Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная России повторит антирекорд вековой давности, если не обыграет Саудовскую Аравию

    Сборная России под руководством Станислава Черчесова не выигрывает в семи матчах подряд. Это худший показатель в постсоветский период для одного тренера во главе российской сборной.

    Худший результат (восемь матчей без побед), был установлен в 1912-1914 годах сборной Российской империи. Ее возглавляли одновременно Георгий Дюперрон и Роберт Фульда.

    В 1998 году сборная России также не побеждала в восьми матчах, но это было при разных главных тренерах. Тогда серию без побед начал Борис Игнатьев, а продолжил Анатолий Бышовец.

    Таким образом, если Россия не обыграет Саудовскую Аравию в матче-открытии ЧМ-2018, она повторит дореволюционный антирекорд.

    Ургант начал акцию в поддержку Черчесова. Она называется «Усы надежды»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2018 01:51
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Chiter87018 7 июня 2018, 22:01

      Россия пробьёт два рекорда, не выиграет у Саудовской Аравии (и тем сам застолбит Черчесова за собой в истории антирекорда) и выйдет впервые в истории Чемпионатов Мира (в статусе РОССИЯ) из группы, обыграв с разницей в два мяча Египет + Уругвай и без поражений пройдёт групповой этап. Ставка 10! уже 8...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:54

      скорее всего этот рекорд будет не только повторен но и побит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 10:18

      Нет ничего удивительного ,если и этот рекорд будет достигнут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 6 июня 2018, 09:26

      Георгий Дюперрон и Роберт Фульда они не родственники Черчесова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 6 июня 2018, 08:48

      для Черчесова шанс установить рекорд ! и попасть в историю !...хотя . он уже ПОПАЛ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 6 июня 2018, 08:32

      В ожидании
      Черчесов: Сбрею усы если не обыграем Саудовскую Аравию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 июня 2018, 07:48

      Черчесов уже вошел в российскую историю как самый непопулярный тренер сборной! Но очень хочется верить, что игроки сумеют найти в себе силы и желание ИГРАТЬ на ЧМ, а не ходить...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 6 июня 2018, 07:46

      Если из группы не выйдем, то Мутко и Черчесову нужно подать в отставку!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Отчаянный Пердун 6 июня 2018, 08:50

      они все там повязаны! и не только в футболе НО и на ВЕРХУ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 6 июня 2018, 07:13

      Не выиграть Саудию это значит стать самой худшей сборной на ЧМ. По рейтингу ФИФА С.Аравия самая последняя среди участниц))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 6 июня 2018, 07:08

      Такие рекорды бить мы мастера !

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11