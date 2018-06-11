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    Марио Фернандес: «Хотелось бы выиграть со сборной России золото чемпионата мира»

    Защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что он не знает конькобежца Виктора Ана, но хотел бы повторить достижение бывшего корейского спортсмена, который после получения российского гражданства выиграл три золотые олимпийские медали.

    «Виктора Ана не знаю. Есть ли у меня какие-то похожие планы вместе со сборной России? Конечно, у меня тоже есть это в планах. Мне хотелось бы выиграть золото со сборной России.

    У нас отличная команда. Мы каждый день готовимся, еще есть время. Ожидаем, что турнир начнем хорошо», – сказал Фернандес.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне на групповом этапе сыграют со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.06.2018 14:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 11:38

      Ну если команда отличная,надо выигрывать.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 20:03

      ну да, с нашей сборной только за золотом и охотиться)) даже несколько вариантов подскажу как это осуществить можно: во сне, в компьютерной игре, в мечтах и тд)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 июня 2018, 19:50

      Получил гражданство-перестал играть..
      Вот такие на х** планы,вот такая бл*годать.

      4
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      Рейтинг: +508

      triton004 11 июня 2018, 17:42

      Это единственный футболист нашей сборной который сказал что хочет выиграть золото,а от остальных слышу только одно,нам бы выйти из группы, получил российское гражданство,а думает как бразилец

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 июня 2018, 17:37

      однако очередь ни кто не отменял все команды хотят золота

      3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 11 июня 2018, 16:52

      фантастика у нас на втором этаже

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 11 июня 2018, 15:18

      И ПОД..........ТЬ бразилию!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 11 июня 2018, 14:46

      Не в этой жизни, Марио, не в этой жизни...
      От мастерства наша победа не зависит...
      Вот если б выключили свет на стадионе,
      Тогда бы гол, а может два забъём под славное ура!
      В России тьма, но нам плевать, мы - чемпионы!

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 14:45

      тебе и карты в руки
      или как там в футболе, мяч в голову

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 11 июня 2018, 14:37

      Хотите золота?
      Будет вам золото.
      Но для этого надо постараться.
      Завалится в группе.
      И тогда,вас ,кудесников мяча,отправят в Сибирь на прииски ,
      Там и насладитесь на полную катушку!

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