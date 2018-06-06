Алли: «Англия поедет на чемпионат мира, чтобы выиграть его»

Полузащитник сборной Англии Деле Алли заявил, что команда едет на чемпионат мира только для победы. По словам футболиста, англичане расстроятся второму месту.

«Мы поедем на чемпионат мира, чтобы выиграть турнир. На меньшее мы не настроены. Мы будем разочарованы, если станем вторыми.

Мы не хотим поехать на мундиаль только ради участия в нем. Мы знаем, насколько мы хороши как команда. Знаем наш талант.

Если каждый из нас выжмет максимум, то все возможно», – сказал Алли.

Англичане на групповой стадии мундиаля сыграют с Бельгией, Панамой и Тунисом.