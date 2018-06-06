Де Брюйне: «Туре назвал Гвардиолу расистом? Когда не играешь, всегда ищешь отговорки»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался на тему расизма в команде. Бывший хавбек «горожан» Яя Туре вчера обвинил главного тренера команды Хосеп Гвардиолу в расизме.

«Никогда не видел ничего подобного. Было бы странно, если бы тренер был расистом, учитывая, что у нас в команде играет много черных парней. Так что я не знаю, что Яя имел в виду. Или же это неправильно написано или же преувеличено.

Когда не играешь, всегда ищешь отговорки. Мы провели лучший сезон за все время. Так что тренер принял правильное решение, когда выпускал тех игроков, которые в итоге играли.

Возможно, тренер решил, что Яя не очень хорошо готовился к матчам или не был в хорошей форме. Я никогда не видел ничего расистского в клубе», – цитирует Де Брюйне журналист Билл Райс.

Туре: «Гвардиола был жесток ко мне. Не из-за моего ли цвета кожи?»