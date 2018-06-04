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    Туре: «Гвардиола был жесток ко мне. Не из-за моего ли цвета кожи?»

    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением работе главного тренера команды Хосепе Гвардиоле.

    «Я хочу разрушить миф о Гвардиоле. Я пытался понять, почему не попадал в состав в «Манчестер Сити». Я говорил об этом с другими тренерами, и дело не в физической подготовке. Я узнал, что был готов лучше тех, кто моложе меня.

    Мне кажется, что Гвардиола видел во мне соперника. Он был ко мне жесток. Думаете, такое могло бы случиться с Иньестой в «Барселоне»?

    Я подумал, не из-за моего ли цвета кожи ко мне такое отношение? В «Барсе» задавали похожие вопросы. Возможно, к африканцам у него другое отношение.

    Он притворяется, что проблем нет. Но он слишком умный, чтобы оказаться в ловушке и никогда не признает этого. Но в тот день, когда он возглавит команду, где есть хотя бы пять африканцев, я пришлю ему пирог!» – сказал Туре.

    Туре не исключил, что может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Источник: Francefootball

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    04.06.2018 21:35
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 5 июня 2018, 10:43

      Возможно в прошлой Барселоне ЯЯ и пригодился бы Гвардиоле, но поработав в Англии Пеп понял, что здесь нужны молодые, быстрые и выносливые кони...))! ЯЯ никак не подходит под эти параметры! Поэтому в этой конюшне, он нужен только как конюх!))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 10:26

      может быть и верная догадка, а может лишь фантазия разыгралась) в любом случае правду от Гвардиолы не узнает никто.

      3
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 09:19

      Любой игрок не попадающий в основу, всегда ищет проблему на стороне.

      3
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      Рейтинг: +288

      фантоци 5 июня 2018, 07:17

      Такой же дебил ,как и его агент

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 июня 2018, 00:00

      Эти негры достали всех. Расисты мать их. Никому нет дела до твоего цвета кожи, только тебе

      4
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > panmon 5 июня 2018, 07:39

      полностью солидарен, всем уже ***** на этих нигеров, они везде, даже в сибири, а они все бегают со своим расизмом, пытаются привелегий себе сделать

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 4 июня 2018, 23:29

      еще посмел себя негра сравнить с гением, ему до Иньесты примерно так же как и мне, хоть я просто пожарник/слаботочник

      1
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 4 июня 2018, 23:12

      кто о чем а лысый о расческе... Он прям хочет быть жертвой расизма. Стараюсь не критиковать футболистов за их нефутбольное поведение, но сделаю исключение. Туре явно идиот. Он занимается демагогией, игрой слов, он заводит слушателя в заблуждение. В ман сити играют более шести негров с европейскими паспортами, (Стерлинг ,Габриэл Жезус, Фернандиньо, Менди,Сане, Делф), НО БЛ**Т*Ь КАКАЯ РАЗНИЦА КАКИЕ У НИХ ПАСПОРТА, ЕСЛИ ОН ГОВОРИТ О РАСИЗМЕ, ЦВЕТЕ КОЖЕ. Тупорылая черножопая обезьяна. Шли пирог нигр

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 4 июня 2018, 23:10

      Нет. Это из-за твоего женского пола)))

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      Рейтинг: +56

      RomaDassler 4 июня 2018, 22:57

      Он какой то саморасист,чуть что не так,так это потому что я черный?как черные клавиши на рояле,постоянно затрагивает эту тему,следом будет пеп не любил меня,потому что я хожу по земле,а она черная,нытик

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 4 июня 2018, 22:46

      Не плохой был игрочила,но этими суждениями полностью разочаровап... жаль.

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