Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» готов заплатить 18 миллионов за Головина. ЦСКА хочет получить 25

    «Ювентус» на днях обратится к ЦСКА с предложением по трансферу полузащитника Александра Головина.

    Туринцы готовы заплатить за 22-летнего футболиста 18 миллионов евро. Армейцы же хотят получить от продажи одного из своих основных игроков 25 миллионов.

    По информации источника, велика вероятность того, что в ближайшие дни стороны придут к соглашению и переход хавбека будет оформлен до начала чемпионата мира.

    В «Ювентусе» полагают, что трансфер обойдется примерно в 20 миллионов евро плюс различные бонусы за выступление Головина.

    Источник: Calcionews24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2018 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 12:51

      Вначале говорили о 17 миллионах. Теперь Гинер просит 25.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 12 июня 2018, 10:10

      Как всегда из-за жадности ЦСКА сделка сорвётся)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 июня 2018, 08:16

      отличное пополнение состава я думаю. к тому же все зависит от него, если сможет показать себя с первых игр то ни о какой аренде, лавке и прочем речи не будет... удачи и только удачи))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 12 июня 2018, 06:16

      Тут идёт абсолютно нормальный "базарный" торг.Одни хотят подороже,другие подешевше.Вот где-то лямов на 20-22 и сойдутся.Лишь бы Головин оправдал надежды покупающей стороны и заиграл сразу без раскачки.Ему обязательно как новичку дадут шанс в первых 2-3 играх показать себя.Если облажается,то сядет на лавку.А это путь в никуда.И всё же стоит надеяться что Александр справится и заиграет не хуже чем в ЦСКА...Осталось только подписать контракт....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      pul 12 июня 2018, 02:51

      я не пойму зачем развивать такую бучу перед ЧМ, пусть парень играет ,не надо ломать парня, ни морально, не физически. Он и так крут что,в таком возрасте играет за сборную,ему репект и уважуха.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 12 июня 2018, 00:55

      да пусть парень поиграет, может у него хоть что то и получится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 11 июня 2018, 21:20

      за 18 следует отдавать ! не сгубила бы гинера жадность

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 июня 2018, 19:50

      Головин мыльный пузырь.Выше чем сейчас он не прыгнет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > 3a zenit 11 июня 2018, 22:51

      мыльными пузырями оказались ваши аргентинцы бесполезные...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > вместе с ЦСКА 12 июня 2018, 01:49

      ага,только вот цена на них поднялась,а на ваш пузырь нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 11 июня 2018, 19:32

      Главное не жадничать, но и срубить максимум, надо поймать золотую середину,при этом и перспективы роста парню не испоганить...а игра Сани Головина за Ювентус, это его очень хороший шаг вперед, главное, чтоб сил и характера хватило, чтобы не пропасть на чужбине...а майку Ювентуса с фамилией Головина, купил бы, как ни как с одной области с ним!;)))
      Желаю ему только удачи!, где бы не играл,в цска , Ювентусе или сборной России!…

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 11 июня 2018, 19:02

      Двуякая ситуация.Вроде и надо рости,но маловато как то.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > petrucho-spb 11 июня 2018, 19:51

      расти

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11