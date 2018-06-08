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    «Динамо» хочет оспорить сумму отступных за Ташаева а рамках расследования по деятельности Муравьева

    «Динамо» намерено оспорить условия действующего контракта полузащитника Александра Ташаева, сообщает телеграм-канал Спартак-inside.

    Как сообщает источник, полгода назад при подписании нового контракта футболиста его зарплата была существенно увеличена, а сумма отступных снижена. Бело-голубые хотят оспорить это в рамках расследования по деятельности бывшего генерального директора клуба Евгения Муравьева, которого обвиняют в коррупции.

    По информации СМИ, Ташаев – главная трансферная цель «Спартака» на лето. Отступные за хавбека составляют 1,5 миллиона евро.

    Источник: Telegram

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    08.06.2018 13:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 июня 2018, 18:41

      А ни фига у них не выйдет.
      Муравьева можно судить как угодно, но всё что подписано Ташаевым фактически приобретает форму закона, а закон обратной силы не имеет.
      Кто не верит, идите и попробуйте опротестовать договор в банке.
      Флаг Вам в руки и барабан на шею.

      0
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 8 июня 2018, 14:27

      Лаврентий Палыч, приди, наведи порядок в руководстве.......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 июня 2018, 14:05

      О что уже сейчас то оспаривать, лучше бы того же Муравьева расстреляли и прочих прихлебателей присосавшихся к клубу.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 июня 2018, 14:02

      Еще не чего особенного не сделал футболист, а уже звезда!

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 8 июня 2018, 13:56

      Наверно из этого ничего не выйдет, но попробовать надо все варианты.
      Как говорится попытка не пытка.

      0
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      Рейтинг: +4681

      Викос 8 июня 2018, 13:42

      ну так расследуйте Муравьева и себя заодно, раз нанимали на работу таких администраторов. Ташаев-то при чем?

      2
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      Рейтинг: +36

      shaden > Викос 9 июня 2018, 19:59

      успокойся мясо, не поедет к вам Саша

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      Рейтинг: +41

      zlyetatary 8 июня 2018, 13:28

      я балдею от нашего футбола!!! человек в прошедшем чемпионате два раза по мячу попал- всё уже звезда, отступных им мало!!!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > zlyetatary 8 июня 2018, 14:30

      7 голов 6 голевых передач, явно 2 раза по мячу попал...

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      Рейтинг: +41

      zlyetatary > кузнецов артем 8 июня 2018, 15:16

      дай бог так бы дальше!!!!!!!!!!!!!!! а то эти 7 голов 6 голевых передач так и останутся последними в карьере!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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