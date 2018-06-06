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    Де Брюйне: «Туре назвал Гвардиолу расистом? Когда не играешь, всегда ищешь отговорки»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался на тему расизма в команде. Бывший хавбек «горожан» Яя Туре вчера обвинил главного тренера команды Хосеп Гвардиолу в расизме.

    «Никогда не видел ничего подобного. Было бы странно, если бы тренер был расистом, учитывая, что у нас в команде играет много черных парней. Так что я не знаю, что Яя имел в виду. Или же это неправильно написано или же преувеличено.

    Когда не играешь, всегда ищешь отговорки. Мы провели лучший сезон за все время. Так что тренер принял правильное решение, когда выпускал тех игроков, которые в итоге играли.

    Возможно, тренер решил, что Яя не очень хорошо готовился к матчам или не был в хорошей форме. Я никогда не видел ничего расистского в клубе», – цитирует Де Брюйне журналист Билл Райс.

    Туре: «Гвардиола был жесток ко мне. Не из-за моего ли цвета кожи?»

    Источник: Twitter

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    06.06.2018 00:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 10:01

      Не к лицу это ЯЯ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 июня 2018, 09:27

      Яя походу нытиком оказался, если ты не можешь играть, то причем тут Гвардиола? ну может быть журналисты тоже перегнули малость с этим делом)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 6 июня 2018, 01:27

      единственный расист в МС это сам Туре. как же он ненавидит белых..

      4
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      ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 > Gek Dement 6 июня 2018, 09:08

      Он ненавидит всех...как девочка на всех обижается))
      Если старым стал и не тянешь играть в таком клубе, чего нуть-то??!!!

      1
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