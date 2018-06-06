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  • Ургант начал акцию в поддержку Черчесова. Она называется «Усы надежды»

Ургант начал акцию в поддержку Черчесова. Она называется «Усы надежды»

6 июня 2018, 00:59
23

Ведущий Иван Ургант объявил о страте акции «Усы надежды» в поддержку главного тренера собрной России Станислава Черчесова.

«Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу «Усы надежды».

Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!

Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.

Вперед, Россия!» – написано в инстаграме шоу «Вечерний Ургант».

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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GoldPlayFIFARus9
1528238338
"Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!" Вот это прям в точку,других комментариев и не надо. Ещё вспоминаются строки Noize MC: 1)Кому-то дано превращать воду в вино,а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в го*но. 2) Свет, интернет, воду и газ отключили вдруг, сломался компьютер, микрофон и все пальцы обеих рук. По этому поводу я могу сказать только одно: плохому танцору видимо фальцетом всё-таки петь не суждено...
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ОЛЕГ К.
1528253435
Надежда Бабкина тоже усы отрастила?
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Ricco76""
1528255436
Если бы ты, Ваня, хоть немного разбирался в футболе, то молчал бы...трусы надежды)) Даже если повезёт и мы выйдем из группы, то 1/8 обосрёмся нереально) Нам с такой сборной нужно ждать лишь самоотдачи и индивидуального мастерства) На домашнем турнире, повторяю домашнем, нужно ️В первую очередь выступить достойно!
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сапёр75
1528256337
Почему не лысину ??? она у меня есть )))
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ЗЖМ
1528261634
Иван! Понятно и так давно, что ты довольно странный товарищ известной национальности... но тут уже перебор... да: и у Бабкиной усов то нет априори... что она-то поддержала Мишу, Никиту и Друзя?...)
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ЗЖМ
1528261809
Психических заболеваний не выявлено... ваня - ты просто дурак!)
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Avaretz
1528263264
Никогда не переваривал этого самовлюбленного и саркастично урганта.
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vladimir-7
1528268216
Назвать акцию: "Без усов" и сборная сразу заиграет.
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zigbert
1528268775
Надежда Бабкина тоже будет растить усы - нонсенс.
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OfaZavr
1528275009
это больше на глумление похоже чем на поддержку)
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