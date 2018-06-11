Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мхитарян: «Головин? Ему нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке»

Мхитарян: «Головин? Ему нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке»

11 июня 2018, 22:00
8

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением о возможном переходе хавбека ЦСКА Александра Головина в зарубежный клуб.

«В России меня постоянно спрашивают про Головина, мол, стоит ли ему уходить из ЦСКА. На этот счет могу сказать одно: если Головин действительно захочет уйти в европейский чемпионат, нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке. Понятно, что все грезят о «Реале» или «Барселоне», но надо четко понимать, что переход в клуб такого уровня может просто погубить игрока.

Надо играть, набираться опыта и быть готовым к тому, чтобы сделать второй шаг – уже на более высокий и серьезный уровень», – сказал Мхитарян.

«Ювентус» готов заплатить 18 миллионов за Головина. ЦСКА хочет получить 25

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Мхитарян Генрих Головин Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1528744813
Бугага!Выбирать?В ЦСКА.В зарубежном клубе нужно за место в составе бороться...
Ответить
Тraumtanzеr
1528749181
Середняк любой европейской лиги.
Ответить
vitvik
1528753665
Можно и в Кёльне не заиграть и сесть на лавку. Но, можно и в Арсенале прижиться в основном составе. Всё проверить реально только эмпирическим путём.
Ответить
Nerlinger
1528758249
это клуб ЦСКА !!!
Ответить
dvb
1528770052
Сравнение наиглупейшее. Но даже Роналдиньо начинал в ПСЖ.
Ответить
vladimir-7
1528781121
Г.Мхитарян правильно сказал. А.Головину с выбором клуба посоветуют тренеры ПФК ЦСКА, ну и, конечно, окончательный выбор сделает сам А.Головин
Ответить
zigbert
1528800198
Мхитарян предупреждает что к переходу надо отнестись осторожно.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
13
Все новости
Все новости
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
5
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
6
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+