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  • Туре: «Гвардиола был жесток ко мне. Не из-за моего ли цвета кожи?»

Туре: «Гвардиола был жесток ко мне. Не из-за моего ли цвета кожи?»

4 июня 2018, 21:35
30

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением работе главного тренера команды Хосепе Гвардиоле.

«Я хочу разрушить миф о Гвардиоле. Я пытался понять, почему не попадал в состав в «Манчестер Сити». Я говорил об этом с другими тренерами, и дело не в физической подготовке. Я узнал, что был готов лучше тех, кто моложе меня.

Мне кажется, что Гвардиола видел во мне соперника. Он был ко мне жесток. Думаете, такое могло бы случиться с Иньестой в «Барселоне»?

Я подумал, не из-за моего ли цвета кожи ко мне такое отношение? В «Барсе» задавали похожие вопросы. Возможно, к африканцам у него другое отношение.

Он притворяется, что проблем нет. Но он слишком умный, чтобы оказаться в ловушке и никогда не признает этого. Но в тот день, когда он возглавит команду, где есть хотя бы пять африканцев, я пришлю ему пирог!» – сказал Туре.

Туре не исключил, что может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Источник: Francefootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Барселона Туре Яя Гвардиола Хосеп
Комментарии (30)
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Mario84
1528137636
Бред! В МС половина состава с таким же цветом кожи, что и Яя Туре.
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DeStar
1528137696
Я не цветом кожи ты прикрываешься уже херову тучу лет ?
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Gek Dement
1528138084
Мне кажется это Туре жесток к Гвардиоле потому что он белый. Возможно Туре считает белых какими-то особенными, отличными от других из-за их цвета кожи? Иначе почему мы не слышали от него претензий в сторону черных? Я бы на месте полиции нравов его проверил...
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Shogun
1528138128
На скамейку ты сел, когда косячил только так, такая же тема была и Сане, Стерлингом и Агуэро, а тебе нигеру каждый раз мерещится расизм, как только выезд в Росси в ЛЧ, так сразу первая новость - Меня в Москве фанаты называли нигером
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Викос
1528138150
Не, ну это уже спекуляция на расизме.
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insider_retro
1528138914
Туре - не уровень для измерения с Иньестой!.. Пеки пироги и до изнеможения считай соотношение игроков в командах Пепа!..))
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Maxi_7
1528140062
Меня это в свое время тоже удивило, когда Гвардиола пришел в МС, Туре сразу сел на скамейку, хотя до этого был одним из лидеров и всегда играл ключевую роль. Однако, очевидно, что Яя просто не подходил Хосепу как игрок и это нормально, так часто бывает, что игроки и тренеры не находят общий язык, но если бы Туре хотел играть, он давно мог бы перейти в другой клуб, когда в первом же сезоне с его перспективами все стало понятно после не включения его в заявку ЛЧ. Однако ивуариец выбрал сидеть на скамейке 2 сезона, после чего его достойно проводили из Манчестера, и он в спину отвечает вот этим... Помню он не один раз уже делал заявления такого рода, что уважения ему конечно не прибавляет, даже несмотря на то, что игроком он был неплохим, других футболистов тоже постоянно оскорбляют, и на расовой почве и по другим признакам, только никто не жалуется, напротив некоторые даже могут посмеяться над этим (помню Дани Алвес съел кинутый в него банан), что свидетельствует о внутренней силе человека, если его это не задевает. Насчет Яя же все стало понятно - Гвардиола помимо того что хороший тактик также и психолог и прекрасно видит нытиков и слабых людей, а слабые у него не играют.
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Sarco
1528140070
Во во , расизм чистой воды, и то что у Туре нету золотого мяча тоже расизм , и вообще почему золотой мяч дают только белым ? Расисты..
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Asbjorn
1528140558
первым делом негры во всем начинают видеть расизм
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panmon
1528146034
Эти негры достали всех. Расисты мать их. Никому нет дела до твоего цвета кожи, только тебе
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