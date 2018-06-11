Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ювентус» готов заплатить 18 миллионов за Головина. ЦСКА хочет получить 25

«Ювентус» готов заплатить 18 миллионов за Головина. ЦСКА хочет получить 25

11 июня 2018, 16:59
46

«Ювентус» на днях обратится к ЦСКА с предложением по трансферу полузащитника Александра Головина.

Туринцы готовы заплатить за 22-летнего футболиста 18 миллионов евро. Армейцы же хотят получить от продажи одного из своих основных игроков 25 миллионов.

По информации источника, велика вероятность того, что в ближайшие дни стороны придут к соглашению и переход хавбека будет оформлен до начала чемпионата мира.

В «Ювентусе» полагают, что трансфер обойдется примерно в 20 миллионов евро плюс различные бонусы за выступление Головина.

Источник: Calcionews24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус ЦСКА Головин Александр
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dinar7777dinar
1528725961
10 красная цена !
Ответить
lek!
1528726337
«Барселона» и «Уотфорд» достигли соглашение о переходе в английский клуб полузащитника Жерара Деулофеу. Сумма трансфера составит 13 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве различных бонусов. Думаю этот человек больше себя показал . Как же наши любят завышать цену . По этому ни кто и не берет их .
Ответить
серега кашин
1528726973
да не стоит он и 18
Ответить
gor77
1528727176
О, как! Весьма неожиданно!!! Это информация с сайта со ссылкой на "Corriere dello Sport": "La distanza tra domanda ed offerta non è insormontabile, c’è grossa fiducia sulla chiusura dell’affare." Примерный перевод: "Расстояние между спросом и предложением не является непреодолимым, есть большая уверенность в закрытии сделки". Ждём-с!
Ответить
slavа0508
1528727204
18 нормальная цена,,,,с учётом что брать нашего игрока это всё таки риск,,,,не известно заиграет или нет в серъёзном чемпионате
Ответить
Миша13
1528728239
Не стоит таких денег..футболист среднего уровня..10-15 не больше.
Ответить
Atoniq
1528734740
Главное не жадничать, но и срубить максимум, надо поймать золотую середину,при этом и перспективы роста парню не испоганить...а игра Сани Головина за Ювентус, это его очень хороший шаг вперед, главное, чтоб сил и характера хватило, чтобы не пропасть на чужбине...а майку Ювентуса с фамилией Головина, купил бы, как ни как с одной области с ним!;))) Желаю ему только удачи!, где бы не играл,в цска , Ювентусе или сборной России!…
Ответить
3a zenit
1528735848
Головин мыльный пузырь.Выше чем сейчас он не прыгнет.
Ответить
Krossmen73
1528773366
Тут идёт абсолютно нормальный "базарный" торг.Одни хотят подороже,другие подешевше.Вот где-то лямов на 20-22 и сойдутся.Лишь бы Головин оправдал надежды покупающей стороны и заиграл сразу без раскачки.Ему обязательно как новичку дадут шанс в первых 2-3 играх показать себя.Если облажается,то сядет на лавку.А это путь в никуда.И всё же стоит надеяться что Александр справится и заиграет не хуже чем в ЦСКА...Осталось только подписать контракт....
Ответить
zigbert
1528797071
Вначале говорили о 17 миллионах. Теперь Гинер просит 25.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
13
Все новости
Все новости
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
5
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
6
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+