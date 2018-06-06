Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фернандес: «До ЧМ осталось девять дней. Надо до конца усвоить требования Черчесова»

Фернандес: «До ЧМ осталось девять дней. Надо до конца усвоить требования Черчесова»

6 июня 2018, 02:05
9

Защитник сборной России Марио Фернандес поделился мнением о результатах команды.

«Мы очень много и серьезно трудились, но результата пока нет. Сейчас мы должны усвоить до конца требования Черчесова, осталось только девять дней до первого матча чемпионата мира.

Надо продолжать работать, чтобы выиграть у Саудовской Аравии. Конечно, мы не радуемся, когда не побеждаем. Но мы уверены в себе. Поддержка болельщиков очень важна для нас», – сказал Фернандес.

Сборная России повторит антирекорд вековой давности, если не обыграет Саудовскую Аравию

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия Фернандес Марио Черчесов Станислав
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
арейская
1528240729
А может стоит плюнуть на Черчесова, а играть так, как вы умеете там, в своих клубах, имеются в виду конечно-же ваши положительные качества
Ответить
The_Enot
1528251949
А есть какие то требования!?
Ответить
yorgenbarenz
1528260860
Марио,огласи,пожалуйста,все требования черчесова,а ещё лучше-издай книгу. Продавай подороже,всё равно купят все экземпляры.
Ответить
zigbert
1528270347
Конечно победа над Саудовской Аравией придаст уверенность команде, но для этого нужна полная концентрация и самоотдача.
Ответить
Geffon
1528275494
Фернандес: «До ЧМ осталось девять дней. Надо до конца усвоить усы Черчесова»
Ответить
OfaZavr
1528275683
видимо не до конца еще упали раз все требования не усвоили.
Ответить
спанчес
1528282767
главное - подрочить за час до игры, чтобы во время матча не отвлекаться
Ответить
Рубик Докоян
1528297268
Усваивайте. Потом вместе с ним придёте зачёт сдавать. Ремень у меня уже приготовлен...
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+