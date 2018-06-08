Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Спиридонов: «Сколько людей болеют за «Спартак», и сколько за ЦСКА, если он даже никак не мог собрать аншлаг на своей «унитаз-арене»

Спиридонов: «Сколько людей болеют за «Спартак», и сколько за ЦСКА, если он даже никак не мог собрать аншлаг на своей «унитаз-арене»

8 июня 2018, 17:51
52

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов рассказал причины, по которым начал болеть за красно-белых.

– Парадокс. Вы игрок «Зенита», но болельщик «Спартака». Как это могло случиться?

– Начнем с того, что «Спартак» – народная команда. Посчитайте, сколько в нашей стране болеет за красно-белых и сколько, например, за ЦСКА, если они даже никак не могли собрать аншлаг на своей «унитаз-арене».

– Какой-какой арене?

– «Унитаз» (смеется). Присмотритесь сбоку к стадиону ЦСКА. А еще лучше – сверху. На унитаз похож. Но мы о чем? Они даже на Лигу чемпионов не могли заполнить трибуны. А у нас даже на «Амкар» собрался полный стадион!

– Ладно, с этим разобрались. Другие причины болеть за «Спартак» были?

– Конечно. Я этой командой впечатлился еще в конце 90-х, когда красно-белые брали в России один титул за другим. С тех пор я только за «Спартак».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (52)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
все_будет_AUDI
1528469565
Идиот тупой Спартак всегда будет в жопе
Ответить
OfaZavr
1528470914
очень глупо с его стороны, нужно в первую очередь поддерживать свою команду а не оскорблять соперников, видимо такого же типа болельщик как кафель, лишь бы кого-нибудь задеть.
Ответить
OOOVVV.
1528472916
Истинный спартач нет умной мысли, пиши глупость.
Ответить
Dominator777
1528474646
Дебил бл@дь...
Ответить
ROSTOV SUPER
1528475373
Вот такие " болельщики " и позорят Спартак ! То Вафельников чудил , теперь Спермадонов !
Ответить
_Marqella_
1528476508
Панов,Кафельников,Спиридонов....гордость Спартака....)))
Ответить
Makaweli
1528480034
Ещё один неадекватный болельщик Спартака также как и Сафин, почему все неодекваты болеют за спартак?
Ответить
lordmrv
1528481248
Нах такие новости? Чтобы болел схлеснуть? ЦСКА мои соперники, но я за них всегда в еврокубках болею, даже один матч на выезде в гейропе посещал (был как раз в командировке). Бомбардир, минус жирный тебе.
Ответить
84aivengo
1528481543
это у тебя не рот,а заднепроходное отверстие... вот и мерещится унитаз.. за языком следи,воллейболлер херов
Ответить
За Московский ЦСКА
1528484985
Люди,подскажите,а кто этот чмырдяй Алексей Спиридонов? Просто первый раз слышу о таком говне-человеке.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
5
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
6
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+