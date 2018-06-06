Ургант начал акцию в поддержку Черчесова. Она называется «Усы надежды»

Ведущий Иван Ургант объявил о страте акции «Усы надежды» в поддержку главного тренера собрной России Станислава Черчесова.

«Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу «Усы надежды».

Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!

Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.

Вперед, Россия!» – написано в инстаграме шоу «Вечерний Ургант».

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