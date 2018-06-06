Сборная России повторит антирекорд вековой давности, если не обыграет Саудовскую Аравию

Россия пробьёт два рекорда, не выиграет у Саудовской Аравии (и тем сам застолбит Черчесова за собой в истории антирекорда) и выйдет впервые в истории Чемпионатов Мира (в статусе РОССИЯ) из группы, обыграв с разницей в два мяча Египет + Уругвай и без поражений пройдёт групповой этап. Ставка 10! уже 8...
Сборная России под руководством Станислава Черчесова не выигрывает в семи матчах подряд. Это худший показатель в постсоветский период для одного тренера во главе российской сборной.
Худший результат (восемь матчей без побед), был установлен в 1912-1914 годах сборной Российской империи. Ее возглавляли одновременно Георгий Дюперрон и Роберт Фульда.
В 1998 году сборная России также не побеждала в восьми матчах, но это было при разных главных тренерах. Тогда серию без побед начал Борис Игнатьев, а продолжил Анатолий Бышовец.
Таким образом, если Россия не обыграет Саудовскую Аравию в матче-открытии ЧМ-2018, она повторит дореволюционный антирекорд.
Ургант начал акцию в поддержку Черчесова. Она называется «Усы надежды»