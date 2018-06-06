Сборная России повторит антирекорд вековой давности, если не обыграет Саудовскую Аравию

Сборная России под руководством Станислава Черчесова не выигрывает в семи матчах подряд. Это худший показатель в постсоветский период для одного тренера во главе российской сборной.

Худший результат (восемь матчей без побед), был установлен в 1912-1914 годах сборной Российской империи. Ее возглавляли одновременно Георгий Дюперрон и Роберт Фульда.

В 1998 году сборная России также не побеждала в восьми матчах, но это было при разных главных тренерах. Тогда серию без побед начал Борис Игнатьев, а продолжил Анатолий Бышовец.

Таким образом, если Россия не обыграет Саудовскую Аравию в матче-открытии ЧМ-2018, она повторит дореволюционный антирекорд.

Ургант начал акцию в поддержку Черчесова. Она называется «Усы надежды»