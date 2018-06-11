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  • Марио Фернандес: «Хотелось бы выиграть со сборной России золото чемпионата мира»

Марио Фернандес: «Хотелось бы выиграть со сборной России золото чемпионата мира»

11 июня 2018, 14:08
16

Защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что он не знает конькобежца Виктора Ана, но хотел бы повторить достижение бывшего корейского спортсмена, который после получения российского гражданства выиграл три золотые олимпийские медали.

«Виктора Ана не знаю. Есть ли у меня какие-то похожие планы вместе со сборной России? Конечно, у меня тоже есть это в планах. Мне хотелось бы выиграть золото со сборной России.

У нас отличная команда. Мы каждый день готовимся, еще есть время. Ожидаем, что турнир начнем хорошо», – сказал Фернандес.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне на групповом этапе сыграют со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Фернандес Марио
Комментарии (16)
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belarus-gomel
1528715748
не... только не в этот раз.... не нужно было гражданство менять... тогда бы были шансы на попадание в сборную и Золото ЧМ!!!
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Боцман59rus
1528715870
шанс есть только с клюшкой в руках...
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спанчес
1528717544
тебе и карты в руки или как там в футболе, мяч в голову
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Bivaliy67
1528717592
Не в этой жизни, Марио, не в этой жизни... От мастерства наша победа не зависит... Вот если б выключили свет на стадионе, Тогда бы гол, а может два забъём под славное ура! В России тьма, но нам плевать, мы - чемпионы!
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ljrljr0505
1528725178
фантастика у нас на втором этаже
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Полная Канистра
1528727858
однако очередь ни кто не отменял все команды хотят золота
Ответить
triton004
1528728129
Это единственный футболист нашей сборной который сказал что хочет выиграть золото,а от остальных слышу только одно,нам бы выйти из группы, получил российское гражданство,а думает как бразилец
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shinnik
1528735823
Получил гражданство-перестал играть.. Вот такие на х** планы,вот такая бл*годать.
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OfaZavr
1528736634
ну да, с нашей сборной только за золотом и охотиться)) даже несколько вариантов подскажу как это осуществить можно: во сне, в компьютерной игре, в мечтах и тд)))
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zigbert
1528792707
Ну если команда отличная,надо выигрывать.
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