Фернандес: «До ЧМ осталось девять дней. Надо до конца усвоить требования Черчесова»

Защитник сборной России Марио Фернандес поделился мнением о результатах команды.

«Мы очень много и серьезно трудились, но результата пока нет. Сейчас мы должны усвоить до конца требования Черчесова, осталось только девять дней до первого матча чемпионата мира.

Надо продолжать работать, чтобы выиграть у Саудовской Аравии. Конечно, мы не радуемся, когда не побеждаем. Но мы уверены в себе. Поддержка болельщиков очень важна для нас», – сказал Фернандес.

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