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    Ургант начал акцию в поддержку Черчесова. Она называется «Усы надежды»

    Ведущий Иван Ургант объявил о страте акции «Усы надежды» в поддержку главного тренера собрной России Станислава Черчесова.

    «Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу «Усы надежды».

    Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!

    Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.

    Вперед, Россия!» – написано в инстаграме шоу «Вечерний Ургант».

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.06.2018 00:59
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 7 июня 2018, 08:47

      Усы как флюгер счёт предскажут,
      Усы надежду нам дают.
      Усами жо"пу вытирают,
      Усами улицу метут!

      0
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 6 июня 2018, 15:42

      Дожили. Отрасти усы побрей голову.

      0
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 6 июня 2018, 13:13

      а кто такой ургант, мне известно что мать его была известной актрисой, а вот сам ванюша известен как пи...добол и более ничем, брать в пример с пи..даболов? хватит нам одного усатого, двух усатых невозможно нормально воспринимать, разве что в зоопарке в клетках.

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 6 июня 2018, 12:55

      «Усы надежды» в поддержку...?
      Каких МОЗГОВ и ДИКТАТОРСКИХ методов?
      Не собираюсь отращивать, но игроков сборной ПОДДЕРЖУ!
      У Черчесова было два года на подготовку.
      Где они эти два года и что он сделал за эти два года?
      Осталось 9 дней до старта чампионата!
      А что это значит???
      А это значит, что времени что-то исправить у Черчесова - НЕТ!!!
      Спрашивается?
      Какие усы???
      В поддержку каких усатых ДИКТАТОРСКИХ мозгов???, которые за 2 года ничего НЕ СДЕЛАЛИ!!!
      Не было бы счастья, да НЕСЧАСТЬЕ турок нашим помогло.
      Нашим очень ПОДФАРТИЛО!
      А я что говорил!
      Уповаем только на чудо, а не на Черчесова и его усы!
      Ничего личного!

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      Рейтинг: +440

      Аэратор 6 июня 2018, 12:29

      Мудко пускай усы отрастит

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:50

      это больше на глумление похоже чем на поддержку)

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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 10:06

      Надежда Бабкина тоже будет растить усы - нонсенс.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2018, 09:56

      Назвать акцию: "Без усов" и сборная сразу заиграет.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > vladimir-7 6 июня 2018, 14:07

      без трусов , тогда точно заиграют

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 июня 2018, 09:37

      Надежда только и остается...хоть с усами ,хоть без...

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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 6 июня 2018, 09:08

      На самом деле поддержка действительно нужна, но не Черчесову, а НАШИМ игрокам...кроме шуток...вы посмотрите как они не уверенно играют, да у них "яйчушки с горох", когда они на поле выходят. не хватает уверенности в действиях - потери, не точные передачи, а следствие - потеря концентрации, и еще бОльшая неуверенность. По-человечески жалко ребят.
      #РоссияБезГеев#ФутболБезМутко#**************#

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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > red_blue_fury 6 июня 2018, 09:09

      Короче, пишу #Сборная без усов#....даже редактор бомбардира блочит))))))))

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