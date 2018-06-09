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    Рейнгольд: «Тосно» – грустная история. У них даже поля нормального нет – вместо него коровник какой-то»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о расформировании «Тосно».

    «Вот «Тосно» – это ведь тоже грустная история. Зачем им играть в футбол? В городе, к которому относится команда, нет футбольного поля нормального – там какой-то коровник вместо него. Нет стабильной зарплаты игрокам. Команды должны играть, не задумываясь о материальной составляющей, они должны быть уверены в своем будущем. Чтобы были спортивные школы, была соответствующая инфраструктура.

    А если нет денег, в футбол надо играть на любительском уровне. Потому что это очень богатое мероприятие – играть в футбол и содержать команду. Тем более если глава региона этого не хочет...» – сказал Рейнгольд.

    Вместо «Тосно» в Ленинградской области появится клуб «Ленинградец».

    «Тосно» тоже умер. Каким мы его запомним

    Источник: Rusfootball.info

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    09.06.2018 21:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 11:00

      это не только отдельная грустная история Тосно, это часто повторяющаяся грустная история нашего футбола.

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 июня 2018, 10:38

      Ну да..., а Спартак всю жизнь отыграл на СВОЕМ шикарном поле.. Спасибо ЧМ в России, хоть заставили банк Открытие построить стадион для.... Не о том говорит старик.., не о том...

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 10 июня 2018, 09:11

      ну ведь на каждую команду нет ЛУКОЙЛа или ГАЗПРОМА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 08:57

      Теперь только приходится руками разводить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 июня 2018, 02:58

      грустная история не для Тосно а для наших му......ков в федерации футбола

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 9 июня 2018, 21:31

      Это он Петровский коровником назвал? Старый пень ты ответь за свои слова маразматик херов

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Nekit92 9 июня 2018, 21:56

      Очень хочется послушать Геннадия Сергеевича по поводу этой ситуации!!! Уж очень он Тосно не давече нахваливал!!!!

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