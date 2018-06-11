Марио Фернандес: «Хотелось бы выиграть со сборной России золото чемпионата мира»

Защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что он не знает конькобежца Виктора Ана, но хотел бы повторить достижение бывшего корейского спортсмена, который после получения российского гражданства выиграл три золотые олимпийские медали.

«Виктора Ана не знаю. Есть ли у меня какие-то похожие планы вместе со сборной России? Конечно, у меня тоже есть это в планах. Мне хотелось бы выиграть золото со сборной России.

У нас отличная команда. Мы каждый день готовимся, еще есть время. Ожидаем, что турнир начнем хорошо», – сказал Фернандес.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне на групповом этапе сыграют со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).