Рейнгольд: «Тосно» – грустная история. У них даже поля нормального нет – вместо него коровник какой-то»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о расформировании «Тосно».

«Вот «Тосно» – это ведь тоже грустная история. Зачем им играть в футбол? В городе, к которому относится команда, нет футбольного поля нормального – там какой-то коровник вместо него. Нет стабильной зарплаты игрокам. Команды должны играть, не задумываясь о материальной составляющей, они должны быть уверены в своем будущем. Чтобы были спортивные школы, была соответствующая инфраструктура.

А если нет денег, в футбол надо играть на любительском уровне. Потому что это очень богатое мероприятие – играть в футбол и содержать команду. Тем более если глава региона этого не хочет...» – сказал Рейнгольд.

Вместо «Тосно» в Ленинградской области появится клуб «Ленинградец».

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