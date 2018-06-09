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    Актер Хаит: «Наверху есть четкие приоритеты. Главное – провести ЧМ на высочайшем уровне. Результаты сборной по барабану»

    Известный российский актер Ростислав Хаит считает, что футбольное руководство страны на интересует результат выступления сборной России на домашнем чемпионате мира. По его мнению, главное для властей – провести турнир на высочайшем уровне.

    «Давайте называть вещи своими именами. Вспомним, как Черчесов очутился в сборной. Возникла напряженная геополитическая ситуация, страна обратилась к внутреннему рынку. На первый план вышло могучее слово – импортозамещение. На это наложились плохие результаты при Капелло, плюс гигантская неустойка, которую пришлось выплачивать за разрыв контракта. Из российских тренеров кандидатом номер один был Слуцкий. Но после чемпионата Европы оставаться в сборной он не пожелал, хотя Мутко уговаривал продолжить работу. В итоге, выбирая между Бердыевым и Черчесовым, Виталий Леонтьевич пошел по пути наименьшего сопротивления.

    Для начальства Черчесов – удобный тренер. Работать с ним комфортно. С Бердыевым сложнее. Колючий, больше условий выдвигает. В ноябре 2016-го случайно пересеклись с Дворковичем. Разговаривали полчаса, естественно, о футболе. Спросил: «Как же можно было доверить сборную Черчесову?! Чем заслужил? Ну, выиграл с «Легией» золото в Польше, и что? Когда наступит чемпионат мира, мы позора не оберемся! Глаза будем прятать от стыда!». А он в ответ: «Ну, зачем так… Посмотрим…»

    Я понял, что наверху четко расставлены приоритеты. Главное – провести чемпионат мира на высочайшем уровне. Новые стадионы, аэропорты, дороги. Гостеприимство, безопасность, никакого расизма. А вот с точки зрения результата сборной – всем по барабану. Иллюзий никто не питает. Не выйдем из группы? Ничего страшного. В первый раз, что ли? Попереживаем дня три да забудем. Хотя для меня и миллионов российских болельщиков это станет трагедией. Очередной раной в наших сердцах. Уж извините за пафос», – сказал Хаит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 14:26
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 10 июня 2018, 06:15

      Нужно закрывать проф.футбол!! Всё равно играть не умеют,а деньги требуют!!

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 9 июня 2018, 19:52

      Руководство страны и не должно беспокоиться о сборной, для этого есть РФС и тренерский штаб. Задача чиновников страны действительно состоит в том, чтобы организовать и безопасно провести международный турнир. ФСБ просто ночами не спит, выявляя террористические связи.

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 9 июня 2018, 17:57

      Казалось,что все ,что есть негативного давно вылилось на Черчеса & Co,
      однако ,,контрольные выстрелы,, продолжаются.....
      Мне любопытно другое ,
      В ..Бомбардире,. узаконят мат ,когда мы узнаем ,что сб.России пришел пиз.....?
      И как изменится тон ,тех ,кто сейчас ХАИТ осетрян или осетинцев ))),в случае успеха? Хотя бы тот же ХАИТ....
      ps Давал же такой прогноз,что и с 3-мя ничьями можна ,ну тудым в 1//8 пролезть.

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      Рейтинг: +1501

      777+ 9 июня 2018, 17:50

      Товарищ, Хаит, - надо как-то трезвее смотреть на проблему! То, что эта сборная слабая - это бесспорно! Даже если она выйдет из группы, или волей случая дойдет до полуфинала (ХА-ХА-ХА))))). Но как правительство может повлиять на результат? С назначением Черчесова может быть "промахнулись" и то не факт, исполняет к конечном итоге не он а футболисты. Да, стадионы, аэропорты, дороги - это главное на этом чемпионате и еще радушие принимающей стороны! Как может помочь правительство нашей сборной? Давайте поставим Мутко в ворота, Дворкович будет выкатывать Путину, а тот будет забивать в пустые ворота без сопротивления соперников - так, что-ли? Все, что может нынешнее правительство - это переаренировать использование бюджетных денег в регионах не на команды ПФЛ, ФНЛ, и РПФЛ, а на ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ!!! Отменить ЛЕМИТ!!! Вот тогда, лет через 15-ть мы получим ту сборную, за которую не будет стыдно! Просто поднимется весь уровень российского футбола! И еще, я не думаю, что когда проходили чемпионаты мира в Мексике, США, ЮАР и даже чемпионат Европы па Украине правительства этих государств не расчитывали увидеть свои сборные в финале. Болеть мы все все равно будем за наших, просто трезвее нужно быть - реально смотреть на вещи....))))

