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    Мхитарян: «Головин? Ему нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением о возможном переходе хавбека ЦСКА Александра Головина в зарубежный клуб.

    «В России меня постоянно спрашивают про Головина, мол, стоит ли ему уходить из ЦСКА. На этот счет могу сказать одно: если Головин действительно захочет уйти в европейский чемпионат, нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке. Понятно, что все грезят о «Реале» или «Барселоне», но надо четко понимать, что переход в клуб такого уровня может просто погубить игрока.

    Надо играть, набираться опыта и быть готовым к тому, чтобы сделать второй шаг – уже на более высокий и серьезный уровень», – сказал Мхитарян.

    «Ювентус» готов заплатить 18 миллионов за Головина. ЦСКА хочет получить 25

    Источник: Р-Спорт

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    11.06.2018 22:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:43

      Мхитарян предупреждает что к переходу надо отнестись осторожно.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июня 2018, 08:25

      Г.Мхитарян правильно сказал. А.Головину с выбором клуба посоветуют тренеры ПФК ЦСКА, ну и, конечно, окончательный выбор сделает сам А.Головин

      0
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      Рейтинг: +150

      dvb 12 июня 2018, 05:20

      Сравнение наиглупейшее. Но даже Роналдиньо начинал в ПСЖ.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 июня 2018, 02:04

      это клуб ЦСКА !!!

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 12 июня 2018, 00:47

      Можно и в Кёльне не заиграть и сесть на лавку. Но, можно и в Арсенале прижиться в основном составе.
      Всё проверить реально только эмпирическим путём.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 11 июня 2018, 23:33

      Середняк любой европейской лиги.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 11 июня 2018, 22:20

      Бугага!Выбирать?В ЦСКА.В зарубежном клубе нужно за место в составе бороться...

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