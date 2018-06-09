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  • Актер Хаит: «Наверху есть четкие приоритеты. Главное – провести ЧМ на высочайшем уровне. Результаты сборной по барабану»

Актер Хаит: «Наверху есть четкие приоритеты. Главное – провести ЧМ на высочайшем уровне. Результаты сборной по барабану»

9 июня 2018, 14:26
25

Известный российский актер Ростислав Хаит считает, что футбольное руководство страны на интересует результат выступления сборной России на домашнем чемпионате мира. По его мнению, главное для властей – провести турнир на высочайшем уровне.

«Давайте называть вещи своими именами. Вспомним, как Черчесов очутился в сборной. Возникла напряженная геополитическая ситуация, страна обратилась к внутреннему рынку. На первый план вышло могучее слово – импортозамещение. На это наложились плохие результаты при Капелло, плюс гигантская неустойка, которую пришлось выплачивать за разрыв контракта. Из российских тренеров кандидатом номер один был Слуцкий. Но после чемпионата Европы оставаться в сборной он не пожелал, хотя Мутко уговаривал продолжить работу. В итоге, выбирая между Бердыевым и Черчесовым, Виталий Леонтьевич пошел по пути наименьшего сопротивления.

Для начальства Черчесов – удобный тренер. Работать с ним комфортно. С Бердыевым сложнее. Колючий, больше условий выдвигает. В ноябре 2016-го случайно пересеклись с Дворковичем. Разговаривали полчаса, естественно, о футболе. Спросил: «Как же можно было доверить сборную Черчесову?! Чем заслужил? Ну, выиграл с «Легией» золото в Польше, и что? Когда наступит чемпионат мира, мы позора не оберемся! Глаза будем прятать от стыда!». А он в ответ: «Ну, зачем так… Посмотрим…»

Я понял, что наверху четко расставлены приоритеты. Главное – провести чемпионат мира на высочайшем уровне. Новые стадионы, аэропорты, дороги. Гостеприимство, безопасность, никакого расизма. А вот с точки зрения результата сборной – всем по барабану. Иллюзий никто не питает. Не выйдем из группы? Ничего страшного. В первый раз, что ли? Попереживаем дня три да забудем. Хотя для меня и миллионов российских болельщиков это станет трагедией. Очередной раной в наших сердцах. Уж извините за пафос», – сказал Хаит.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (25)
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Aleks1101
1528543954
Все верно сказал.
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vladik12
1528544141
Это правда.
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kara-mba
1528544154
Молодец, хоть один человек нашелся который говорит, что думает.
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triton004
1528545424
Короче говоря жопу лизнуть "цивилизации"
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Gorasul
1528545918
Все точки над i расставил.
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Artemka69
1528547852
Ну вот тут Ростислав все правильно сказал!!!Полностью с ним согласен!!!
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o33uk
1528547950
Да какой тут пафос это просто поток сознания какой-то. Я говорил с Дворковичем А он в ответ: «Ну, зачем так… Посмотрим…» и вдруг из этих слов, Я понял, что наверху четко расставлены приоритеты.....( ход мыслей на грани фантастики). Да и как кремль может повлиять на результат сборной даже если представить что Путин услышал сопливые нюни этого кретина и не хочет что б у так же придурков как он был шрам на сердце что он должен сделать? Всё что зависело от государства было сделано, а именно стадионы аэропорты и тд. именно поэтому мне например никому в глаза смотреть не стыдно, а то что наши в футбол плохо играют ...здец новость, можно подумать вчера вылупился. Мне кажется вы товарищ Хаит ...удак да и актёришка так себе.
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Alemann
1528550766
"Результаты сборной по барабану" - при чем как минимум, последние лет 10.
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777+
1528555802
Товарищ, Хаит, - надо как-то трезвее смотреть на проблему! То, что эта сборная слабая - это бесспорно! Даже если она выйдет из группы, или волей случая дойдет до полуфинала (ХА-ХА-ХА))))). Но как правительство может повлиять на результат? С назначением Черчесова может быть "промахнулись" и то не факт, исполняет к конечном итоге не он а футболисты. Да, стадионы, аэропорты, дороги - это главное на этом чемпионате и еще радушие принимающей стороны! Как может помочь правительство нашей сборной? Давайте поставим Мутко в ворота, Дворкович будет выкатывать Путину, а тот будет забивать в пустые ворота без сопротивления соперников - так, что-ли? Все, что может нынешнее правительство - это переаренировать использование бюджетных денег в регионах не на команды ПФЛ, ФНЛ, и РПФЛ, а на ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ!!! Отменить ЛЕМИТ!!! Вот тогда, лет через 15-ть мы получим ту сборную, за которую не будет стыдно! Просто поднимется весь уровень российского футбола! И еще, я не думаю, что когда проходили чемпионаты мира в Мексике, США, ЮАР и даже чемпионат Европы па Украине правительства этих государств не расчитывали увидеть свои сборные в финале. Болеть мы все все равно будем за наших, просто трезвее нужно быть - реально смотреть на вещи....))))
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alex1951
1528556256
Казалось,что все ,что есть негативного давно вылилось на Черчеса & Co, однако ,,контрольные выстрелы,, продолжаются..... Мне любопытно другое , В ..Бомбардире,. узаконят мат ,когда мы узнаем ,что сб.России пришел пиз.....? И как изменится тон ,тех ,кто сейчас ХАИТ осетрян или осетинцев ))),в случае успеха? Хотя бы тот же ХАИТ.... ps Давал же такой прогноз,что и с 3-мя ничьями можна ,ну тудым в 1//8 пролезть.
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