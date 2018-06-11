Мхитарян: «Головин? Ему нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением о возможном переходе хавбека ЦСКА Александра Головина в зарубежный клуб.

«В России меня постоянно спрашивают про Головина, мол, стоит ли ему уходить из ЦСКА. На этот счет могу сказать одно: если Головин действительно захочет уйти в европейский чемпионат, нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке. Понятно, что все грезят о «Реале» или «Барселоне», но надо четко понимать, что переход в клуб такого уровня может просто погубить игрока.

Надо играть, набираться опыта и быть готовым к тому, чтобы сделать второй шаг – уже на более высокий и серьезный уровень», – сказал Мхитарян.

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