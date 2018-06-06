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    Алли: «Англия поедет на чемпионат мира, чтобы выиграть его»

    Полузащитник сборной Англии Деле Алли заявил, что команда едет на чемпионат мира только для победы. По словам футболиста, англичане расстроятся второму месту.

    «Мы поедем на чемпионат мира, чтобы выиграть турнир. На меньшее мы не настроены. Мы будем разочарованы, если станем вторыми.

    Мы не хотим поехать на мундиаль только ради участия в нем. Мы знаем, насколько мы хороши как команда. Знаем наш талант.

    Если каждый из нас выжмет максимум, то все возможно», – сказал Алли.

    Англичане на групповой стадии мундиаля сыграют с Бельгией, Панамой и Тунисом.

    Источник: Skysports

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    06.06.2018 13:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 20:29

      Выиграть конечно можно ЧМ, но с этим не согласятся остальные 31 команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 июня 2018, 20:19

      Его друг забивала стоит как столб, он сам постоянно хамит, у англичан играть не кому. Малый блефует на прессу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 18:35

      у англичан надежды и ожидания как всегда большие а на деле вряд ли дальше 1/4 пройти получиться, были более звездные и талантливые поколения у них но ничего не удалось.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 июня 2018, 17:10

      Вы так себя вели перед чемпом. что думаю вряд ли можете надеется на поддержку россиян.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 6 июня 2018, 15:22

      Этой песне уже 52 годика..слышим ее постоянно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 июня 2018, 15:09

      и группы то выйдите сначала !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 6 июня 2018, 14:39

      Чтобы не расстраиваться можете оставаться дома !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 6 июня 2018, 14:26

      Максимум 1-8

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 июня 2018, 13:16

      Нет, не верю! Максимум возможного - 1/2 финала.

      2
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