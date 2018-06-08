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    Спиридонов: «Сколько людей болеют за «Спартак», и сколько за ЦСКА, если он даже никак не мог собрать аншлаг на своей «унитаз-арене»

    Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов рассказал причины, по которым начал болеть за красно-белых.

    – Парадокс. Вы игрок «Зенита», но болельщик «Спартака». Как это могло случиться?

    – Начнем с того, что «Спартак» – народная команда. Посчитайте, сколько в нашей стране болеет за красно-белых и сколько, например, за ЦСКА, если они даже никак не могли собрать аншлаг на своей «унитаз-арене».

    – Какой-какой арене?

    – «Унитаз» (смеется). Присмотритесь сбоку к стадиону ЦСКА. А еще лучше – сверху. На унитаз похож. Но мы о чем? Они даже на Лигу чемпионов не могли заполнить трибуны. А у нас даже на «Амкар» собрался полный стадион!

    – Ладно, с этим разобрались. Другие причины болеть за «Спартак» были?

    – Конечно. Я этой командой впечатлился еще в конце 90-х, когда красно-белые брали в России один титул за другим. С тех пор я только за «Спартак».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.06.2018 17:51
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    Комментарии49
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      Рейтинг: -22

      Cobold 9 июня 2018, 10:11

      Хотел отреагировать на сие жёстким словцом, но.... Да подумалось что с этого сПИДОРонова взять-то?

      3
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 9 июня 2018, 09:03

      Вот не надо всяким мудакам тридцатилетним болельщиков схлестывать, через 5 дней ЧМ, болеем за наших!)) Только насчет стадиона немного с ним согласен, мне наш не нравится....строили будто не для болельщиков стадион, а для манагеров бизнес-центр башню, а стадион так - доп.постройка....ИМХО

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 9 июня 2018, 04:16

      твой визг запомнился у многих болельщиков из команд в которых ты играл продолжай в том же духе перекати-поле

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 9 июня 2018, 01:25

      В свое время была команда лейтенантов ЦДКА, одна из самых любимых народом. В команде блистали игроки первой величины, Федотов, Бобров и множество других великих игроков. Народ валом валил на игры с участием армейцев. Что мы имеем сейчас? ЦСКА самый коррумпированный клуб страны, возглавляемый рецидивистом, дважды судимым менеджером Гинером. Интриги, подкупы, договорные игры, хамство, нечистоплотность, наркомания стали визитной карточкой некогда великого клуба. Нормальный болельщик все это видит и понимает, поэтому и такое отношение к команде.

      -3
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > Spiridonovich 9 июня 2018, 10:19

      вы не с РЕН-ТВ, батенька?) самый коррумпированный это другой клуб, на "З" начинается, на "енит" заканчивается. И так, или иначе "рыльце в пушку" у всех функционеров РФПЛ, и не только.

      0
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 8 июня 2018, 22:09

      Люди,подскажите,а кто этот чмырдяй Алексей Спиридонов? Просто первый раз слышу о таком говне-человеке.

      15
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" > За Московский ЦСКА 8 июня 2018, 22:19

      Очередной выскочка- спермоглот))

      7
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > За Московский ЦСКА 8 июня 2018, 22:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      погуглила.... судя по его достижениям, игрок хороший...человек видимо говёный...))

      -11
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      Рейтинг: +80

      ShO_oM > За Московский ЦСКА 9 июня 2018, 00:27

      Стата в порядке, а вот по всему остальному.. Много дисквалификаций за неспортивное поведение во время матчей и турниров, да и судя по откликам зарубежных людей/политиков - говно редчайшее.
      К сожалению, в семье спортсменов - не без урода)))))

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 июня 2018, 21:56

      что за чмо вылезло-то? я слежу за российским волейболом, но такую фамилию в первый раз слышу

      это случаем не брат Кафельникова, мозгов у них одинаково судя по высказываниям

      5
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 21:44

      Прежде чем что то сказать надо подумать о последствиях.

      9
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 июня 2018, 21:12

      это у тебя не рот,а заднепроходное отверстие... вот и мерещится унитаз.. за языком следи,воллейболлер херов

      10
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 8 июня 2018, 21:07

      Нах такие новости? Чтобы болел схлеснуть? ЦСКА мои соперники, но я за них всегда в еврокубках болею, даже один матч на выезде в гейропе посещал (был как раз в командировке). Бомбардир, минус жирный тебе.

      14
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      Рейтинг: +80

      ShO_oM > lordmrv 9 июня 2018, 00:28

      Походу доплачивают за говно-вью)))

      1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 > lordmrv 9 июня 2018, 06:46

      Это не брат Фекальникова?

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 8 июня 2018, 20:47

      Ещё один неадекватный болельщик Спартака также как и Сафин, почему все неодекваты болеют за спартак?

      7
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Makaweli 8 июня 2018, 21:10

      Ну да такой же неадекват как и ты, раз не можешь различить сафина и кафельникова)

      -1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Snerg 8 июня 2018, 21:42

      Мне на них двоих пох, поэтому я их не запомнил!

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Makaweli 8 июня 2018, 23:04

      За каждый клуб болеют и неадекватные и нормальные болельщики, так что не преувеличивай умник!

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