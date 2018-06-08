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  • «Динамо» хочет оспорить сумму отступных за Ташаева а рамках расследования по деятельности Муравьева

«Динамо» хочет оспорить сумму отступных за Ташаева а рамках расследования по деятельности Муравьева

8 июня 2018, 13:21
11

«Динамо» намерено оспорить условия действующего контракта полузащитника Александра Ташаева, сообщает телеграм-канал Спартак-inside.

Как сообщает источник, полгода назад при подписании нового контракта футболиста его зарплата была существенно увеличена, а сумма отступных снижена. Бело-голубые хотят оспорить это в рамках расследования по деятельности бывшего генерального директора клуба Евгения Муравьева, которого обвиняют в коррупции.

По информации СМИ, Ташаев – главная трансферная цель «Спартака» на лето. Отступные за хавбека составляют 1,5 миллиона евро.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Динамо Ташаев Александр
Комментарии (11)
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zlyetatary
1528453688
я балдею от нашего футбола!!! человек в прошедшем чемпионате два раза по мячу попал- всё уже звезда, отступных им мало!!!
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Викос
1528454548
ну так расследуйте Муравьева и себя заодно, раз нанимали на работу таких администраторов. Ташаев-то при чем?
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o33uk
1528455389
Наверно из этого ничего не выйдет, но попробовать надо все варианты. Как говорится попытка не пытка.
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Опорник84
1528455735
Еще не чего особенного не сделал футболист, а уже звезда!
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FanatSerj
1528455939
О что уже сейчас то оспаривать, лучше бы того же Муравьева расстреляли и прочих прихлебателей присосавшихся к клубу.
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Старина Хэнк
1528457247
Лаврентий Палыч, приди, наведи порядок в руководстве.......
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Мары
1528472510
А ни фига у них не выйдет. Муравьева можно судить как угодно, но всё что подписано Ташаевым фактически приобретает форму закона, а закон обратной силы не имеет. Кто не верит, идите и попробуйте опротестовать договор в банке. Флаг Вам в руки и барабан на шею.
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