«Динамо» хочет оспорить сумму отступных за Ташаева а рамках расследования по деятельности Муравьева

«Динамо» намерено оспорить условия действующего контракта полузащитника Александра Ташаева, сообщает телеграм-канал Спартак-inside.

Как сообщает источник, полгода назад при подписании нового контракта футболиста его зарплата была существенно увеличена, а сумма отступных снижена. Бело-голубые хотят оспорить это в рамках расследования по деятельности бывшего генерального директора клуба Евгения Муравьева, которого обвиняют в коррупции.

По информации СМИ, Ташаев – главная трансферная цель «Спартака» на лето. Отступные за хавбека составляют 1,5 миллиона евро.