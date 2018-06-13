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    Нигматуллин: «Аргентина – это команда, в которой играют друзья Месси»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал свое мнение относительно сборной Аргентины, которая считается одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира-2018.

    «Сборная Аргентины – это команда, в которой играют друзья Месси. Лео очень сильный игрок, и это большое подспорье – иметь футболиста такого уровня в своем составе. Но не все моменты с его участием выглядят логично. Не думаю, что аргентинцы смогут в этот раз взять Кубок мира», – считает Нигматуллин.

    Сборной Аргентине предстоит встретиться на групповом этапе ЧМ-2018 с командами Хорватии, Исландии и Нигерии.

    Источник: Известия

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    13.06.2018 08:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 июня 2018, 16:04

      Согласен что б в сборной России были бы одни друзья Дзюбы, с условием их выхода в финал ЧМ, как те же друзья Месси на прошлом мундиале.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 15:36

      Аргентинцы могут опровергнуть мнение Нигматуллина.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 июня 2018, 12:43

      Нигматуллин сказал полную чушь. Какая ему разница выиграет Аргентина ЧМ-2018 или нет. Такое ощущение, что он смотрит только российский чемпионат. Аргентина полна креативных футболистов, там все фантазёры мяча, а что касается друзей, так это хорошо, это показатель сплочённости команды, это позитивный фактор, а не негативный. Бывают друзья блатные, по звонку, по кумовству, может Нигматуллин имел ввиду то, что творится у нас и в чём он осведомлён, так он перепутал и не учёл то, что футбольная дружба строится на мастерстве, на многолетней стабильности. Лео первый кто выгонит с поля сачка, разгильдяя или бездарность, при нём все бегают и равняются на него. Именно Месси подаёт команде пример национальной сплочённости, воли к победе. В этот раз Аргентина сверх мотивирована на победу и в ней подобран мощнейший состав. А если Нигматуллин хочет писать, то пусть лучше пишет о нашей сборной, может быть она и заиграет.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 09:13

      И тренеры в сборной исключительно друзья семьи ?... На примере Икарди обобщают все кому не лень, как будто вхожи в этот круг.

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