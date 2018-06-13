Нигматуллин: «Аргентина – это команда, в которой играют друзья Месси»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал свое мнение относительно сборной Аргентины, которая считается одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира-2018.

«Сборная Аргентины – это команда, в которой играют друзья Месси. Лео очень сильный игрок, и это большое подспорье – иметь футболиста такого уровня в своем составе. Но не все моменты с его участием выглядят логично. Не думаю, что аргентинцы смогут в этот раз взять Кубок мира», – считает Нигматуллин.

Сборной Аргентине предстоит встретиться на групповом этапе ЧМ-2018 с командами Хорватии, Исландии и Нигерии.