Райола затягивает начало переговоров Балотелли с «Марселем»

«Марсель» рассчитывает усилить состав нападающим «Ниццы» Марио Балотелли, сообщает L’Equipe.

Руководство клуба более недели назад уведомило «Ниццу», что готово начать переговоры с 27-летним футболистом. На данный момент встреча так и не состоялась.

Источник издания уверен, что это происходит по вине агента итальянского футболиста Мино Райолы. Он намеренно затягивает начало переговоров, ожидая более выгодных предложений.

Контракт Балотелли с «Ниццей» истекает 30 июня этого года. Стороны не договорились о его продлении.