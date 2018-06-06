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  • Сборная России повторит антирекорд вековой давности, если не обыграет Саудовскую Аравию

Сборная России повторит антирекорд вековой давности, если не обыграет Саудовскую Аравию

6 июня 2018, 01:51
20

Сборная России под руководством Станислава Черчесова не выигрывает в семи матчах подряд. Это худший показатель в постсоветский период для одного тренера во главе российской сборной.

Худший результат (восемь матчей без побед), был установлен в 1912-1914 годах сборной Российской империи. Ее возглавляли одновременно Георгий Дюперрон и Роберт Фульда.

В 1998 году сборная России также не побеждала в восьми матчах, но это было при разных главных тренерах. Тогда серию без побед начал Борис Игнатьев, а продолжил Анатолий Бышовец.

Таким образом, если Россия не обыграет Саудовскую Аравию в матче-открытии ЧМ-2018, она повторит дореволюционный антирекорд.

Ургант начал акцию в поддержку Черчесова. Она называется «Усы надежды»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Саудовская Аравия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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TERMIK2142
1528239239
Старина Гл. Тренер в царскую эпоху решил вернуть футбол, а мы просто задумки не поняли)))
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Nerlinger
1528241523
Позорники!!!
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stream15
1528246379
Спартачи на рекорды горазды.
Ответить
Serenya16
1528257531
Гоу за новыми-старыми достижениями, наш усатый друг!)))
Ответить
Опорник84
1528257975
Должна выиграть , если уважают себя и страну будут биться!
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Catastrofa
1528258080
Такие рекорды бить мы мастера !
Ответить
android-uz
1528258412
Не выиграть Саудию это значит стать самой худшей сборной на ЧМ. По рейтингу ФИФА С.Аравия самая последняя среди участниц))
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mialkov
1528260508
Черчесов уже вошел в российскую историю как самый непопулярный тренер сборной! Но очень хочется верить, что игроки сумеют найти в себе силы и желание ИГРАТЬ на ЧМ, а не ходить...
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zigbert
1528269499
Нет ничего удивительного ,если и этот рекорд будет достигнут.
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OfaZavr
1528275242
скорее всего этот рекорд будет не только повторен но и побит.
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