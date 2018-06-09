Актер Хаит: «Наверху есть четкие приоритеты. Главное – провести ЧМ на высочайшем уровне. Результаты сборной по барабану»

Известный российский актер Ростислав Хаит считает, что футбольное руководство страны на интересует результат выступления сборной России на домашнем чемпионате мира. По его мнению, главное для властей – провести турнир на высочайшем уровне.

«Давайте называть вещи своими именами. Вспомним, как Черчесов очутился в сборной. Возникла напряженная геополитическая ситуация, страна обратилась к внутреннему рынку. На первый план вышло могучее слово – импортозамещение. На это наложились плохие результаты при Капелло, плюс гигантская неустойка, которую пришлось выплачивать за разрыв контракта. Из российских тренеров кандидатом номер один был Слуцкий. Но после чемпионата Европы оставаться в сборной он не пожелал, хотя Мутко уговаривал продолжить работу. В итоге, выбирая между Бердыевым и Черчесовым, Виталий Леонтьевич пошел по пути наименьшего сопротивления.

Для начальства Черчесов – удобный тренер. Работать с ним комфортно. С Бердыевым сложнее. Колючий, больше условий выдвигает. В ноябре 2016-го случайно пересеклись с Дворковичем. Разговаривали полчаса, естественно, о футболе. Спросил: «Как же можно было доверить сборную Черчесову?! Чем заслужил? Ну, выиграл с «Легией» золото в Польше, и что? Когда наступит чемпионат мира, мы позора не оберемся! Глаза будем прятать от стыда!». А он в ответ: «Ну, зачем так… Посмотрим…»

Я понял, что наверху четко расставлены приоритеты. Главное – провести чемпионат мира на высочайшем уровне. Новые стадионы, аэропорты, дороги. Гостеприимство, безопасность, никакого расизма. А вот с точки зрения результата сборной – всем по барабану. Иллюзий никто не питает. Не выйдем из группы? Ничего страшного. В первый раз, что ли? Попереживаем дня три да забудем. Хотя для меня и миллионов российских болельщиков это станет трагедией. Очередной раной в наших сердцах. Уж извините за пафос», – сказал Хаит.