатива себе добавлять, поэтому новости не читают, песни с намеком не слушают и тд)
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erma
1528904265
Как в песне: "ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу...ча-ча-ча!"
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SPACE TRUCKIN
1528919135
прикольная песня....
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