Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радимов: «С тактикой у Египта все не так плохо – стеной оборонялись весь матч»

    Координатор юношеских и молодежных команд «Зенита» Владислав Радимов заявил, что у него нет паники перед стартом сборной России на чемпионате мира-2018, но есть тревога.

    – После поражения от Бельгии (0:3) вы назвали сборную Египта «колхозом». Совсем не впечатлил будущий соперник?

    – Слабая команда. Что тут еще добавить?

    – Вы о «физике» или о тактике?

    – Имею в виду и игру в целом, и индивидуальные действия футболистов. А вот что касается тактики, то там все не так плохо – стеной оборонялись весь матч.

    – Вы говорите, что Египет против Бельгии ушел в глухую защиту. Думаете, с нашей игрой в атаке получится забить африканцам?

    – Да, это проблема. У нас нет таких футболистов, как у бельгийцев – Мертенса, Азара, Карраско, де Брюйне и так далее. То есть у России почти нет людей, которые могут решить эпизод в одиночку. Поэтому все будет зависеть от коллективных действий, если сможем их наладить за две недели, остающиеся до встречи с Египтом.

    Сказал же Черчесов, что к турниру подойдем в совершенно другом состоянии. Надеюсь, так и случится, и тренер знает, как за это время решить вопросы в атаке. Правда, если честно, в это не верю, потому что такие вещи в короткие сроки не меняются.

    Думаю, тренерский штаб просмотрит Египет и станет что-то придумывать. Но, повторю, по своему опыту чувствую, что кардинально улучшить нападения на таком малом отрезке невозможно.

    – У вас не возникает паника, когда смотрите на игру сборной?

    – Паники точно нет. Все-таки у нас в оппонентах не Бразилия, Испания и Германия. Нам достались посильные соперники. Саудовскую Аравию видели раньше, Египет – вчера. Вы что – хотите сказать, что это хорошая команда?

    – Нет, не хочу.

    – Вот и у меня паники нет. Но есть тревога, потому что можем устроить все, что угодно. Большого запаса прочности у команды нет. К сожалению, сегодня нет такого игрока, каким был Аршавин в 2008-м. Пусть на меня не обижаются Павлюченко и другие.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2018 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июня 2018, 10:10

      Если Египет выставит здоровенный автобус и выстоит с полчаса,то у нас вылезут родные болячки....гм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июня 2018, 09:54

      я уссусь если египтяне натянут наших интересно, что тогда скажет этот умник-колхозник из северной столицы

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11