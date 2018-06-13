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    Райола затягивает начало переговоров Балотелли с «Марселем»

    «Марсель» рассчитывает усилить состав нападающим «Ниццы» Марио Балотелли, сообщает L’Equipe.

    Руководство клуба более недели назад уведомило «Ниццу», что готово начать переговоры с 27-летним футболистом. На данный момент встреча так и не состоялась.

    Источник издания уверен, что это происходит по вине агента итальянского футболиста Мино Райолы. Он намеренно затягивает начало переговоров, ожидая более выгодных предложений.

    Контракт Балотелли с «Ниццей» истекает 30 июня этого года. Стороны не договорились о его продлении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 08:06
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