Нигматуллин: «Аргентина – это команда, в которой играют друзья Месси»

Согласен что б в сборной России были бы одни друзья Дзюбы, с условием их выхода в финал ЧМ, как те же друзья Месси на прошлом мундиале.
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал свое мнение относительно сборной Аргентины, которая считается одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира-2018.
«Сборная Аргентины – это команда, в которой играют друзья Месси. Лео очень сильный игрок, и это большое подспорье – иметь футболиста такого уровня в своем составе. Но не все моменты с его участием выглядят логично. Не думаю, что аргентинцы смогут в этот раз взять Кубок мира», – считает Нигматуллин.
Сборной Аргентине предстоит встретиться на групповом этапе ЧМ-2018 с командами Хорватии, Исландии и Нигерии.