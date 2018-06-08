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  • Радимов: «С тактикой у Египта все не так плохо – стеной оборонялись весь матч»

Радимов: «С тактикой у Египта все не так плохо – стеной оборонялись весь матч»

8 июня 2018, 09:07
2

Координатор юношеских и молодежных команд «Зенита» Владислав Радимов заявил, что у него нет паники перед стартом сборной России на чемпионате мира-2018, но есть тревога.

– После поражения от Бельгии (0:3) вы назвали сборную Египта «колхозом». Совсем не впечатлил будущий соперник?

– Слабая команда. Что тут еще добавить?

– Вы о «физике» или о тактике?

– Имею в виду и игру в целом, и индивидуальные действия футболистов. А вот что касается тактики, то там все не так плохо – стеной оборонялись весь матч.

– Вы говорите, что Египет против Бельгии ушел в глухую защиту. Думаете, с нашей игрой в атаке получится забить африканцам?

– Да, это проблема. У нас нет таких футболистов, как у бельгийцев – Мертенса, Азара, Карраско, де Брюйне и так далее. То есть у России почти нет людей, которые могут решить эпизод в одиночку. Поэтому все будет зависеть от коллективных действий, если сможем их наладить за две недели, остающиеся до встречи с Египтом.

Сказал же Черчесов, что к турниру подойдем в совершенно другом состоянии. Надеюсь, так и случится, и тренер знает, как за это время решить вопросы в атаке. Правда, если честно, в это не верю, потому что такие вещи в короткие сроки не меняются.

Думаю, тренерский штаб просмотрит Египет и станет что-то придумывать. Но, повторю, по своему опыту чувствую, что кардинально улучшить нападения на таком малом отрезке невозможно.

– У вас не возникает паника, когда смотрите на игру сборной?

– Паники точно нет. Все-таки у нас в оппонентах не Бразилия, Испания и Германия. Нам достались посильные соперники. Саудовскую Аравию видели раньше, Египет – вчера. Вы что – хотите сказать, что это хорошая команда?

– Нет, не хочу.

– Вот и у меня паники нет. Но есть тревога, потому что можем устроить все, что угодно. Большого запаса прочности у команды нет. К сожалению, сегодня нет такого игрока, каким был Аршавин в 2008-м. Пусть на меня не обижаются Павлюченко и другие.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Египет Саудовская Аравия Аршавин Андрей Павлюченко Роман Радимов Владислав
Комментарии (2)
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Garrincha58
1528440861
я уссусь если египтяне натянут наших интересно, что тогда скажет этот умник-колхозник из северной столицы
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yorgenbarenz
1528441803
Если Египет выставит здоровенный автобус и выстоит с полчаса,то у нас вылезут родные болячки....гм.
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