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    Фернандес: «До ЧМ осталось девять дней. Надо до конца усвоить требования Черчесова»

    Защитник сборной России Марио Фернандес поделился мнением о результатах команды.

    «Мы очень много и серьезно трудились, но результата пока нет. Сейчас мы должны усвоить до конца требования Черчесова, осталось только девять дней до первого матча чемпионата мира.

    Надо продолжать работать, чтобы выиграть у Саудовской Аравии. Конечно, мы не радуемся, когда не побеждаем. Но мы уверены в себе. Поддержка болельщиков очень важна для нас», – сказал Фернандес.

    Сборная России повторит антирекорд вековой давности, если не обыграет Саудовскую Аравию

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.06.2018 02:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июня 2018, 18:01

      Усваивайте. Потом вместе с ним придёте зачёт сдавать. Ремень у меня уже приготовлен...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июня 2018, 13:59

      главное - подрочить за час до игры, чтобы во время матча не отвлекаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 12:01

      видимо не до конца еще упали раз все требования не усвоили.

      2
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      Рейтинг: +31

      Geffon 6 июня 2018, 11:58

      Фернандес: «До ЧМ осталось девять дней. Надо до конца усвоить усы Черчесова»

      1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 10:32

      Конечно победа над Саудовской Аравией придаст уверенность команде, но для этого нужна полная концентрация и самоотдача.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июня 2018, 07:54

      Марио,огласи,пожалуйста,все требования черчесова,а ещё лучше-издай книгу. Продавай подороже,всё равно купят все экземпляры.

      3
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 6 июня 2018, 05:25

      А есть какие то требования!?

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 июня 2018, 02:18

      А может стоит плюнуть на Черчесова, а играть так, как вы умеете там, в своих клубах, имеются в виду конечно-же ваши положительные качества

      6
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > арейская 6 июня 2018, 09:39

      После объявления состава, обязательно это нужно и
      сделать, вот тогда команда начнёт выигрывать.

      3
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