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > 777+ 9 июня 2018, 18:02

      Был такой портвейн в советское время ,,777,,
      Неплохо внедрялся в организм,вот ему можно было бы поставить ,,+,,
      Щас такиж уж нет,но дело его ,,живет,,)))))

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      Рейтинг: +1501

      777+ > alex1951 9 июня 2018, 18:25

      Помню, пробовал, хотя тогда предпочитал другие напитки.... На счет - "дело его "живет" - ошибочка, я не по этой части и в данный момент абсолютно трезв...))))..., на ваши "+" не в коем случае не претендую...)))..., а "777+" - это набор цифр и символов - не более...)))

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > 777+ 9 июня 2018, 21:05

      Я на это и рассчитывал)))
      А то одна печалька...маладец!

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      Рейтинг: +468

      Alemann 9 июня 2018, 16:26

      "Результаты сборной по барабану" - при чем как минимум, последние лет 10.

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Alemann 9 июня 2018, 19:53

      А нашему президенту больше ведь делать нечего, как сборную России поднимать. Для чего тогда все спортивные чиновники?

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      Рейтинг: +379

      o33uk 9 июня 2018, 15:39

      Да какой тут пафос это просто поток сознания какой-то.
      Я говорил с Дворковичем А он в ответ: «Ну, зачем так… Посмотрим…» и вдруг из этих слов, Я понял, что наверху четко расставлены приоритеты.....( ход мыслей на грани фантастики). Да и как кремль может повлиять на результат сборной даже если представить что Путин услышал сопливые нюни этого кретина и не хочет что б у так же придурков как он был шрам на сердце что он должен сделать?
      Всё что зависело от государства было сделано, а именно стадионы аэропорты и тд. именно поэтому мне например никому в глаза смотреть не стыдно, а то что наши в футбол плохо играют ...здец новость, можно подумать вчера вылупился.
      Мне кажется вы товарищ Хаит ...удак да и актёришка так себе.

      1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 > o33uk 9 июня 2018, 17:16

      Назначать тренером сборной нужно "ТРЕНЕРА", а не жалкое подобие, которое еще и видит в сборной только себя, который думает только о личных амбициях и помнит детские обиды. При Черчесове вообще никакого рисунка игры не видно. Вот это и мог сделать Кремль.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > baden69 9 июня 2018, 17:28

      капелло тоже был тоже жалкое подобие тренера? с 2008 года у сборной никаких результатов а вы ругаете черчесова ! может все дело в том что у нас игроки бестолочи которые нихрена не могут?

      -1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > ZenitGunner 9 июня 2018, 17:36

      обоснуй

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > baden69 9 июня 2018, 18:19

      Себе в Зенит сначала найди тренера, а потом говори другим что нужно, а что нет.
      Я вообще писал про другое, где в моём тексте хоть слово о том правильно или неправильно что тренер Саламыч.
      Да и вообще лет 15 последние в нашем футболе всем рулят господа из Питера вот иди у них и спрашивай почему да зачем.

      -1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > baden69 9 июня 2018, 19:55

      Тебе в Кремле лично сообщили, что это они Черчесова назначили?

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 июня 2018, 15:37

      Ну вот тут Ростислав все правильно сказал!!!Полностью с ним согласен!!!

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 июня 2018, 15:33

      Когда в стране затевается такое событие, то власти должны быть готовы к приезду не просто болельщиков, но и очень большого количества хулиганского отребья со всего мира! И проблемы в основном будут с ними! Вот и посмотрим как наша легендарная полиция будет им задницы вылизывать...а то, не дай бог, кто-то из болельщиков обиженным уедет... и результаты нашей сборной должны удобненько ложиться в эту политику... а то, не дай бог, какую-нибудь сборную Египта обидим... Вот пасьянчик и сошёлся!

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июня 2018, 15:20

      какая рана, о чем вообще... неужели ктото еще не понимает, что чуда не будет, испанией или германией мы за год - два не станем. глупо ожидать волшебства.
      приоритеты правильные..

      а вот с бердыевым надо было попробовать все таки.. тогда может наше дерево че нибудь и показало бы

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      Рейтинг: +256

      Gorasul 9 июня 2018, 15:05

      Все точки над i расставил.

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