Черчесов: «Песню Слепакова не видел. Мне нечего комментировать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не слышал песню резидента юмористического шоу Comedy Club Семена Слепакова, посвященную национальной команде и чемпионату мира.

Ранее комик опубликовал видео песни, в которой предложил назначить главным тренером россиян главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.

«Видел ли песню Семена Слепакова? Врать не буду, не видел. Поэтому мне нечего комментировать», – сказал Черчесов.

«Я тоже не видел. После турнира посмотрю», – добавил полузащитник Александр Самедов.