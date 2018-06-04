Туре: «Гвардиола был жесток ко мне. Не из-за моего ли цвета кожи?»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением работе главного тренера команды Хосепе Гвардиоле.

«Я хочу разрушить миф о Гвардиоле. Я пытался понять, почему не попадал в состав в «Манчестер Сити». Я говорил об этом с другими тренерами, и дело не в физической подготовке. Я узнал, что был готов лучше тех, кто моложе меня.

Мне кажется, что Гвардиола видел во мне соперника. Он был ко мне жесток. Думаете, такое могло бы случиться с Иньестой в «Барселоне»?

Я подумал, не из-за моего ли цвета кожи ко мне такое отношение? В «Барсе» задавали похожие вопросы. Возможно, к африканцам у него другое отношение.

Он притворяется, что проблем нет. Но он слишком умный, чтобы оказаться в ловушке и никогда не признает этого. Но в тот день, когда он возглавит команду, где есть хотя бы пять африканцев, я пришлю ему пирог!» – сказал Туре.

Туре не исключил, что может перейти в «Манчестер Юнайтед»