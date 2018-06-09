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  • Рейнгольд: «Тосно» – грустная история. У них даже поля нормального нет – вместо него коровник какой-то»

Рейнгольд: «Тосно» – грустная история. У них даже поля нормального нет – вместо него коровник какой-то»

9 июня 2018, 21:22
7

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о расформировании «Тосно».

«Вот «Тосно» – это ведь тоже грустная история. Зачем им играть в футбол? В городе, к которому относится команда, нет футбольного поля нормального – там какой-то коровник вместо него. Нет стабильной зарплаты игрокам. Команды должны играть, не задумываясь о материальной составляющей, они должны быть уверены в своем будущем. Чтобы были спортивные школы, была соответствующая инфраструктура.

А если нет денег, в футбол надо играть на любительском уровне. Потому что это очень богатое мероприятие – играть в футбол и содержать команду. Тем более если глава региона этого не хочет...» – сказал Рейнгольд.

Вместо «Тосно» в Ленинградской области появится клуб «Ленинградец».

«Тосно» тоже умер. Каким мы его запомним

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Тосно Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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Nekit92
1528569071
Это он Петровский коровником назвал? Старый пень ты ответь за свои слова маразматик херов
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sprint5
1528588736
грустная история не для Тосно а для наших му......ков в федерации футбола
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zigbert
1528610254
Теперь только приходится руками разводить.
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sergan113
1528611076
ну ведь на каждую команду нет ЛУКОЙЛа или ГАЗПРОМА
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BarStep
1528616318
Ну да..., а Спартак всю жизнь отыграл на СВОЕМ шикарном поле.. Спасибо ЧМ в России, хоть заставили банк Открытие построить стадион для.... Не о том говорит старик.., не о том...
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OfaZavr
1528617617
это не только отдельная грустная история Тосно, это часто повторяющаяся грустная история нашего футбола.
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