«Ювентус» готов заплатить 18 миллионов за Головина. ЦСКА хочет получить 25

«Ювентус» на днях обратится к ЦСКА с предложением по трансферу полузащитника Александра Головина.

Туринцы готовы заплатить за 22-летнего футболиста 18 миллионов евро. Армейцы же хотят получить от продажи одного из своих основных игроков 25 миллионов.

По информации источника, велика вероятность того, что в ближайшие дни стороны придут к соглашению и переход хавбека будет оформлен до начала чемпионата мира.

В «Ювентусе» полагают, что трансфер обойдется примерно в 20 миллионов евро плюс различные бонусы за выступление Головина.