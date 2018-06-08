Спиридонов: «Сколько людей болеют за «Спартак», и сколько за ЦСКА, если он даже никак не мог собрать аншлаг на своей «унитаз-арене»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов рассказал причины, по которым начал болеть за красно-белых.

– Парадокс. Вы игрок «Зенита», но болельщик «Спартака». Как это могло случиться?

– Начнем с того, что «Спартак» – народная команда. Посчитайте, сколько в нашей стране болеет за красно-белых и сколько, например, за ЦСКА, если они даже никак не могли собрать аншлаг на своей «унитаз-арене».

– Какой-какой арене?

– «Унитаз» (смеется). Присмотритесь сбоку к стадиону ЦСКА. А еще лучше – сверху. На унитаз похож. Но мы о чем? Они даже на Лигу чемпионов не могли заполнить трибуны. А у нас даже на «Амкар» собрался полный стадион!

– Ладно, с этим разобрались. Другие причины болеть за «Спартак» были?

– Конечно. Я этой командой впечатлился еще в конце 90-х, когда красно-белые брали в России один титул за другим. С тех пор я только за «Спартак».